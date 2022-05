Stand: 05.05.2022 05:45 Uhr Corona-News-Ticker: Tourismusbranche will "Blick nach vorne werfen"

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 5. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersächsische Tourismusbranche berät in Goslar über Corona-Folgen

Ab heute nur noch fünf Tage Isolation in Hamburg

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.834 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersächsische Tourismusbranche berät in Goslar über Corona-Folgen

Tourismusexperten treffen sich heute und morgen in Goslar zum Tourismustag Niedersachsen. Bei der zweitägigen Veranstaltung im Weltkulturerbe Bergwerk Rammelsberg soll es vor allem um die Herausforderungen der Branche nach der Corona-Pandemie gehen, wie die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) mitteilte. Erwartet werden rund 120 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Gastgewerbe, der Politik sowie dem Tourismus - zeitweise soll auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) dabei sein. Gesprochen werden soll darüber, welche Entwicklungen der Branche auch nach Corona erhalten bleiben. "Vor allem wollen wir einen Blick nach vorne werfen und schauen, wie der Tourismus in Niedersachsen gestärkt aus der Krise kommt", sagte IHKN-Tourismussprecherin Kerstin Kontny.

RKI: Zahl der Neuinfektionen sinkt unter 100.000

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 566,8 angegeben (Vortag: 591,8, Vorwoche: 826,0; Vormonat: 1394,0). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 96.167 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 106.631, Vorwoche: 130.104). Die Zahl der Todesfälle innerhalb eines Tages beträgt 183 (Vortag: 241, Vorwoche: 246).

Ab heute nur noch fünf Tage Isolation in Hamburg

Die Hansestadt Hamburg setzt die neuen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Isolierung und Quarantäne bei Corona-Fällen ab heute um. In der geänderten Eindämmungsverordnung ist festgelegt, dass eine Isolation von Infizierten ab sofort nur noch fünf Tage dauert. Ein Freitesten zum Abschluss ist nicht verpflichtend, wird aber empfohlen. Die Quarantäne von Kontaktpersonen entfällt, stattdessen wird zu regelmäßigen Testungen geraten.

Genauso verfahren die anderen norddeutschen Bundesländer: In Schleswig-Holstein gilt das Prozedere bereits seit gestern, in Mecklenburg-Vorpommern ab morgen und in Niedersachsen ab Sonnabend.

Schleswig-Holstein meldet 4.834 neue Corona-Fälle

Die Corona-Datenlage wird nach Einschätzung von Expertinnen und Experten zurzeit unter anderem wegen der geringer werdenden Tests ungenauer. Nach den offiziell vorliegenden Zahlen hält aber der Trend sinkender Inzidenzzahlen in Schleswig-Holstein an. Die Landesmeldestelle gibt den Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner aktuell mit 842,4 an - nach 852,5 am Vortag und 1.112,9 vor einer Woche. Die Zahl der landesweit registrierten neuen Corona-Fälle binnen 24 Stunden beträgt demnach 4.834 (Vortag: 5.664 / Vorwoche: 5.470). 392 Covid-19-Patientinnen und -Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, davon 40 auf Intensivstationen.

Wie geht's weiter mit den Buga-Plänen? Aufsichtsrat tagt in Rostock

Welchen Einfluss die Folgen unter anderem der Corona-Pandemie auf die für das Jahr 2025 in Rostock geplante Bundesgartenschau (Buga) haben werden, könnte sich heute zeigen: Unter dem Eindruck von unterschiedlichen Äußerungen über die Veranstaltung kommt am Nachmittag der Buga-Aufsichtsrat in der Hansestadt zusammen. Landes-Agrarminister Till Backhaus (SPD) hatte zu Wochenbeginn auf Grundlage einer Risikoanalyse die zentralen Bedingungen für die Buga 2025 in Rostock genannt. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hatte gestern überrascht, als er sagte, dass die Gartenschau in drei Jahren unter den gegenwärtigen Umständen mit den Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges nicht machbar sei. Vermutlich bleibe am Ende der Prüfungen die Erkenntnis: "Lieber ein schnelles Ende."

Lufthansa berichtet über Start ins dritte Corona-Jahr

Die Lufthansa AG berichtet heute in Frankfurt am Main über ihren Start ins dritte Corona-Jahr. Das Geschäft des Luftfahrtkonzerns litt im ersten Quartal 2022 weiter unter den Folgen der Pandemie sowie zusätzlich unter denen des Ukraine-Kriegs, mit Luftraumsperren und teurem Treibstoff. Da außerdem der Jahresauftakt immer zu den schwächeren Zeiten im Luftfahrtjahr gehört, wird Vorstandschef Carsten Spohr erneut einen Verlust verkünden müssen. In seiner vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung am kommenden Dienstag rief Spohr dazu auf, die Corona-Krise mental abzuhaken. Dank des erfolgreichen Krisenmanagements sei man besser durch die Krise gekommen als die meisten Wettbewerber und habe die eigene Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verbessert. Im vergangenen Jahr zählte der Konzern rund 47 Millionen Fluggäste - das waren rund 29 Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr, aber fast 100 Millionen weniger als 2019.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Willkommen beim Live-Ticker zur Corona-Lage am Donnerstag

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 5. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus