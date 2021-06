Stand: 05.06.2021 14:17 Uhr Corona-News-Ticker: Strenge Regeln in Hamburgs Party-Vierteln bleiben

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 5. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Leonhard: Sperrstunde und Alkoholverbot mindestens bis Ende Juni

Abendliche Sperrstunde und Alkoholverbot am Wochenende sollen im Hamburger Schanzenviertel und in Teilen von St. Pauli noch mehrere Wochen gelten. "Das sind harte Eingriffe, weil jeder betroffen ist. Aber ich fürchte, wir werden das noch mindestens den ganzen Juni beibehalten müssen", sagte Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard der "Bild". Mit Blick auf die Feier-Exzesse vor einer Woche in der Schanze sagte die SPD-Politikerin: "Ich kann ja die jungen Leute verstehen, die Party machen wollen. Aber die Opfer sind am Ende viele Gastronomen, denen es sowieso schon schlecht geht." Diese litten nun unter Einschränkungen, die der Senat habe verhängen müssen. Seit Freitag gilt in den Hamburger Szenevierteln am Wochenende ein Alkoholverbot. Zwischen 20 und 6 Uhr dürfen Bier und Wein nicht verkauft werden. Auch das Mitführen alkoholischer Getränke ist in dieser Zeit nicht erlaubt. Die Gastronomie muss um 23 Uhr auch im Außenbereich schließen.

Bessere Ernährung, mehr Bewegung - Große Nachfrage bei Online-Angeboten

Geschlossene Fitnessstudios, kein Training im Sportverein und viel Homeoffice: Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen an Gewicht zugelegt.

Präsenzunterricht in Hamburg - "Eine Woche der Freude"

Viele Kinder und Eltern sind darüber froh: Seit einer Woche ist in Hamburg wieder Unterricht in ganzen Klassen in der Schule erlaubt. Und es soll bald noch mehr möglich sein - zum Beispiel auch Feiern zu den Schulabschlüssen, am besten im Freien.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg minimal gestiegen

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Hamburg hat sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde binnen 24 Stunden um 73 Fälle erhöht. Das sind 34 mehr als am Freitag und fünf mehr als am Sonnabend vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, stieg minimal von 21,3 auf 21,5. Vor einer Woche hatte der Wert 26,2 betragen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Hamburg mit 17,8 an. Ein weiterer Patient ist im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Niedersachsen: Weil will mehr Kontakte zulassen, wenn Inzidenzwerte weiter sinken

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) weitere Lockerungen in Aussicht gestellt, falls die Inzidenzwerte weiterhin sinken sollten. "Es ist dann zum Beispiel denkbar, wieder Treffen von bis zu zehn Personen aus zehn Haushalten möglich zu machen", sagte Weil in einem Interview. Zuerst brauche es aber "mehr Stabilität bei den Infektionszahlen". Derzeit dürfen sich bis zu zehn Personen aus drei Haushalten treffen, sobald die Inzidenz in der jeweiligen Kommune unter 50 liegt.

Wegfall der Impfpriorisierung: Ärzte rufen zu Geduld auf

Die deutschen Ärzte haben die Bevölkerung angesichts der Aufhebung der Impfpriorisierung in den Praxen ab Montag zu Geduld und Rücksicht aufgerufen. Er rechne mit einem "Ansturm auf die Praxen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des Virchowbundes als Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, erläuterte in der Zeitung: "Nach wie vor gibt es in den Praxen zu wenig Impfstoff. Daher müssen wir unsere Patienten um Geduld bitten." Gassen merkte an, dass bei vielen Menschen der falsche Eindruck entstanden sei, sie könnten sich sofort impfen lassen. Dies sei keineswegs möglich. Zudem habe die Politik den Anschein erweckt, "dass auch Kindern und Jugendlichen bereits ab kommendem Montag die Möglichkeit eines Impfangebots unterbreitet werden könne, obwohl es seitens der Ständigen Impfkommission keine generelle Impfempfehlung dazu gibt", kritisierte er. Im Norden bleiben Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zunächst bei der festgelegten Priorisierung.

Inzidenzwert in Niedersachsen sinkt auf unter 20

In Niedersachsen ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche auf 19,0 gesunken. Diesen Wert errechnete das Robert Koch-Institut (RKI) nach der Meldung von weiteren 149 labordiagnostisch bestätigten Neuinfektionen. Am Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit bei 22,1 gelegen, vor einer Woche bei 24,8. Am vergangenen Sonnabend waren für Niedersachsen noch 470 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Auch in der kreisfreien Stadt Emden, die zuletzt eine vergleichsweise hohe Inzidenz gemeldet hatte, entspannte sich die Infektionslage. Dort betrug die Inzidenz 64,1. Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen lagen unter der Schwelle von 50. Mit 1,0 war die Inzidenz landesweit im Landkreis Friesland am niedrigsten.

Strengere Alkoholverbote in der Schanze: Wenig zu tun für Polizei

Die erste Nacht mit strengeren Alkoholverboten ist in Hamburg verhältnismäßig ruhig verlaufen. Die meisten Menschen haben sich laut Polizei an die Auflagen gehalten. Seit Freitag gelten in Hamburgs Szenevierteln neue Alkohol-Regeln.

Bislang keine Corona-bedingten Klassenwiederholungen in Hamburg

Das freiwillige Wiederholen des Schuljahres wegen der Corona-Pandemie ist in Hamburg derzeit kein Thema. "Bislang haben wir keine Meldungen aus den Schulen erhalten", sagte ein Sprecher der Schulbehörde. Allerdings müssten noch die Zeugniskonferenzen Mitte Juni abgewartet werden. Bundesweit wird davon ausgegangen, dass rund ein Viertel der rund elf Millionen Schüler in Deutschland Lernrückstände aufzuholen hat, weil sie per Fernunterricht kaum oder nur schlecht erreicht wurden. Das Bundeskabinett hat deshalb bereits ein zwei Milliarden Euro schweres Corona-Paket für Nachhilfe- und Förderprogramme sowie soziale Projekte beschlossen. In Hamburg wurde das Sitzenbleiben bereits vor zehn Jahren abgeschafft und durch eine verpflichtende fächerbezogene Lernförderung ersetzt. Insofern sei die Klassenwiederholung bei Hamburgs Familien eher kein Thema, sagte der Sprecher.

Dänemark: Keine Quarantäne mehr bei Einreise aus Deutschland

Reisende aus Deutschland müssen in Dänemark von heute Nachmittag an nicht mehr in Quarantäne. Dies gilt auch für Dänen, die von einer Deutschlandreise zurückkehren. "Deutschland öffnet sich wieder für uns", sagte Außenminister Jeppe Kofod. Ein negativer Corona-Test wird aber weiter verlangt. Zuletzt mussten deutsche Dänemark-Urlauber entweder geimpft sein oder nach der Einreise in Quarantäne gehen.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 26,3

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 2.294 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Stand RKI-Dashboard: Sonnabnd, 5.31 Uhr). Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 5.426 registrierten Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 26,3 an (Vortag: 29,7; Vorwoche: 37,5). Das RKI wies allerdings in einem Lagebericht auf den Feiertag Fronleichnam in vielen Bundesländern am Donnerstag hin. Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 122 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 163 Tote gewesen.

Im Kreis Vorpommern-Rügen wird gelockert

Im Landkreis Vorpommern-Rügen gelten von heute an weitere Lockerungen. Denn kein anderer Landkreis in ganz Deutschland steht bei der Sieben-Tage-Inzidenz so gut da, wie diese Region in Mecklenburg-Vorpommern. Am Freitag lag der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 0,9. Landrat Stefan Kerth (SPD) fordert ein Modellprojekt für Dorffeste und Vereinsfeiern.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein sinkt auf 13,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 13,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Am Vortag lag dieser Wert bei 15,8. Das geht aus den neuesten Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor (Stand 4.6.). Es wurden 41 Neuinfektionen gemeldet.

NordArt - diesmal wieder mit Besuchern

2020 fiel sie der Pandemie zum Opfer, jetzt ist sie wieder da: Die Kunstausstellung NordArt im schleswig-holsteinischen Büdelsdorf zeigt von heute an bis zum 10. Oktober über 1.000 Werke aus aller Welt. Einen zweiten Sommer ohne Kunst sollte es nicht geben: Deshalb lenkt ein Online-Ticketing-System die Besucherströme.

