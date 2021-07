Stand: 07.07.2021 14:41 Uhr Corona-News-Ticker: Studie zeigt, wie sich das Virus verbreitet

RKI: R-Wert steigt wieder auf über 1

Erstmals seit April liegt die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl wieder über der Schwelle von 1. So gab das Robert Koch-Institut (RKI) den sogenannten 7-Tage-R-Wert heute mit 1,01 an (Vortag: 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert lag über viele Wochen deutlich unter 1, stieg aber zuletzt relativ kontinuierlich an. Das RKI veröffentlichte außerdem neue Zahlen zur Impfkampagne. Demnach wurden gestern knapp 700.000 Menschen geimpft. Insgesamt haben nun 57,1 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung erhalten, 39,9 Prozent sind vollständig immunisiert.

MV: Social-Media-Impfkampagne in der Kritik

An der Impfkampagne Mecklenburg-Vorpommerns in sozialen Medien gibt es deutliche Kritik. Grund ist das Motiv einer junge Frau mit der Aussage "Ich lass mich impfen, weil ich tanzen will", das die Staatskanzlei gestern auf ihrer Facebook-Seite gepostet hat. Vielen Kommentierenden ist diese Herangehensweise zu oberflächlich. Gestaltet wurde die Kampagne vom Landesmarketing, das der Staatskanzlei unterstellt ist. Die Umsetzung soll eine Kommunikationsagentur aus Berlin übernommen haben. Wie teuer die Kampagne ist, ist bisher nicht bekannt.

Covid-Studie zeigt, wie sich das Virus unter den Menschen verbreitet

Wo ist das Infektionsrisiko besonders hoch, ist Testen auch eine Altersfrage und welche Rolle spielen Kinder? Eine große Covid-Studie der Uni-Medizin Mainz hat dies untersucht. Eine Haupterkenntnis: Mehr als 42 Prozent aller Corona-Infizierten wussten nicht, dass sie das Virus in sich tragen. Zudem fanden die Mainzer Wissenschaftler heraus, dass sich ältere Menschen deutlich häufiger unwissentlich infizieren als Jüngere. Die Antwort auf dieses Ergebnis zeige sich im Testverhalten der Bevölkerung. Hier gebe es große Unterschiede, so die Studie. Gestaffelt nach Altersgruppen wird demnach klar, dass sich Jüngere deutlich öfter testen ließen als Ältere ab 65 Jahren.

Das Forscher-Team kam außerdem zu dem Ergebnis, dass Kinder keine Treiber der Infektion sind. Dafür wurden rund 2.200 Personen aus Familien mit Kindern untersucht. Insgesamt nahmen 10.250 Menschen an der Studie teil.

Umfrage: Geringverdiener bei Impfungen benachteiligt

Geringverdiener hinken in Deutschland laut einer Studie bei den Impfungen gegen das Coronavirus hinterher. Demnach gaben nur 49 Prozent der Befragten mit niedrigen Löhnen an, schon mindestens ihre erste Impfdosis erhalten zu haben, wie aus einer Umfrage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung unter mehr als 4.500 Beschäftigten hervorgeht. Bei den Besserverdienern waren es hingegen bereits 71 Prozent. Insgesamt gaben 59 Prozent der Befragten an, zumindest eine Impfdosis erhalten zu haben; 27 Prozent waren vollständig geimpft.

Hamburgs Kultursenator Brosda: "Zurückrobben ins normale Leben"

Hamburg Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hat im Interview mit NDR Info darüber gesprochen, dass den Menschen wieder Lust auf kulturelle Veranstaltungen gemacht werden müsse. Wir müssten uns "zurückrobben ins normale Leben." Ein weiteres Thema waren die Finanzen: "Es gab eine Studie auf europäischer Ebene, die besagt, dass nur die Luftfahrtindustrie ist durch Corona genauso hat getroffen worden wie die Kultur- und Kreativwirtschaft. Wir haben also eine Sonderlage und die erfordert auch besondere Anstrengungen. Das wird momentan aus allgemeinen Kreditaufnahmen bezahlt und natürlich werden wir die alle miteinander im Laufe der nächsten Jahre auch zurückzahlen müssen. Auch das spricht dafür, dass wir möglich schnell wieder alle Schwungräder in Gang bekommen."

Mehr als 2.500 Infektionen bei der EM

Die europäische Gesundheitsbehörde hat im Zusammenhang mit der Fußball-EM bislang mehr als 2.500 Corona-Infektionen gezählt. Die EM-Macher haben nach Ansicht der Experten bei ihren Planungen die Delta-Variante des Coronavirus nicht einkalkuliert.

Corona-Impfung für Jugendliche: Mediziner in SH fordern klare Ansage

Ralf van Heek, Landesverbandsvorsitzender aus Schleswig-Holstein des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BMGS), sagte NDR Schleswig-Holstein, es müsse "Schluss sein mit dem Rumgeeiere." Der Verband wünsche sich eine klare Positionierung der Politik dazu, ob man Jugendliche nun impfen solle oder nicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte im Morgenmagazin von ARD und ZDF dafür geworben, dass sich auch Kinder und Jugendliche gegen Corona impfen lassen sollen. Die Ständige Impfkommission will derzeit keine allgemeine Impf-Empfehlung für 12- bis 15-Jährige geben.

Hamburg registriert 28 Neuinfektionen

In Hamburg wurden binnen eines Tages 28 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 38/Vorwoche: 28). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 9,1 im Vergleich zum Vortag unverändert. Vor einer Woche lag der Wert bei 8,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Es gab keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. 32 Infizierte sind derzeit in klinischer Behandlung, 18 auf der Intensivstation.

Spahn: Aufhebung der Corona-Auflagen von Impfquote abhängig

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Hoffnungen auf eine rasche Aufhebung der Corona-Beschränkungen gedämpft. Alles hänge von der Impfquote ab, sagt der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Bei den Älteren gebe es eine hohe Bereitschaft, sodass bei den über 60-Jährigen eine Impfquote von 90 Prozent bald erreicht werde. Bei den Zwölf- bis 59-Jährigen müsse dagegen noch geworben werden, um eine Quote von 85 Prozent zu erreichen. Er hoffe, dass im Sommer ein "Impf-Ruck" durch Deutschland gehe, sagte er im ARD-Morgenmagazin.

"Wenn wir das möglichst gut hinkriegen im Juli, dann haben wir auch eine gute Aussicht auf einen Herbst, auf einen Winter mit weniger Auflagen und deutlich weniger Einschränkungen." Spahn betonte aber, die AHA-Regeln würden noch eine ganze Zeit gebraucht. Wer geimpft sei, werde aber auf jeden Fall mehr Freiheiten haben.

Kultusminister Tonne: Testpflicht an Schulen und Lüftung für Grundschulen

Es stellt sich jetzt schon die Frage nach den Lernbedingungen für Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien, da erwartet wird, dass vor allem sie im Herbst von Corona-Infektionen betroffen sein werden – weil sie größtenteils noch nicht gegen Covid-19 geimpft werden können. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD): „Es gibt einen sehr klaren Anspruch, dass diejenigen, die in Schule kommen, dort auch sicher sein müssen. Dazu gehört auch die Testpflicht. Deshalb werden wir sie hier in Niedersachsen weiterführen, auch nach den Ferien.“ Zudem werde Niedersachsen insbesondere für die Jahrgänge eins bis sechs, für die in Kürze keine Impfangebote zu erwarten sind, zusätzlich Zu- und Abluftsysteme mit unterstützen.

Unternehmer erwarten keine große Pleitewelle im Norden

Die Unternehmensverbände in Schleswig-Holstein und Hamburg rechnen im Zuge der Corona-Krise nicht mit einer verspäteten Pleitewelle von großem Ausmaß. "Die norddeutsche Wirtschaft ist insgesamt mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen, wobei es von Branche zu Branche unterschiedlich aussieht", sagte UVNord-Präsident Philipp Murmann. "Hotellerie, Gastronomie, Werften und Luftfahrt sind schon sehr stark betroffen infolge der Regulierungen. Viele andere haben die Krise aber auch gut gemeistert." Letztlich seien die Hilfen des Staates ja auch geflossen, wenn auch mit großer Verspätung.

Schüler fordern Impfangebote in den Sommerferien

Die Bundesschülerkonferenz fordert ein Impfangebot für alle Jugendlichen in den Sommerferien. „Gerade wenn es um den Schulstart nach den Ferien geht, sind Impfungen ein Schlüsselfaktor für sicheren Unterricht“, sagte Generalsekretär Dario Schramm dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Viele junge Menschen wollten sich gegen die Delta-Variante des Virus schützen, kämen aber nicht an Impftermine, kritisierte der Schülervertreter. Die Ständige Impfkommission hat die Impfung für Jugendliche ab zwölf Jahren für Risikogruppen empfohlen, aber nicht generell für alle in dieser Altersgruppe.

Niedersachsen verbraucht nur knapp 30 Prozent der Corona-Kredite

Von 8,7 Milliarden Euro neuen Schulden, die das Land Niedersachsen vergangenes Jahr in der Corona-Pandemie aufgenommen hat, sind bisher nur 2,57 Milliarden ausgegeben worden. Das berichtet das Politikjournal "Rundblick" unter Verweis auf Daten des Finanzministeriums. Die Koalition aus SPD und CDU wolle die Schuldenermächtigung aber nicht verfallen lassen oder rückgängig machen, sondern zu einem großen Teil in das Corona-Sondervermögen übertragen. Damit könnten die Beträge zum Abfedern von Belastungen eingesetzt werden, die sich erst später auf die Landesfinanzen auswirken.

92 neue Corona-Fälle in Niedersachsen, Inzidenz steigt auf 4,1

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 92 neue Corona-Fälle registriert worden. Gestern waren es 31, vor einer Woche 63. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt somit nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums von 3,7 gestern auf 4,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner heute. Die Zahl der Todesfälle unter den Infizierten erhöht sich um 18 auf 5.788. Drei Landkreise weisen derzeit eine Inzidenz von mehr als 10 auf: Stade (15,6), Cloppenburg (11,7) und Celle (11,2).

Portugal und England ab heute kein Virusvariantengebiet mehr

Die Bundesregierung hat die wegen der Verbreitung besonders ansteckender Corona-Varianten verhängten Einreisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien, Nordirland, Russland, Indien und Nepal deutlich gelockert. Seit heute sind fünf Länder nicht länger Virusvariantengebiet, sondern nur noch Hochinzidenzgebiet. Das Robert Koch-Institut hatte das am Montagabend mitgeteilt. Somit ist die Einreise nach Deutschland für alle Personengruppen wieder möglich. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantäne-Pflicht ganz, für alle anderen wird sie verkürzt.

Zusätzliche Impfaktion für Obdachlose in Hamburg

Obdachlose haben heute in Hamburg eine weitere Möglichkeit, eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Ab 11 Uhr können sie sich in der Hamburger Markthalle gegen Corona impfen lassen, wie ein Sprecher der Sozialbehörde sagte. Grund sei die hohe Nachfrage. Solange diese bestehe, würden weitere Termine angeboten. Bislang seien im Zuge der kostenfreien Impfaktion der Hamburger Sozialbehörde 1.800 bis 2.000 Personen geimpft worden. Obdachlosen war es seit Ende April möglich, sich bei mobilen Impfteams und Einrichtungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen zu lassen. Da der Impfstoff nach einer Impfung bereits vollen Schutz bietet, eignet sich das Vakzin laut Behörde für Menschen, die einen Zweittermin aus vielerlei Gründen nicht wahrnehmen können.

Schleswig-Holstein: Neun Neuinfektionen, Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 3,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken - von 3,5 auf 3,3. Nach Behördenangaben gab es neun registrierte Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 12 Neuinfektionen gewesen. Weitere Todefälle gab es binnen 24 Stunden nicht. Die Inzidenz in allen Regionen in Schleswig-Holstein liegt unter 7. Lübeck weist mit 6,0 den höchsten Wert auf, gefolgt von Neumünster mit 5,0. Der Kreis Dithmarschen gilt weiter als einzige Region als Corona-frei. Hier wurde seit acht Tagen kein neuer Corona-Fall gemeldet.

Bundesweit 985 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 5,1

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 985 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen von heute früh hervor. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 808 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,1 an (Vortag: 4,9; Vorwoche: 5,2). Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben 48 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 56 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.732.549 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.110.

