Corona-News-Ticker: Tests bleiben bis Ende Mai kostenlos

Rund 4.500 Teilnehmer bei Protesten gegen Corona-Politik im Nordosten

In Mecklenburg-Vorpommern haben erneut Tausende Menschen gegen Corona-Beschränkungen und eine mögliche allgemeine Impfpflicht protestiert. Wie Polizeisprecher erklärten, wurden am Montagheute landesweit rund 4.500 Personen bei Protestzügen und -versammlungen gezählt, etwa zehn Prozent weniger als in der Vorwoche. Die meisten Teilnehmer gab es mit je rund 850 in Rostock und Schwerin sowie mit 550 in Neubrandenburg. Weitere Proteste gab es unter anderem Stralsund, Güstrow, Waren, Neustrelitz, Bergen auf Rügen, Pasewalk, Greifswald, Wismar und Anklam. Sie verliefen bis zum frühen Abend laut Polizei überall friedlich.

Corona-Tests bis Ende Mai kostenlos

Bis Ende Mai soll es nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums weiterhin kostenlose Corona-Bürgertests geben. Am 31. März läuft zwar die geltende Corona-Testverordnung aus, die auch die Bürgertests enthält. Sie würden aber weiterhin bezahlt, sagte ein Ministeriumssprecher heute. Eine entsprechende Verordnung werde vorbereitet, diese solle bis Ende Mai gelten.

3.972 Neuinfektionen in MV - Inzidenz sinkt auf 2.459,6

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Corona-Infektionen um 3.972 auf derzeit 77.458 gestiegen (Vortag: +1.440, Vorwoche: 4.254) . Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 2.459,6, die Hospitalisierungsrate stieg hingegen um 0,9 Prozentpunkte auf nun 11,7. 801 Menschen werden im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, 99 davon intensivmedizinisch.

Ministerin Drese: Ganz MV aus infektiologischer Sicht Corona-Hotspot

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) würde gerne ganz Mecklenburg-Vorpommern nach dem 2. April zum Corona-Hotspot erklären lassen, sieht aber rechtliche Hürden. Das Bundesjustizministerium habe recht klar geäußert, dass es schwierig sei, ein komplettes Bundesland zum Hotspot zu erklären, sagte die Ministerin heute. Aus infektiologischer Sicht sei die Lage im Moment aber so angespannt, dass man ganz Mecklenburg-Vorpommern als Hotspot sehen kann, sagte Drese.

In Niedersachsen sieht Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg die Lage ganz ähnlich. Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen drängt sie darauf, dass Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) alle Möglichkeiten nutzt, die ihm nach dem Inkrafttreten des neuen Infektionsschutzgesetzes vom Bund noch bleiben. Die Fraktionschefin schlägt vor, als Kriterien für die Hotspot-Regelung die Inzidenz zusammen mit der Auslastung der Intensivbetten sowie den Ausfallzahlen des Klinikpersonals heranzuziehen. Ministerpräsident Weil hatte am Freitag erklärt, dass die Voraussetzung, das gesamte Land zum Hotspot zu erklären, derzeit nicht gegeben sei.

Bad Kreuznach: Prozess um Mord an Tankstelle vertagt

Der Mordprozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein im Streit um die Corona-Maskenpflicht ist bereits kurz nach seinem Beginn unterbrochen worden. Er soll voraussichtlich am Freitag fortgesetzt werden. Damit will das Landgericht Bad Kreuznach der Verteidigung des angeklagten 50-Jährigen Gelegenheit geben, erst kürzlich vorgelegte Akten der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz einzusehen. Es handele sich um insgesamt rund 1.300 Aktenseiten, darunter auch ein 26 Seiten umfassendes psychologisches Gutachten über den Angeklagten, sagten die Verteidiger Alexander Klein und Axel Küster.

Laut Staatsanwaltschaft soll der 50-jährige Angeklagte einen 20 Jahre alten Mitarbeiter einer Tankstelle Mitte September 2021 mit einem Revolver getötet haben, nachdem dieser den Kunden mehrfach auf die Corona-bedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Angeklagt ist er auch wegen unerlaubten Waffenbesitzes.

Long Covid: "Das ganze Leben ist nicht mehr so, wie es vorher war"

Ein Jahr nach ihrer Covid-Infektion kämpft Nancy Marggraf noch immer mit den Langzeitfolgen. Die 25-Jährige hatte keine Vorerkrankungen und hat nie geraucht. "Man fragt sich, warum es einen getroffen hat", sagt die junge Frau. Knapp jeder zehnte hat nach einer Covid-Erkrankung auch Long Covid, erklärt Neurologe Andreas Gonschorek. Durch die Aufhebung der Maskenpflicht befürchtet er wieder mehr Fälle.

Rostocker Mediziner Reisinger rät über 60-Jährigen zum Boostern

Der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger hat die über 60-Jährigen dazu aufgerufen, sich boostern zu lassen. Es zeige sich, dass die meisten Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen und der Menschen, die daran sterben, über 60 Jahre alt seien und keine Auffrischungsimpfung bekommen hätten, sagte Reisinger der Deutschen Presse-Agentur. Zudem schütze die Auffrischungsimpfung zu 85 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf. Die Booster-Impfung würde seiner Einschätzung nach sehr schnell eine deutliche Wirkung zeigen und einen Großteil der aktuellen Probleme im Umgang mit der Pandemie beheben. Reisinger plädierte dafür, neben der Impfung weiter auch Maßnahmen wie Masketragen und Abstandhalten weiter zu beherzigen.

383 Millionen Arbeitsstunden fallen wegen Corona aus

Die vierte und die fünfte Corona-Welle haben in Deutschland einer Studie zufolge insgesamt für einen Arbeitsausfall von schätzungsweise 383 Millionen Stunden gesorgt. Nach der vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung veröffentlichen Berechnung hat die Arbeitszeit pro Erwerbstätigem von Oktober 2021 bis Februar 2022 wegen erhöhten Krankenstands und Quarantänemaßnahmen um 8,4 Stunden abgenommen. Hauptursache für die Ausfälle waren den Angaben nach krankheitsbedinge Abwesenheiten vom Arbeitsplatz.

Niedersachsen: Taxifahrer erhalten Ausgleichszahlungen wegen Pandemie

Niedersachsen unterstützt Taxifahrer und -fahrerinnen, die während der Pandemie von Umsatzeinbußen betroffen waren. Dazu stehen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Hannover sechs Millionen Euro aus einem Corona-Sondervermögen bereit. Demnach sollen Unternehmen und Soloselbstständige aus der Taxibranche und dem Mietwagengewerbe die Hilfen bekommen. Je nach Unternehmensgröße soll der Fördersatz zwischen 10 und 17,5 Prozent des Umsatzverlustes betragen. Grundlage für die Ausgleichszahlungen werden laut dem Wirtschaftsministerium Umsatzausfälle zwischen dem 17. März 2020 und dem 30. Juni 2021 sein. Eine entsprechende Richtlinie wird demnach am Mittwoch veröffentlicht.

Anklage wegen mehr als 1.000 gefälschter Impfnachweise

Die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg hat eine Mitarbeiterin einer Münchner Apotheke und deren Kompagnon wegen mehr als 1.000 Fälschungen von Impfnachweisen angeklagt. Die zum großen Teil geständige Frau und ihr Helfer sollen laut Ermittlungsbehörde mehr als 130.000 Euro damit kassiert haben, dass sie in 1.074 Fällen digitale Impfzertifikate für eine Corona-Impfung ausstellten. Das Landgericht München I müsse noch über die Zulassung der Anklage entscheiden. Die Angeklagten sollen ab Mitte August online unter einem Pseudonym QR-Codes für den digitalen Corona-Impfausweis zum Preis von mindestens 150 Euro angeboten und verkauft haben, ohne dass eine Impfung nachgewiesen werden musste. Die Ermittler werfen den Beschuldigten unter anderem gewerbsmäßige Fälschung technischer Aufzeichnungen sowie Geldwäsche vor.

Familienministerin nimmt nach Covid-Erkrankung Arbeit auf

Knapp vier Wochen nach ihrem positiven PCR-Test nimmt Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) ihre Amtsgeschäfte wieder auf. "Seit dem 24. Februar hatte ich trotz Booster erst mit Covid und dann mit Post-Covid zu kämpfen. Auch wenn ich noch Symptome habe, so freue ich mich und bin voller Motivation, ab heute wieder im Dienst sein zu können", sagte Spiegel der Deutschen Presse-Agentur.

Krisenstab-Leiter: Impfzentren nicht aufgeben

Mit Blick auf den kommenden Herbst will der Leiter des Corona-Krisenstabes im Kanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer, die Leistungsfähigkeit der Impfzentren aufrechterhalten. Bei weiteren nötigen Impfungen sei Grundvoraussetzung, dass die Infrastruktur stehe, "von der Logistik bis zum Stich in den Oberarm", sagte Breuer der Nachrichtenagentur dpa. Er mahnte: "Wir müssen jetzt überlegen, ob wir wirklich Impfzentren schließen können und wenn, wie schnell wir sie dann wieder aufwachsen lassen können." Es müsse geklärt werden, zu welchem Anteil niedergelassene Ärztinnen und Ärzte dann die Impfungen übernehmen könnten und was durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst abgedeckt sei.

Homeoffice und 3G: Was Arbeitgeber und Beschäftigte wissen müssen

Bundestag und Bundesrat haben am 18. März dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt, mit dem die meisten Corona-Beschränkungen im öffentlichen Leben weggefallen sind, darunter die Homeoffice-Pflicht. Arbeitgeber sollen nun selbst die Gefährdung durch das Coronavirus einschätzen und Maßnahmen zum Infektionsschutz festlegen.

Seniorenorganisation fordert Impfpflicht für Erwachsene

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen wirbt bei den Bundestagsabgeordneten für eine allgemeine Corona-Impfpflicht für alle Erwachsenen. "Stellen Sie sicher, dass wir im Herbst 2022 nicht erneut eine Corona-Welle mit täglich mehr als 200.000 Erkrankungen und mehr als 200 Todesfällen haben", heißt es in einem Schreiben an die Fraktionen und die Gesundheitspolitiker der Parteien, dessen Inhalt in Berlin vorgestellt wurde. Eine Impfpflicht für alle Erwachsenen biete die einzige Chance, rechtzeitig eine endemische Lage in Deutschland zu erreichen.

Inzidenz in Hamburg liegt bei 1.258,3

In Hamburg sind nach Angaben der Sozialbehörde 1.485 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden - 351 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sinkt demnach vom Vortag leicht von 1.276,7 auf 1.258,3. Vor einer Woche hatte der Wert bei 927,8 gelegen. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - beträgt 3,62.

Werder-Sportchef Baumann sieht neue Chance für Anfang

Frank Baumann, Sportchef des Fußball-Zweitligisten Werder Bremen, sieht trotz des Impfpass-Skandals eine neue Chance für die Trainerkarriere des früheren Werder-Trainers Markus Anfang. "Ich halte Markus weiter für einen sehr guten Trainer. Ich bin sicher, dass er im Sommer einen neuen Job finden wird und wünsche ihm alles Gute. Auch in Deutschland ist das für mich absolut vorstellbar", sagte Baumann der "Bild". Anfang trat im November als Werder-Trainer zurück, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen der Nutzung eines gefälschten Impfpasses ermittelte.

VW-Werke in Nordostchina stehen bis Dienstag still

Volkswagen muss den Produktionsstopp wegen des Lockdowns in drei Werken in der nordostchinesischen Metropole Changchun bis Dienstag verlängern. Wie eine Sprecherin in Peking mitteilte, läuft die Produktion in den Werken in Shanghai aber weiter. In Changchun sind ein VW-Werk, ein Audi-Werk sowie ein Komponentenwerk betroffen. Alle drei werden mit dem chinesischen Partner FAW betrieben. Changchuns Behörden hatten vor mehr als einer Woche einen Lockdown für die Neun-Millionen-Metropole angeordnet, nachdem die Corona-Zahlen in der Provinzhauptstadt von Jilin deutlich angestiegen waren.

Auch 2021 weniger ausländische Touristen in Deutschland

Die Zahl ausländischer Touristen in Deutschland ist auch im zweiten Corona-Jahr gesunken. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland ging laut Statstischem Bundesamt von fast 90 Millionen 2019 um rund zwei Drittel auf 32 Millionen 2020 zurück und fiel 2021 weiter auf 31 Millionen. Die mit Abstand meisten Übernachtungen gab es mit 4,7 Millionen von Reisenden aus den Niederlanden, vor der Schweiz mit 2,7 Millionen und Polen mit 2,6 Millionen.

MV: Arbeiten gehen unter Auflagen

Tausende Beschäftigte fallen in Mecklenburg-Vorpommern derzeit aufgrund positiver Corona-Tests aus. Ein großes Problem ist das vor allem für Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Feuerwehr. Eine Möglichkeit, bei beschwerdefreier Infektion trotzdem arbeiten zu gehen, ist die sogenannte Arbeitsquarantäne.

Viele Hamburger Firmen setzen weiter auf Homeoffice

Die Homeoffice-Pflicht ist ausgelaufen, der Anspruch damit weggefallen. Wie gehen Hamburger Unternehmen damit um? NDR 90,3 hat sich umgehört.

Tonne will an Zeitplan für Prüfungen festhalten

Trotz des erneuten Anstiegs der Corona-Zahlen sollen die Prüfungstermine an Niedersachsens Schulen nicht verschoben werden. "Wir sehen derzeit keinen Grund, die anstehenden Abitur- und Abschlussprüfungen zu verschieben", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne der Deutschen Presse-Agentur. Der SPD-Politiker verwies darauf, dass in diesem Schuljahr durchgehend Präsenzunterricht stattgefunden habe, außerdem seien Schüler und Lehrer auf die Zeitpläne vorbereitet. Mit den Hygieneplänen seien die Schulen auch gut aufgestellt, um sichere Prüfungen zu gewährleisten. Das seien gute Rahmenbedingungen.

Inzidenz in Niedersachsen bei 1.677,6

In Niedersachsen sind 8.594 Neuinfektionen registriert worden. Vor einer Woche waren es noch 6.036. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt damit aktuell bei 1.677,6. Es wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion festgestellt.

Diverse Lockerungen für Schüler im Norden

Trotz hoher Infektionszahlen werden auch die Corona-Regeln für die Schulen im Norden heute gelockert:

Grundschüler in Niedersachsen müssen nun keine Maske mehr im Unterricht tragen. Anfang Mai soll die Maskenpflicht im Unterricht dann für die anderen Jahrgänge fallen.

müssen nun keine Maske mehr im Unterricht tragen. Anfang Mai soll die Maskenpflicht im Unterricht dann für die anderen Jahrgänge fallen. In Schleswig-Holsteins Schulen entfallen die verpflichtenden, anlasslosen Tests. Die Schülerinnen und Schüler bekommen in der Schule aber weiterhin kostenlose Tests für zu Hause. Ab 2. April ist dann auch die Maskenpflicht Geschichte.

Schulen entfallen die verpflichtenden, anlasslosen Tests. Die Schülerinnen und Schüler bekommen in der Schule aber weiterhin kostenlose Tests für zu Hause. Ab 2. April ist dann auch die Maskenpflicht Geschichte. In Hamburg darf ab heute in den Schulen wieder gemeinsam Musik gemacht werden, auch jahrgangsübergreifend. Zeitweise dürfen dann die Masken abgenommen werden, auch beim Singen. Weiter gelten aber nach den Frühjahrsferien in den Schulen alle bekannten Regeln zum Lüften, Testen und zum Tragen einer Maske. Erst ab dem 4. April könnten dann weitere Lockerungen kommen, wenn die gesundheitliche Lage es ermöglicht, so die Schulbehörde.

darf ab heute in den Schulen wieder gemeinsam Musik gemacht werden, auch jahrgangsübergreifend. Zeitweise dürfen dann die Masken abgenommen werden, auch beim Singen. Weiter gelten aber nach den Frühjahrsferien in den Schulen alle bekannten Regeln zum Lüften, Testen und zum Tragen einer Maske. Erst ab dem 4. April könnten dann weitere Lockerungen kommen, wenn die gesundheitliche Lage es ermöglicht, so die Schulbehörde. In Mecklenburg-Vorpommern sind ab heute nur noch zwei statt drei Tests pro Woche Pflicht. Die Maskenpflicht im Unterricht gilt schon seit Anfang März nicht mehr.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.714,2. Vor einer Woche lag er noch bei 1.543,0. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden beträgt 92.314. Vergangenen Montag waren 92.378 neue Fälle registriert worden. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich damit auf 18.772.331. Es starben insgesamt 13 Menschen mit einer diagnostizierten Corona-Infektion. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 126.929.

Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 1.535,6

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt unverändert hoch: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt bei 1.535,6. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle hervor. Gestern hatte die Inzidenz 1.535,4 betragen, vor einer Woche lag sie bei 1.316,5. Es gibt 2.501 Neuinfektionen, gestern waren es 3.407, vor einer Woche 2.229 neue Fälle. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - beträgt 6,53. Die höchsten Werte bei der Sieben-Tage-Inzidenz gibt es in den Kreisen Dithmarschen (2.278,4), Nordfriesland (2.254,3) und Rendsburg-Eckernförde (2.061,0). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Segeberg (959,0).

Störtebeker-Festspiele erwachen aus dem Corona-Schlaf

Nach zwei Jahren Corona-Pause finden in Ralswiek auf Rügen vom 18. Juni an wieder Störtebeker-Festspiele statt. Das diesjährige Stück heißt "Im Angesicht des Wolfes". Dafür fehlen noch 80 Kleindarsteller und viele helfende Hände, die Castings laufen.

