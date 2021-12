Stand: 28.12.2021 06:39 Uhr Corona-News-Ticker: Tanzen in Schleswig-Hostein nur noch mit Maske

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am Dienstag, 28. Dezember 2021, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tanzen in SH : Ab heute nur noch mit Maske

MV schaltet heute auf Warnstufe "Rot+"

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.147 in Niedersachsen, 725 in Schleswig-Holstein - bundesweit: 21.080

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Messe Hamburg fährt wegen Corona erneut tiefrote Zahlen ein

Nach dem ersten katastrophal verlaufenen Corona-Jahr 2020 schließt die Hamburger Messegesellschaft auch dieses Jahr mit einem dicken Minus ab. "Wir werden bei einem Verlust von etwa 50 Millionen Euro rauskommen, was aber immerhin etwas besser ist als das Minus von 58,2 Millionen Euro im ersten Corona-Jahr Jahr 2020", sagte Messechef Bernd Aufderheide der Deutschen Presse-Agentur. Auch wenn vieles Corona-bedingt habe abgesagt werden müssen, als Erfolg für die Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) wertete Aufderheide vor allem den ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik mit mehr als 13.000 Besuchern, die Premiere der Photopia und das zentrale Impfzentrum. Für das kommende Jahr gibt sich der Messechef optimistisch. Trotz der sich wieder verschärfenden Corona-Krise geht Aufderheide davon aus, dass die traditionell für das zweite Januar-Wochenende terminierte Konsumgütermesse Nordstil stattfindet.

1.147 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der Neuinfektionen um 1.147 auf insgesamt 434.150 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Gestern waren 2.425 neue Fälle gemeldet worden, vor einer Woche 1.457. Weitere 21 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen nun auf 6.789 insgesamt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 126,6. (Vortag: 129,7).

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 215,6

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 21.080 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 2.348 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 23.428 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 215,6 von 222,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

372 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 110.805. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als sieben Millionen Corona-Tests positiv aus. Das RKI wies darauf hin, dass sich wegen der Weihnachtsfeiertage weniger Menschen testen ließen und nicht alle Gesundheitsämter Daten weiterleiteten. Die tatsächlichen Zahlen könnten daher höher liegen.

Tanzen in Schleswig-Holstein: Ab heute nur noch mit Maske

Nach der neuen Corona-Landesverordnung dürfen in Schleswig-Holstein Clubs und Diskotheken von heute an nur noch mit halber Kapazität öffnen. Gleichzeitig gilt dort eine Maskenpflicht, auch beim Tanzen. Zudem gilt weiter 2G-Plus - dabei erhalten nur Geimpfte und Genesene Zutritt, wenn sie einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Maximal 1.000 Gäste sind erlaubt. Diese dürfen ihre Getränke oder Speisen aber nur an festen Steh- oder Sitzplätzen an Tischen verzehren. Die Kapazitätsbeschränkungen, 2G-Plus und Maskenpflicht gelten auch bei Tanzpartys, Bällen oder vergleichbaren Veranstaltungen in Gaststätten. Zudem untersagt die neue Corona-Verordnung Großveranstaltungen wie Konzerte oder im Sportbereich mit mehr als 1.000 Zuschauern drinnen und draußen.

MV schaltet heute auf Warnstufe "Rot+"

In Mecklenburg-Vorpommern gilt seit heute landesweit die Ampelstufe Rot+. Das teilte das Gesundheitsministerium gestern Abend mit. "Da wir nach wie vor von der drohenden Überlastung des Gesundheitswesens ausgehen müssen, wird nun die höchste Warnstufe bekanntgegeben", sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) der Mitteilung zufolge. "Der Meldeverzug bei den neu gemeldeten Fällen über die Feiertage darf nicht über die tatsächliche angespannte Infektionslage im Land hinwegtäuschen." Da die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bereits gestern landesweit entsprechend verschärft wurden, hat die Anpassung der Ampelstufe kaum konkrete Folgen im Alltag der Menschen. Seit heute sind nach Ministeriumsangaben zusätzlich Prostitution, Glücksspiel und Busreisen verboten. Seit Montag müssen in Mecklenburg-Vorpommern Kinos, Theater, Museen, die Innenbereiche von Zoos, Schwimmbäder und andere Freizeiteinrichtungen flächendeckend geschlossen bleiben.

725 neue Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 725 Corona-Neuinfektionen gemeldet geworden (Vorwoche: 591). Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt 151,4 - nach 146,4 am Vortag. Vor einer Woche lag sie bei 167,5. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz sank auf 2,68 - nach 3,44 in den Tagen zuvor. Im Krankenhaus lagen den Angaben zufolge 187 Covid-Patienten - drei mehr als in den Tagen zuvor. 53 Covid-19-Schwerkranke wurden auf Intensivstationen betreut (3 weniger als am Vortag). Die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie stieg auf 1.880. Im Vergleich der Städte und Kreise ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Herzogtum Lauenburg mit 215,4 am höchsten. Dithmarschen folgt mit 213,9 und danach Stormarn mit 209,4. Den niedrigsten Wert gibt es in Lübeck - dort lag er bei 95,9.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Dänemark: Grenztourismus wegen Feuerwerksverkauf

In Deutschland ist der Verkauf von Silvester-Böllern und -Raketen in diesem Jahr verboten. So sollen die Krankenhäuser entlastet werden, denn in normalen Jahren verletzen sich viele bei der Knallerei zum Jahreswechsel. Erlaubt ist hingegen das Abbrennen von Feuerwerk. Und da es im Nachbarland Dänemark Feuerwerk zu kaufen gibt, decken sich deutsche Knaller-Fans dort ein.

Weitere Informationen 2 Min Feuerwerksverkauf in Dänemark lockt deutsche Kunden an Im Gegensatz zu Deutschland ist in Dänemark der Verkauf von Feuerwerkskörpern erlaubt. Das lockte zahlreiche Kunden an. 2 Min

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Guten Morgen! Corona-Live-Ticker startet

Wir wünschen Ihnen einen guten Tag und halten Sie auch heute am Dienstag, 28. Dezember, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.