Stand: 24.02.2022 12:35 Uhr Corona-News-Ticker: Termine für Novavax-Impfung in MV für alle

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 24. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Impfung mit Novavax ab sofort für alle Impfwilligen buchbar

Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen tritt in Kraft

MV: Keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte und Genesene

Verfassungsbeschwerde von Mutter wegen Corona-Maßnahmen ohne Erfolg

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 2.566 in Hamburg , 17.904 in Niedersachsen , 5.425 in Schleswig-Holstein

RKI meldet bundesweit 216.322 Neuinfektionen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

In Hamburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen aktuell bei 833,3 - nach 883,5 am Mittwoch. Die Sozialbehörde meldet 2.566 neue, im Labor bestätigte Corona-Fälle. In den Hamburger Krankenhäusern werden derzeit 361 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Das sind 35 weniger als zuletzt gemeldet. Laut DIVI-Intensivregister liegen in der Hansestadt 47 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen, zehn weniger als am Vortag.

Bremen: Bovenschulte mahnt trotz Corona-Lockerungen zur Vorsicht

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat die anstehende Lockerung der Corona-Maßnahmen verteidigt. Die Inzidenz-Zahlen seien deutlich zurückgegangen und die Lage in den Kliniken habe sich entspannt, sagte Bovenschulte heute in einer Regierungserklärung. Allerdings verzichte er bewusst auf allzu optimistische Prognosen: "Schon oft meinten wir am Horizont das Ende der Pandemie zu sehen, und regelmäßig hat sich dies dann als Fata Morgana erwiesen."

MV: Impfung mit Novavax ab sofort für alle Impfwilligen buchbar

In Mecklenburg-Vorpommern ist ab sofort eine Corona-Impfung mit dem neuen Impfstoff des Herstellers Novavax für alle Bürgerinnen und Bürger im Impfportal buchbar. Die bisher bestehende Beschränkung auf Beschäftigte, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, entfällt, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) heute in Schwerin mitteilte. Das Land erhält demnach im ersten Quartal des Jahres ungefähr 78.000 Impfdosen, wobei zwei Impfungen für eine Grundimmunisierung nötig sind. Folglich können landesweit 39.000 Menschen mit Novavax geimpft werden. "Auf einen Protein-Impfstoff mit einem Wirkverstärker haben viele Menschen, die skeptisch gegenüber mRNA-Impfstoffen sind, gewartet. Meine Bitte ist, dass diese Bürgerinnen und Bürger nun die Impfangebote auch nutzen", so Drese.

Wann tatsächlich die ersten Impfungen verabreicht werden, dürfte sich regional unterscheiden. Vom Uniklinikum in Rostock hieß es, dass man frühestens Anfang nächster Woche mit Impfungen beginnen wird.

England beendet alle Corona-Maßnahmen

Corona-Infizierte in England müssen sich ab heute nicht mehr isolieren. Damit sind alle Corona-Mmaßnahmen in dem größten britischen Landesteil beendet. Mit dem Schritt passt Premierminister Boris Johnson den Umgang mit Covid-19 dem anderer Erkältungskrankheiten an. Die Regierung setze darauf, dass sich Infizierte verantwortlich verhielten und im Fall einer symptomatischen Erkrankung krank meldeten, hatte Johnson Anfang der Woche gesagt. Vom 1. April soll es zudem keine kostenlosen Corona-Tests mehr geben.

Experten zeigten sich besorgt. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die auch für das Beratungsgremium Sage arbeitet, warnte, das Ende von Isolationspflicht und frei verfügbaren Schnelltests könne zu einer Rückkehr zu einem rapiden epidemischen Wachstum führen.

Stiko-Chef: Neuer Omikron-Subtyp möglicherweise beunruhigend

Der Omikron-Subtyp BA.2 des Coronavirus könnte nach Ansicht des Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission (Stiko) "beunruhigend werden". "Ob und wie sehr, wissen wir noch nicht", sagte Thomas Mertens der "Schwäbischen Zeitung". Daten aus Laboren und der Infektionsüberwachung zufolge werde BA.2 aber leichter übertragen. Zudem wiesen Experimente mit infizierten Tieren darauf hin, dass Antikörper gegen die hierzulande hauptsächlich verbreitete Untervariante BA.1 den Subtyp BA.2 "weniger gut neutralisieren".

Zur Frage, ob Subtyp BA.2 Menschen stärker erkranken lässt als BA.1, gebe es noch keine eindeutigen klinischen Daten, sagte Mertens. "Im ungünstigsten Fall" könne es sein, "dass BA.2 zu einem erneuten Anstieg, einer Verlängerung der aktuellen Infektionswelle und wieder mehr Erkrankungen führt".

Verfassungsbeschwerde von Mutter wegen Corona-Maßnahmen ohne Erfolg

Die Maskenpflicht und Coronatests in einer Grundschule sind kein Grund, um ein gerichtliches Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung durch staatliche Institutionen anzuordnen. Zwar könne ein Familiengericht bei einer Kindeswohlgefährdung Maßnahmen "gegen Dritte“ anordnen, dazu gehörten aber nicht der Staat und seine Institutionen, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem heute veröffentlichten Beschluss. Die Karlsruher Richter erklärten damit die Verfassungsbeschwerde einer Mutter aus dem brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald für unzulässig. Die Mutter war nicht damit einverstanden, dass ihr Sohn in der Grundschule eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und regelmäßig Corona-Tests machen muss. Sie meinte, dass dies eine Kindeswohlgefährdung darstelle.

17.904 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Niedersachsen 17.904 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt demnach nun bei 1.073,5. Gestern lag die Inzidenz bei 1.090,6. Es wurden 24 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Niedersachsen gemeldet.

Intensivmediziner: "Wir verlegen viele Corona-Kranke auf Normalstationen"

Die Corona-Lage auf den Intensivstationen ist nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) aktuell vergleichsweise entspannt. "Wir nehmen täglich etwa 250 Patienten neu auf den Intensivstationen auf, verlegen aber auch viele zurück auf die Normalstationen", sagte Divi-Präsident Gernot Marx dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Marx bezeichnete die Lage mit Blick auf die Versorgung und Behandlung von Corona-Kranken als "derzeit sehr stabil". Die Zahl der Covid-Patienten sinke aktuell sogar wieder leicht.

RKI meldet bundesweit 216.322 Neuinfektionen

Das Robert -Koch-Institut (RKI) meldet 216.322 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 19.304 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 1265 von 1278,9 am Vortag. 243 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 122.145.

Überarbeitete Verordnung tritt in Niedersachsen in Kraft

Gegen das Coronavirus Geimpfte und von einer Infektion Genesene dürfen sich in Niedersachsen seit heute wieder mit beliebig vielen Menschen im privaten Bereich treffen. Hintergrund ist die überarbeitete Corona-Verordnung, die heute in Kraft tritt, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte. Auf diese Lockerung hatten sich Bund und Länder bei den jüngsten Beratungen verständigt. Die Landesregierung hatte diesen Schritt bereits angekündigt. Bislang dürfen sich im Bundesland maximal zehn Menschen treffen, sofern sie gegen das Coronavirus geimpft oder nach einer Sars-CoV-2-Infektion genesen sind. Kinder bis 13 Jahren werden nicht mitgezählt. Bei Ungeimpften sind diese Regeln noch strenger: Wer weder geimpft noch genesen ist, darf neben seinem eigenen Haushalt nur zwei weitere Menschen eines weiteren Haushalts treffen. Dies bleibt den Angaben zufolge auch in den kommenden Wochen bestehen. Am 4. März sollen weitere gelockerte Corona-Regeln in Kraft treten. Dann sollen etwa auch Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder in ein Restaurant oder zu Veranstaltungen mit maximal 2.000 Menschen gehen können.

MV: Keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte und Genesene

Seit heute an gelten für Geimpfte und Genesene in Mecklenburg-Vorpommern bei privaten Treffen keine Beschränkungen mehr. Mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzvorschriften im Land wird der erste Lockerungsschritt umgesetzt, der in der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz verabredet worden war. Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) erinnerte jedoch nach der gestrigen Kabinettssitzung daran, dass die bestehenden Regeln weiter gelten, sobald auch nur ein Ungeimpfter an einem Treffen teilnimmt. Aktuell gilt, dass sich ein Haushalt mit maximal zwei weiteren Personen treffen darf - es dürfen zudem nicht mehr als zehn Personen sein. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Weitere Schritte sollen in den kommenden Wochen folgen und dann in die Verordnung eingearbeitet werden. Zum 4. März sollen die 2G- und 2G-Plus-Regelungen weitgehend gestrichen werden. Ab 20. März ist vorgesehen, dass bundesweit alle einschneidenden Auflagen wegfallen, sofern es die Situation in den Kliniken zulässt. Die Corona-Warn-Ampel des Landes läuft ebenfalls aus.

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Schleswig-Holstein nicht mehr mit der niedrigsten Inzidenz bundesweit

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt jetzt bei 849,2, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht (Vortag: 804,3 / Vorwoche: 749,7). Es wurden 5.425 Corona-Neuinfektionen registriert. Das Land hat nicht mehr den bundesweit niedrigsten Wert. Nach den Daten des Robert Koch-Instituts ist die Inzidenz nun in Bremen und Hamburg niedriger. Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein sank hingegen auf 5,81. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um 5 auf 2.093.

Impfpflicht im Gesundheitswesen: SH-Gesundheitsministerium will Ermessens-Spielräume nutzen

Nicht Geimpfte im Gesundheitswesen müssen Arbeitgeber ab dem 15. März dem Gesundheitsministerium melden. Es droht ein Tätigkeitsverbot und infolgedessen eine Kündigung. Das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein ist mit dem Kommunen derzeit noch im Austausch darüber, wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht einheitlich umgesetzt werden kann. Es sollen aber auch Ermessens-Spielräumge genutzt und "kluge Lösungen" gefunden werden, damit ungeimpfte Beschäftigte weiter arbeiten können.

VIDEO: Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen tritt bald in Kraft (3 Min)

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 24. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.