Stand: 06.01.2022 08:54 Uhr Corona-News-Ticker: Tonne will Testpflicht für Kita-Kinder prüfen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 6. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Blog vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsens Kultusminister Tonne: Testpflicht Kita-Kinder prüfen

Live auf NDR.de: Prien informiert über Regeln zum Schulstart in Schleswig-Holstein

Bund plant kürzere Quarantäne und Ausnahmen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.051 in Niedersachsen, 2.976 in Schleswig-Holstein - bundesweit: 64.340

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsens Kultusminister Tonne will Testpflicht für Kita-Kinder prüfen

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hält in der Pandemie eine Testpflicht für Kita-Kinder für denkbar. "Genauso wie wir offene Schulen benötigen, brauchen wir verlässlich geöffnete Kitas - für die Eltern, aber noch mehr für die Kinder", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Presse". "Angesichts der Omikron-Variante halte ich es deswegen für den richtigen Zeitpunkt, eine Testpflicht in den Kitas sehr genau zu prüfen." Die entsprechende Debatte laufe. Sollte man sich für die Pflicht entscheiden, werde sie zeitnah eingeführt. Bisher gilt die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler, für Kita-Kinder sind die Tests freiwillig. Am Montag beginnt in Niedersachsen nach den Weihnachtsferien wieder die Schule. Dann ist in der ersten Unterrichtswoche eine tägliche Testpflicht vorgesehen. Schülerinnen und Schüler sollen sich zu Hause testen - damit soll verhindert werden, dass bei einem positiven Test eine mögliche Corona-Infektion in die Schule getragen wird.

Niedersachsen: Infektionen mit Symptomen bei Geimpften eher selten

Trotz vollständiger Corona-Schutzimpfungen sind in Niedersachsen bereits fast 30.000 Menschen symptomatisch an Covid-19 erkrankt. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Demnach wurden bis Ende Dezember 28.977 Impfdurchbrüche gemeldet. Hinzu kommen 9.545 Ansteckungen bei vollständig Geimpften, die keine Symptome aufwiesen. Von den Patienten mit Impfdurchbrüchen mussten 909 im Krankenhaus behandelt werden, davon 164 auf der Intensivstation. 277 Menschen starben aufgrund einer Covid-19-Infektion, obwohl sie die Grundimmunisierung erhalten hatten, wie es vom Ministerium hieß. Zu möglichen Vorerkrankungen der Betroffenen lagen allerdings keine Angaben vor. Bezogen auf den Gesamtwert von rund 440.000 Corona-Fällen in Niedersachsen seit Pandemiebeginn bedeuten die Zahlen, dass knapp neun Prozent der Infizierten sich angesteckt haben, obwohl sie den Impfschutz hatten. Allerdings ist der Anteil der Geimpften an der Bevölkerung mit fast 73 Prozent deutlich höher. Anders ausgedrückt: Von den rund 5,8 Millionen Geimpften im Land haben bisher lediglich 0,5 Prozent eine Corona-Infektion mit Symptomen durchgemacht. Das Ministerium legt daher Wert auf die Feststellung, dass die Daten kein Hinweis darauf seien, dass die Impfstoffe nicht wirkten.

Wissenschaftler sehen bessere Diagnostik für die Zukunft

Wissenschaftler erhoffen sich durch den Ausbau molekularbiologischer Untersuchungsmethoden während der Corona-Pandemie Chancen für die künftige Bekämpfung anderer Erreger. Mit Blick auf die Sequenzierung - also die weitgehende Entschlüsselung des Genoms eines Erregers - sagte der Leitende Hygieniker der Universitätsmedizin Greifswald: "Das ermöglicht, viel tiefer reinzugehen." Bakterien etwa könnten zwar zur selben Spezies gehören, aber ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Mit einer genaueren Analyse könne man etwa Antibiotika einsparen und auch Therapien und Prävention besser anpassen. Auch vor Corona sei in Deutschland sequenziert worden, sagte Karsten Becker, Leiter der Medizinischen Mikrobiologie in Greifswald. Die Überwachung der verschiedenen Corona-Varianten habe der teuren und aufwendigen Methode allerdings einen Aufschwung beschert. An seinem Haus sei das Verfahren zuvor zwar in der Forschung, aber nicht in der Krankenversorgung eingesetzt worden. Man wolle mittels Sequenzierung in Zukunft auch Resistenzen von Erregern überwachen und Erreger identifizieren, die man mit herkömmlichen Methoden nicht nachweisen könne. "Deswegen ist das für uns eine geniale Investition auch in die Zukunft."

Hamburg bietet weitere Impfmöglichkeiten an

Ab Montag gilt in Hamburg in vielen Bereichen 2G-Plus. Deshalb gibt es jetzt weitere Impf-Angebote in der Hansestadt. So öffnet die Handelskammer wieder ihr Impfzentrum. Dort können kleine und mittelständische Unternehmen ihren Beschäftigten die Booster-Impfung anbieten, wenn sie selbst keinen Betriebsarzt haben. Eine Impfaktion findet am Wochenende am Gänsemarkt statt. In der kommenden Woche nimmt in Harburg nimmt ein neues Impfzentrum im EKZ Harburg Arcaden den Betrieb auf. Ab dem 15. Januar kann man sich im Impfzentrum Neugraben im Bildungs- und Gemeinschaftszentrum Süderelbe eine Spritze gegen das Coronavirus geben lassen.

Niedersachsen meldet mehr als 5.000 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Niedersachsen binnen 24 Stunden 5.051 Neuinfektionen registriert - so viele wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie. Am Vortag waren 3.909 neue Corona-Fälle gemeldet worden, vor einer Woche 1.451. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder über 200 gestiegen - auf 214,8 Fälle pro 100.000 Einwohner. Die bislang höchste Inzidenz im Land war mit 217,4 am 29. November 2021 verzeichnet worden. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 195,3, vor einer Woche bei 144,8. Elf weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Epidemiologe Zeeb warnt vor Verzicht auf Quarantäne für Geboosterte

Kurz vor dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage hat Epidemiologe Hajo Zeeb auf die Wichtigkeit von Tests bei einer möglichen Verkürzung der Quarantäne hingewiesen. Bisherige Erkenntnisse sprächen dafür, dass der Großteil der Übertragungswahrscheinlichkeit bei der Omikron-Variante in den ersten sieben Tagen nach der Ansteckung liege, erläuterte der Experte vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Wenn man hier einen PCR-Test oder zwei Schnelltests einführe, "könnte das ein Weg sein, die Isolation von Infizierten früher zu beenden, und so von den langen 14 Tagen herunterzukommen". Für Quarantäne von Kontaktpersonen könnte ähnliches gelten, teilte Zeeb weiter mit. Ganz auf Quarantäne für Geboosterte zu verzichten "dürfte aber keine gute Idee sein". Omikron werde etwa 2,5- bis 3,5-fach infektiöser als Delta eingestuft.

Buyx: Ethikrat wollte Politik Impfpflicht-Entscheidung nicht abnehmen

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, mahnt zu einer differenzierten Diskussion über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Bei seiner im Dezember veröffentlichten Stellungnahme sei es dem Ethikrat weniger um eine Positionierung gegangen als um eine Analyse relevanter Fragen, sagte Buyx. "Es ging uns darum zu sagen: Liebe Politiker, Ihr müsst das am Ende entscheiden, das nehmen wir euch nicht ab. Aber hier sind die Dinge, über die man bei dieser Entscheidung nachdenken muss." Der Ethikrat befürwortet in der Stellungnahme mehrheitlich eine Ausweitung der kürzlich beschlossenen Corona-Impfpflicht für Personal in sensiblen Einrichtungen auf "wesentliche Teile der Bevölkerung". Zum Umfang und der genauen Ausgestaltung einer erweiterten Impfpflicht gab es jedoch unterschiedliche Auffassungen. "Wir wollten mit dieser Empfehlung, die sich intensiv mit den Argumenten befasst, eine Gewissensschärfung befördern. Die letztliche Positionierung und Ausgestaltung ist Aufgabe und Verantwortung der Politik", betonte Buyx. Die Einschränkung der körperlichen Selbstbestimmung sei ein hohes Gut, sagte Buyx. Es müsse also sorgfältig überlegt werden. "Es gibt gute Argumente sowohl für als auch gegen eine Impfpflicht. Das transparent zu machen und ernsthaft zu diskutieren, das ist unser Job."

Prien informiert über Regeln zum Schulstart in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will heute darüber informieren, auf welche Regeln sich Schüler zum Schulstart am kommenden Montag einstellen müssen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab etwa 9.30 Uhr im Video-Livestream.

Trotz steigender Infektionszahlen sollen die Schulen nach Willen der Kultusministerkonferenz geöffnet bleiben. Schulen sollten erst dann geschlossen werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft seien, hieß es gestern in einer Erklärung der 16 Ressortchefinnen und -chefs der Länder.

Die Lehrergewerkschaft GEW in Schleswig-Holstein spricht davon, dass sie "voller Sorgen" auf den Schulstart blicke - und stellt Forderungen: Für einen "halbwegs sicheren Schulbetrieb" wünscht sich die GEW für die Schulen tägliche PCR-Tests, eine Rückkehr zur Kohortenbildung sowie die Bereitstellung von Luftfilteranlagen und FFP2-Masken.

Bundesweiter Inzidenzwert steigt deutlich

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute Morgen mit 285,9 an. Er steigt seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 258,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 207,4 (Vormonat: 441,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 64.340 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 42.770 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 443 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 383 Todesfälle.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein: Neuer Inzidenz-Höchstwert

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 2.976 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Vortag: 2.897; Vorwoche: 1.451). Die Sieben-Tage-Inzidenz hat mit 405,4 (Vortag: 352,8) erneut einen Höchststand erreicht. Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 3,13 (Vortag: 2,71). Die höchste Inzidenz gibt es erneut im Kreis Dithmarschen mit einem Wert von 671,7 (Vortag: 656,7). In den aktuellen Zahlen sind vermutlich auch viele Nachmeldungen enthalten. Einige Kreise hatten über die Feiertage keine oder nur eine geringe Zahl an Neuinfektionen gemeldet.

Bund plant kürzere Quarantäne und Ausnahmen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in der gestrigen Videoschalte mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen aus den Ländern offenbar eine Empfehlung für eine neue Quarantäne-Verordnung vorgestellt. Die zusammen mit dem Robert Koch-Institut ausgearbeiteten Empfehlungen sollen morgen bei der Ministerpräsidentenkonferenz weiter diskutiert werden. Mehreren Medien, unter anderem tagesschau.de, liegt das Papier vor. Künftig sollen geimpfte und genesene Kontaktpersonen demnach weitgehend befreit werden. Die Maximaldauer wäre für eine Isolation oder Quarantäne laut Plan auf zehn Tage begrenzt. Für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur könnten noch kürzere Zeiten gelten. Die geplanten Regelungen im Detail:

In diesen Fällen könnte die Quarantäne komplett wegfallen:



Wer geboostert ist, muss als Kontaktperson nicht mehr in Quarantäne (Impfung muss mindestens sieben Tage zurückliegen).

ist, muss als (Impfung muss zurückliegen). Frisch zweifach Geimpfte (ab 14 Tage und bis zu zwei Monate nach Impftermin ) sind als Kontaktpersonen ebenfalls ausgenommen.

(ab 14 Tage und ) sind als Kontaktpersonen ebenfalls Und auch genesene Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne, wenn die Erkrankung weniger als zwei Monate zurückliegt.

Ansonsten ist allgemein geplant:



Eine Unterscheidung der Quarantäne-Regeln nach Virusvariante soll es generell nicht mehr geben.

der Quarantäne-Regeln nach soll es generell geben. Corona-Infizierte oder Kontaktpersonen müssen für zehn Tage in Isolation beziehungsweise Quarantäne.

müssen für in Isolation beziehungsweise Quarantäne. Frühestens nach sieben Tagen kann diese Phase mit einem Negativ-Test beendet werden. "Nach Möglichkeit" soll es ein PCR-Test sein.

kann diese Phase mit einem beendet werden. "Nach Möglichkeit" soll es ein sein. Kinder müssen als Kontaktperson nur noch fünf Tage in Quarantäne und können sich dann mit einem Test befreien.

Für Polizisten, Ärzte, Feuerwehrleute und andere Beschäftigte der kritischen Infrastruktur ist geplant:

Kontaktpersonen dürfen sich nach fünf Tagen mittels PCR-Test freitesten.

dürfen sich nach mittels freitesten. Infizierte dürfen die Isolation nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden.

VIDEO: Corona: Debatte um verkürzte Quarantäne und knappe PCR-Tests (5 Min)

Guten Morgen - Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! Unser Corona-Live-Ticker hält Sie auch heute - am Donnerstag, 6. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.