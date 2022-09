Stand: 09.09.2022 09:27 Uhr Corona-News-Ticker: Tourismus erholt sich - Gästezahlen gestiegen

Tourismus erholt sich - Campingplätze übertreffen Vorkrisenniveau

Ischgl-Prozesse: Erstmals Hotelier vor Gericht

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.799 in Niedersachsen , 1.153 in Schleswig-Holstein , 773 in Hamburg

RKI: Bundesweit 35.995 neue Corona-Fälle - Sieben-Tage-Inzidenz bei 229,5

Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe in Deutschland ziehen wegen gelockerter Corona-Auflagen wieder annähernd so viele Gäste an wie vor der Pandemie. Die Zahl der Übernachtungen wuchs im Juli um 17,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 56,3 Millionen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das vor der Pandemie erreichte Niveau rückt damit in Sichtweite: Im Juli 2019 wurden 58,8 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Die Mehrzahl der touristischen Übernachtungen - rund 53,5 Prozent - entfiel auf klassische Hotelleriebetriebe wie Hotels, Gasthöfe und Pensionen. 23,2 Prozent konnten Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten verbuchen, während Campingplätze auf einen Anteil von 15,2 Prozent und sonstige Unterkünfte wie Vorsorge- und Rehabilitationskliniken oder Schulungsheime auf 8,1 Prozent kamen. "Bemerkenswert im Vergleich mit den Vorjahren ist dabei vor allem die Entwicklung der Übernachtungszahlen auf Campingplätzen", hieß es. Diese lagen mit 8,6 Millionen um 0,5 Prozent höher als im Juli 2019.

Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen

In Schleswig-Holstein liegt die aktuelle Corona-Inzidenz bei 221,9 Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen. Das gab die Landesmeldestelle in Kiel bekannt. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 215,8 gelegen, vor einer Woche bei 236,0. Landesweit wurden den Angaben zufolge 1.153 Corona-Neuinfektionen registriert - genauso viele wie eine Woche zuvor. In den Kliniken werden 215 Menschen behandelt, die mit Corona infiziert sind - allerdings ist nicht bekannt, ob sie wegen ihrer Corona-Infektion im Krankenhaus sind. Auf Intensivstationen in Schleswig-Holstein liegen 19 Patienten mit einer Corona-Infektion.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz bei 146,8

In Hamburg beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen aktuell 146,8 - das meldet am Morgen das Robert Koch-Institut. Trotz eines erneuten Anstiegs hat die Hansestadt im Ländervergleich weiterhin die geringste Inzidenz. Gestern lag der Wert bei 137,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vorwoche: 158,5). Binnen 24 Stunden gab es in Hamburg 773 neue laborbestätigte neue Corona-Fälle (gestern: 685, Vorwoche: 1.637). Vier weitere Infizierte starben.

4.799 neue Corona-Fälle in Niedersachsen - Inzidenz steigt

Laut Robert Koch-Institut sind in Niedersachsen 4.799 weitere Corona-Fälle gemeldet worden (gestern: 5.685, Vorwoche: 4.637). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt bei 295,3 (gestern: 279,8; Vorwoche: 265,4). 32 weitere Menschen starben landesweit im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion (gestern: 11; Vorwoche: 23).

RKI registriert 35.995 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 229,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 229,5 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche bei 223,1 gelegen, vor einer Woche bei 234,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 35.995 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden - vor einer Woche waren es 33.930).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Ischgl-Prozesse: Erstmals Hotelier vor Gericht

Die Schadenersatzprozesse um die Coronavirus-Ausbreitung im Ski-Ort Ischgl vor gut zweieinhalb Jahren werden nun auch gegen Vertreter der Tourismusbranche geführt. Heute wird im Wiener Landgericht für Zivilrecht erstmals ein Fall verhandelt, bei dem nicht nur die Republik Österreich, sondern auch ein Hotelier aus dem Tiroler Alpenort verklagt worden ist. Eine Frau aus Deutschland, deren Herkunft nicht genauer angegeben wird, fordert 42.000 Euro, nachdem sie im März 2020 in Ischgl Urlaub gemacht hat und schwer an Covid-19 erkrankte.

Nach Angaben des Verbraucherschutzvereins, der diese Klage und andere Klagen unterstützt, soll das Hotel die Frau falsch über die schon bestehende Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus informiert haben. Außerdem wird der Republik Österreich - wie auch schon in Dutzenden anderen Fällen - vorgeworfen, im Umgang mit Covid-19 versagt und zur Ausbreitung in Europa beigetragen zu haben.

