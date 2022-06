Stand: 30.06.2022 06:20 Uhr Corona-News-Ticker: Tests ab heute für viele nicht mehr kostenlos

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 30. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

2.818 neue Corona-Fälle in Hamburg bestätigt

Auch für die Hansestadt Hamburg liegen die aktuellen Corona-Daten vor: Laut Robert Koch-Institut sind in Hamburg binnen 24 Stunden 2.818 Neuinfektionen registriert worden - das sind etwas mehr als gestern (2.722) und vor einer Woche (2.768). Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 648,6 ausgewiesen - am vergangenen Donnerstag lag dieser Wert in Hamburg bei 531,3. Ein weiterer Mensch starb an oder mit Corona - die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Infektionen beträgt den Angaben zufolge 2.724.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 965,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für das Bundesland Niedersachsen heute früh folgende Corona-Zahlen veröffentlicht: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt zurzeit bei 965,8 - nach 917,8 gestern und 793,6 am vergangenen Donnerstag. Aktuell wurden 19.496 Neuinfektionen mit dem Virus registriert (Vortag: 18.450 / Vorwoche: 16.316). Mit sechs weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Erkrankungen stieg die Gesamtzahl in Niedersachsen seit Pandemie-Beginn laut RKI auf 9.684.

Neue Regeln für Corona-Bürgertests gelten von heute an

Für einen Corona-Schnelltest müssen die meisten Menschen ab heute selbst zahlen. Kostenlose Tests gibt es nur noch für Risikogruppen, für Menschen, die mit besonders gefährdeten Gruppen zu tun haben und für diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Das sieht eine neue Testverordnung vor. Weiterhin Anspruch haben etwa Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel, Kinder bis fünf Jahre, Haushaltsangehörige von Infizierten, pflegende Angehörige, Menschen mit Behinderung und deren Betreuer oder Bewohner und Besucher von Pflegeheimen, Kliniken oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Für Tests anlässlich von Familienfeiern, Konzerten und anderen Innenveranstaltungen werden drei Euro Zuzahlung fällig. Das gilt auch bei roter Corona-Warn-App oder vor privaten Treffen mit Menschen ab 60 oder mit Vorerkrankung außerhalb von Kliniken oder Pflegeeinrichtungen.

Weitere Informationen Neue Corona-Testverordnung: Das ändert sich beim Schnelltest Ab 30. Juni sind Corona-Schnelltests nicht mehr für alle kostenlos. Wer hat Anspruch darauf und worauf muss man achten? mehr

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.032,8 (Vortag: 989,0). Binnen 24 Stunden neu gemeldet wurden landesweit 6.800 Fälle. Den höchsten regionalen Inzidenzwert im Land hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 1.604,0 (Vortag: 1.474,0). Es folgen die Stadt Kiel mit 1.555,8 (Vortag: 1.488,6) und der Kreis Plön mit 1.534,5 (Vortag: 1.335,1).

Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

RKI registriert 132.671 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 668,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 668,6 an. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 646,3 gelegen (Vorwoche: 532,9 / Vormonat: 189,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 132.671 neue laborbestätigte Corona-Fälle (Vortag: 133.950 / Vorwoche: 119.360) und 83 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Donnerstag, 30. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Nachrichten von gestern finden Sie im Blog von Mittwoch zum Nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus