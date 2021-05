Stand: 31.05.2021 11:57 Uhr Corona-News-Ticker: Sylt meldet keine neuen Infektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 31. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Impfungen: Deutschland nähert sich 50-Millionen-Marke

Die Zahl der verabreichten Corona-Impfungen nähert sich der Marke von 50 Millionen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) (Stand: Montag, 10.20 Uhr) waren seit Beginn der Impfkampagne 49,9 Millionen Impfungen verabreicht worden. Am Sonntag erhielten 270.927 Menschen eine Spritze. 14,6 Millionen sind nun vollständig geimpft. Insgesamt haben den Angaben zufolge 35.755.407 Menschen (43 Prozent) mindestens eine Impfdosis erhalten. Ab 7. Juni soll die Impfpriorisierung in ganz Deutschland aufgehoben werden, in einigen Bundesländern auch schon etwas früher.

MV startet Programm gegen Schuldefizite

Die in 14 Monaten Corona-Pandemie entstandenen Schuldefizite bei Kindern und Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern sollen schrittweise ausgeglichen werden. Eine kurzfristige Aufholjagd sei nicht sinnvoll und würde alle überfordern, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) bei der Vorstellung des Programms "Stark machen und Anschluss sichern". Die ersten vier Wochen des neuen Schuljahres sollen Anschlusswochen mit Tests ohne Zensuren sein, um herauszufinden, wo die Schüler mit ihrem Wissen stehen. In den Sommerferien könnten sie bereits kostenfrei Stunden bei privaten Anbietern nehmen. In den Schulen gebe es dafür Anmeldeformulare. Schüler, deren Berufsreife in Gefahr ist, können laut Martin an 20 Standorten im Land ein freiwilliges zehntes Schuljahr absolvieren.

Keine weiteren Corona-Infektionen auf Sylt registriert

Nach den positiven Corona-Tests von Mitarbeitern in zwei Sylter Restaurants sind keine weiteren Fälle entdeckt worden. Dies teilte der Kreis Nordfriesland mit. Keine weiteren Insulaner oder Touristen müssten in Quarantäne geschickt werden. In der vergangenen Woche hatte der Kreis mitgeteilt, dass nach positiven Corona-Tests bei sieben Mitarbeitern in zwei Sylter Restaurants mehr als 1.100 Kontaktpersonen ermittelt wurden. 29 Mitarbeiter und 55 Gäste aus Nordfriesland wurden in Quarantäne geschickt. Die Kontaktdaten von 1.036 weiteren Gästen wurden demnach an die Gesundheitsämter der Heimatorte gemeldet. Am 30. Mai gab es auf Sylt nach Kreisangaben 23 Corona-Infizierte. 208 Menschen mussten in Quarantäne. Eine Woche zuvor waren 29 Menschen infiziert und 234 in Quarantäne.

Bund fördert Long-Covid-Forschung mit fünf Millionen Euro

Das Bundesforschungsministerium will fünf Millionen Euro bereitstellen, um die Erforschung von Langzeitfolgen bei Corona-Infektionen zu fördern. Ressortchefin Anja Karliczek (CDU) wies in Berlin darauf hin, dass rund zehn Prozent der Infizierten auch Wochen und Monate nach der überstandenen Akut-Infektion an zum Teil schweren Symptomen litten. Wegen der Neuartigkeit der Erkrankung fehlten aber immer noch fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Spätfolgen. In Deutschland haben inzwischen rund 3,5 Millionen Menschen eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Da bei rund zehn Prozent der Infizierten Langzeitfolgen auftreten, wären rund 350.000 Menschen von den sogenannten Long-Covid-Symptomen betroffen.

Bund und Länder planen schärfere Regeln gegen Betrug mit Corona-Tests

Angesichts des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Teststellen planen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern schärfere Vorgaben. Dafür werden kurzfristig Neuregelungen in der Testverordnung angestrebt, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen der Ressortchefs aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Mit den kommunalen Spitzenverbänden soll nun beraten werden, wie Betrug weiter erschwert werden kann. Ansatzpunkte sollen demnach etwa sein, dass Sachkosten zur Zahl der Testkits von den Kassenärztlichen Vereinigungen mit den abgerechneten Tests abgeglichen werden. Die Teststellen könnten den Kassenärztlichen Vereinigungen ihre Steuer-Identifikationsnummer angeben müssen, damit Finanzämter abgerechnete Tests mit angegebenen Umsätzen abgleichen können. Die Zentren könnten eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes vorlegen müssen, dass sie Tests ordnungsgemäß vornehmen.

Corona-Krise: Firmen wollen dauerhafte Öffnungen

Angesichts sinkender Corona-Zahlen und der Fortschritte beim Impfen sehen Unternehmen die Möglichkeit für großflächige und langfristige Öffnungen. Es sollte allen auch aktuell noch geschlossenen Firmen eine klare Perspektive für die Aufnahme der Geschäftstätigkeit geboten werden, heißt es in Empfehlungen der Mitgliedsunternehmen von Industrie- und Handelskammern. "Was die Wirtschaft jetzt braucht, sind transparente, verlässliche und somit nachvollziehbare Regelungen", heißt es. Verwiesen wird in dem Papier neben den Fortschritten bei der Impfkampagne auch auf eine flächendeckende Test-Infrastruktur.

Spahn: "Bund kann nicht Teststellen vor Ort kontrollieren"

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht bei der Kontrolle von Corona-Teststellen vor allem die Gesundheitsämter in der Pflicht. Wenn die Kommune vor Ort keine freien Kapazitäten habe, dann solle sie auch keine Einrichtungen damit beauftragen, die sie noch nicht genau angeschaut habe. "Der Bund setzt den Rahmen, der Bund gibt die Regeln vor, der Bund übernimmt die Kosten, aber der Bund kann nicht die Teststellen vor Ort kontrollieren", sagte Spahn im Deutschlandfunk. Ein möglicher Abrechnungsbetrug bei Bürgertests weitet sich seit dem Wochenende aus und sorgt für Aufsehen. Spahn kündigte "stichprobenartig mehr Kontrollen" an.

SH: Infektiologe für Aufhebung der Maskenpflicht im Freien

Ein wissenschaftlicher Berater der Landesregierung, der Lübecker Infektiologe Jan Rupp, spricht sich im Interview mit NDR Schleswig-Holstein dafür aus, die Maskenpflicht für Außenbereiche komplett aufzuheben.

Straßenpartys - Polizeigewerkschaft für Aufenthaltsverbote

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, hält es für sinnvoll, Aufenthaltsverbote für beliebte Treffpunkte in Städten auszusprechen, um illegalen Partys vorzubeugen. Auf NDR Info erklärte Malchow, es sei schwierig für die Beamten, bei alkoholisierten Menschen an die Vernunft zu appellieren und euphorisierte Jugendliche an die Abstandsregeln zu erinnern. Bei Ansammlungen von mehreren tausend Menschen sei es nahezu unmöglich, diejenigen, die gegen die Regeln verstießen, zu isolieren, so der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft. Am Sonnabend hatte die Polizei in Hamburg nach einer Straßenparty mit rund 1.300 Menschen das Schanzenviertel geräumt. Ein großer Teil der Feiernden hatte Abstandsregeln und Maskenpflicht ignoriert.

AUDIO: Gewerkschaft der Polizei: Straßenpartys sind in Corona-Zeiten ein Problem (5 Min) Gewerkschaft der Polizei: Straßenpartys sind in Corona-Zeiten ein Problem (5 Min)

Elbfähre Glückstadt - Wischhafen wieder im Regelbetrieb

Nach 14 Monaten mit eingeschränktem Corona-Fahrplan kehrt die Elbfähre zwischen Glückstadt in Schleswig-Holstein und dem niedersächsischen Wischhafen zum Regelbetrieb zurück. Die vier Fähren verkehrten von heute an erstmals seit Pandemie-Beginn wieder nach dem Fahrplan, der bis im März 2020 gegolten habe, teilte das Unternehmen mit. Die Elbfähren verbinden die beiden Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Zuge der Bundesstraße 495 miteinander. Die vier Fähren überbrücken die 5,5 Kilometer über die Elbe in 20 Minuten - wochentags zwischen 4.30 und 23.15 Uhr sowie am Wochenende zwischen 6.45 und 23.15 Uhr.

Landtag befasst sich mit Rettung der MV-Werften

Die Werftenrettung beschäftigt heute erneut den Landtag in Schwerin. Auf einer Dringlichkeitssitzung will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in einer Regierungserklärung über die aktuelle Lage der MV-Werften und das von Bund und Land geschnürte Rettungspaket informieren. Der zum asiatischen Genting-Konzern gehörende Werften-Verbund soll aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung weitere Kredite in Höhe von 300 Millionen Euro erhalten. Zudem will das Land seine Bürgschaftsquote erhöhen und bei Bedarf weitere Kredite ermöglichen. Mit der Corona-bedingten Unterbrechung der Kreuzschifffahrt Anfang 2020 brach eine der wichtigsten Einnahmequellen des Konzerns weg, mit dramatischen Folgen auch für die MV-Werften. Ein Großteil der knapp 3.000 Beschäftigten ist seit einem Jahr in Kurzarbeit. 650 von ihnen sollen in eine Transfergesellschaft ausgegliedert werden.

Scholz: Keine weitere Nothilfe für Kommunen

Städte und Gemeinden in Deutschland müssen sich einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" zufolge darauf einrichten, dass ihnen die Bundesregierung die Ausfälle bei der Gewerbe- und Einkommensteuer kein zweites Mal ersetzt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht demnach die Zuständigkeit bei den Ländern, die aus der Zwangsschließung ganzer Wirtschaftszweige entstehenden Löcher im Etat auszugleichen, wie aus einer Anfrage der Grünen an die Bundesregierung hervorgehe. Es sei nun zuallererst Aufgabe der Länder, "durch zusätzliche Unterstützung (...) die Finanzsituation der Kommunen in den nächsten Jahren zu verbessern", hieß es dem Bericht zufolge in der Antwort aus dem Finanzministerium.

Inzidenz-Werte in Schleswig-Holstein und Niedersachsen steigen minimal

Für Niedersachsen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) 116 neue laborbestätigte Corona-Fälle (Vortag: 295 / Vorwoche: 159). Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert stieg von 23,1 (gestern) leicht an auf aktuell 23,3. Am Montag vor einer Woche lag er den Angaben zufolge noch bei 45,4. Landesweit gibt es laut RKI mit der Stadt Emden (112,2) und dem Landkreis Holzminden (59,6) zurzeit nur zwei Regionen, in denen die Inzidenz den Wert von 50 überschreitet. In Emden gilt damit weiterhin die sogenannte Bundes-Notbremse. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt in Niedersachsen bei 5.609.

Auch in Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz minimal gestiegen - von 17,9 gestern auf aktuell 18,1. Das melden die Gesundheitsbehörden im Land. Am Montag der Vorwoche hatte der Inzidenz-Wert 30,3 betragen. 39 registrierte Neuinfektionen binnen 24 Stunden sind etwas mehr als vor einer Woche (39), aber weniger als gestern (71).

RKI: 1.978 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist von 35,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ganz leicht auf 35,1 gesunken. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen mit. Vor einer Woche hatte der Wert bei 62,5 gelegen. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem RKI binnen eines Tages 1.978 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Auch hier der Vergleich: Vor einer Woche waren 2.682 neue Ansteckungen registriert worden. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge 36 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 88.442 angegeben.

Gelockerte Corona-Regeln ab heute in Niedersachsen

Angesicht der zunehmend entspannten Corona-Lage können sich die Menschen in Niedersachsen ab heute über weitere Lockerungen freuen. Für persönliche Begegnungen, zum Ausgehen, Einkaufen sowie in Schule und Tourismus gibt es mehr Freiraum. Hygieneregeln, Maskenpflicht in vielen Bereichen sowie auch Schnelltests sind aber weiterhin Bestandteil der Schutzvorschriften. Die neue Verordnung bildet laut Landesregierung drei verschiedene Szenarien mit jeweils recht konkreten Maßgaben für fast alle Lebensbereiche ab: Inzidenzen bis 35 Neuinfektionen, zwischen 35 und 50 und Inzidenzen zwischen 50 und 100. Bei Inzidenzen über 100 greife das Infektionsschutzgesetz des Bundes. Liegt der Wert für mindestens fünf Tage in Folge unter einem der genannten Werte, können Landkreise und kreisfreie Städte die Maßnahmen in ihren Allgemeinverordnungen anpassen. Alle Einzelheiten finden Sie hier im Überblick:

VIDEO: Corona kompakt: Neue Corona-Regeln ab Montag (2 Min)

SH: Neue Corona-Verordnung mit Lockerungen tritt in Kraft

Seit heute dürfen sich in Schleswig-Holstein in Innenräumen wieder mehr Menschen treffen. Die Landesregierung beschloss am späten Samstagabend entsprechende Änderungen der Corona-Landesverordnung, wie die Staatskanzlei gestern mitteilte. Die Änderungen waren bereits vor ein paar Tagen angekündigt worden. Demnach sind nun wieder drinnen private Treffen von zehn Menschen aus bis zu ebenso vielen Haushalten erlaubt. Das Land erlaubt stufenweise wieder größere Veranstaltungen. Zudem entfällt die Sperrstunde. Damit müssen Restaurants nicht mehr um 23 Uhr schließen. Bei Konzerten, im Theater oder Kino sind unter Auflagen bis zu 125 Menschen drinnen und 250 draußen erlaubt. In Museen und Ausstellungen entfällt die Testpflicht. Alle Sportanlagen dürfen wieder öffnen, auch Fitnessstudios.

Schule und Kita: Das sind die Regeln in Niedersachsen

Ein Großteil der Schulen in Niedersachsen wechselt mit der neuen Corona-Verordnung ab heute ins Szenario A - in den Präsenz- und Regelbetrieb. Auch Kitas befinden sich dann wieder im Regelbetrieb unter Beachtung von Hygiene-Anforderungen. Erlaubt ist das, sobald der Inzidenzwert im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt mindestens fünf Tage in Folge unter 50 liegt. Liegt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Werktagen wieder darüber, gilt ab dem übernächsten Tag Szenario B, also Wechselunterricht an den Schulen und feste Gruppen in Kitas. Was gilt wann - und für wen? Einen Überblick gibt es hier.

Hamburger Schulen: Wieder Präsenzunterricht für alle

Von heute an können alle Hamburger Schülerinnen und Schüler wieder regulär in die Schule gehen. Es gelten aber weiterhin die Test- und Maskenpflicht, die Hygieneregeln und die Pflicht zum regelmäßigen Lüften der Klassenräume. In knapp vier Wochen beginnen in Hamburg die Sommerferien. Der Präsenzunterricht für die gut 200.000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen der Stadt findet von heute an wieder in allen Fächern statt. Das betrifft auch Sport, Musik und das Schulschwimmen in der Grundschule. Die Schulmensen sind geöffnet. Wegen der zahlreichen organisatorischen Fragen nach Monaten des Corona-bedingten Teil-Lockdowns können die Schulen heute und morgen nach Behördenangaben im Einzelfall auch abweichend gestalten. Um besondere Risiken einzelner Familien zu vermeiden, bleibt die Präsenzpflicht jedoch weiter ausgesetzt. Somit können die Eltern entscheiden, ob ihr Kind in die Schule geht oder im Homeschooling zu Hause lernt.

Hamburg: Elbphilharmonie und Laeiszhalle öffnen nach sieben Monaten Pause

Nach sieben Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie gibt es heute Abend um 18.30 Uhr das erste Konzert in der Elbphilharmonie. Auf dem Programm steht das Abschlusskonzert der Trilogie "Song of America: A Celebration of Black Music" mit Thomas Hampson (Bariton) und weiteren Gesangssolisten sowie der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen - unter der Leitung von Roderick Cox. Auch die Laeiszhalle öffnet wieder für Publikum. Hier startet Chefdirigent Sylvain Cambreling mit einem Mozart-Programm. Die Säle werden nur zu einem Drittel ausgelastet sein, alle Besucher brauchen einen negativen Corona-Test und müssen Maske tragen.

Gesundheitsminister beraten über Betrugsverdacht bei Corona-Tests

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute über den Betrugsverdacht bei Corona-Teststellen beraten. Das sagte gestern ein Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Demnach ist bereits für 8 Uhr eine Online-Schaltkonferenz angesetzt. Wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests ermitteln Behörden. Spahn hatte "stichprobenartig mehr Kontrollen" angekündigt. Einige Testzentren sollen viel mehr Untersuchungen angegeben haben, als sie tatsächlich durchführten. Pro Test können sie 18 Euro abrechnen.

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute, am Montag, 31. Mai, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Blog finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.