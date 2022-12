Stand: 21.12.2022 07:53 Uhr Corona-News-Ticker: Teil-Distanzunterricht in MV auch nach Ferien

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 21. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

MV setzt auf Phasenmodell an Schulen auch nach den Ferien

Mehr als 50.000 Corona-Impfdosen in Niedersachsen vernichtet

EU-Gericht entscheidet über deutsche Corona-Beihilfen

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 454,5 in Niedersachsen, 311,8 in Schleswig-Holstein , 231,8 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 250,7

Chinesische Städte erlauben Corona-Infizierten zu arbeiten

Zwei Wochen nach der Abkehr von der strikten Null-Covid-Strategie in China erlauben zahlreiche Städte den Infizierten ohne oder mit nur milden Symptomen sogar die Rückkehr an den Arbeitsplatz. Die parteinahe Zeitung "Global Times" nannte unter anderen Millionenmetropolen wie Chongqing und Guiyang im Südwesten oder Wuhu in der Provinz Anhui oder die 57 Millionen Einwohner zählende ostchinesische Provinz Zhejiang. Es war von einer "besseren Balance zwischen epidemischer Vorbeugung und sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung" die Rede.

Mitten im massiven Corona-Ausbruch hatte das bevölkerungsreichste Land der Welt nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Zwangsquarantäne, Massentests und Kontaktverfolgung seine harte Null-Toleranz-Politik am 7. Dezember plötzlich aufgehoben. Die Kehrtwende wurde damit begründet, dass die Infektionen mit den neuen Omikron-Varianten nicht mehr so schwer verliefen. Doch erwiesen sich die bis dahin ergriffenen Maßnahmen auch als immer weniger wirksam. Nach verschiedenen Studien drohen China mit der Lockerung allerdings Hunderttausende Tote.

Heute ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien in Mecklenburg-Vorpommern. Durch Atemwegsinfektionen und Grippefälle gab es zuletzt viele erkrankte Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) hatte deshalb am Montag das Phasenmodell aus Corona-Zeiten vorübergehend ausgeweitet. Die Regeln sollen auch nach den knapp zwei Wochen Ferien gelten. Somit können Schulleitungen auch bei anderen Krankheitsbildern ab Jahrgangsstufe sieben Wechsel- oder Distanzunterricht organisieren, wenn nicht mehr genügend Lehrer zur Verfügung stehen. In den Jahrgangsstufen eins bis sechs soll auch bei eingeschränktem Lehrkräfteeinsatz in Präsenz unterrichtet werden. In Ausnahmefällen soll eine Notbetreuung angeboten werden. Auch für die Abschlussklassen soll es weiterhin Präsenzunterricht geben.

Mehr als 50.000 Corona-Impfdosen in Niedersachsen vernichtet

Mehr als 50.000 Corona-Impfdosen sind in Niedersachsen vernichtet worden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur, an der sich rund 30 Kommunen beteiligt haben. Als Gründe wurden abgelaufene Haltbarkeit oder vereinzelt unterbrochene Kühlketten genannt. Unter den weggeworfenen Dosen sind auch zahlreiche der angepassten Impfstoffe.

Der Landkreis Schaumburg gab beispielsweise an, dass dort von Juni bis November dieses Jahres insgesamt mehr als 8.000 Impfdosen verworfen wurden wegen des abgelaufenen Haltbarkeitsdatums. Die Region Hannover gab an, dass im November rund 100 Fläschchen entsorgt worden sind, da erkennbar gewesen sei, dass nur noch der an die Omikron-Variante angepasste Impfstoff nachgefragt werde. Im Landkreis Osterholz wurden rund 5.000 Impfstoffdosen vernichtet, in der Stadt Osnabrück mehr als 2.000, in der Stadt Wilhelmshaven knapp 1.800. Laut Gesundheitsministerium in Hannover gibt es keine landesweite Übersicht, wie viel Impfstoff weggeworfen worden ist. Da nicht jede Kommune die Umfrage beantwortete, dürfte die Zahl noch deutlich höher liegen.

EU-Gericht entscheidet über deutsche Corona-Beihilfen

Das Gericht der EU entscheidet heute über die Klagen der deutschen Bekleidungsunternehmen Breuninger und Falke gegen die EU-Genehmigung der Corona-Staatshilfen. Die Bundesregierung unterstützte mit den Hilfen Unternehmen, die zwischen März 2020 und Juni 2021 Umsatzeinbußen von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Jahr 2019 verzeichnet hatten. Die EU-Kommission genehmigte diese Staatshilfen. Dagegen wehren sich Breuninger und Falke nun. Weil die Beihilferegelung auf das gesamte Unternehmen abstelle und nicht nur auf einzelne Tätigkeiten, seien Unternehmen mit mehreren Tätigkeitsfeldern benachteiligt. Das sei Wettbewerbsverzerrung und europarechtswidrig, so die Kläger.

Im zweiten Fall klagt Breuninger allein gegen die Genehmigung der EU-Kommission für die deutschen Lockdown-Entschädigungen. Mischbetriebe mit mehreren wirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern konnten diese Hilfen beantragen, sofern die durch den Lockdown eingeschränkten Tätigkeiten mindestens 80 Prozent ihres Umsatzes ausmachten. Breuninger hält diese Grenze für europarechtswidrig.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 454,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 454,5 (Vortag: 451,6 / Vorwoche: 444,4). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 9.062 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 9.728; Vorwoche: 8.818). 34 weitere Infizierte starben (Vortag: 16).

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 231,8

In Hamburg sind laut RKI 1.432 neue Corona-Fälle registriert worden (Vortag: 1.089; Vorwoche: 836). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 231,8 (Vortag: 199,9 / Vorwoche: 204,5). Es gibt fünf weitere Corona-bedingte Todesfälle (Vortag: vier).

2.053 neue Fälle in Schleswig-Holstein

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 311,8 (Vortag: 317,4, Vorwoche: 308,5), wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Es wurden 2.053 neue Corona-Infektionen erfasst (Vortag: 2.729; Vorwoche: 2.244).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 250,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 250,7 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 246,7 gelegen (Vorwoche: 231,2; Vormonat: 177,9). Binnen eines Tages wurden 52.528 Corona-Neuinfektionen (gestern: 55.015; Vorwoche: 48.327) und 201 Todesfälle (gestern: 161; Vormonat: 139) verzeichnet.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Mittwoch geht an den Start

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 21. Dezember 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren.

