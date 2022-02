Stand: 09.02.2022 12:26 Uhr Corona-News-Ticker: Streit über Impfpflicht für Pflegekräfte

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 9. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Weiter Streit über Impfpflicht für Pflegekräfte

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt, er finde es "irritierend", dass Bayern die Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst nicht umsetzen will. "Das ist Bundesgesetz und muss umgesetzt werden, das ist überhaupt keine Frage." Er warf der Union vor, sie wolle "ihre Oppositionsrolle schärfen". Nouripour räumte allerdings ein, dass es bei dem Gesetz noch offene Fragen gebe. Es seien alle eingeladen, "sich zusammenzusetzen und Probleme, die es noch geben kann und gibt, zu lösen". Auch Diakonie-Präsident Ulrich Lilie kritisierte Bayerns Vorgehen. "Das ist ein unabgestimmter Schuss aus der Hüfte, der politisch wirklich das falsche Signal ist“, sagte Lilie der "Berliner Zeitung". Allerdings hatte Lilie vor einigen Tagen selbst in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ behauptet: "Die Politik hat dieses Gesetz so schlecht vorbereitet, dass die Unsicherheiten in den Häusern massiv sind." Er habe "selten erlebt, dass ein so wichtiges Gesetz so unprofessionell angegangen wurde“. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht bei der ab Mitte März geltenden Impfpflicht für Personal in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen nach Worten ihres Vorsitzenden Reiner Hoffmann noch erheblichen Klärungsbedarf. Es gehe nicht, dass "alle damit verbundenen arbeitsrechtlichen Fragen nicht vorher geklärt werden", kritisierte Hoffmann: "Bleibt es bei der 3G-Regel? Bleibt es für die Menschen sicher, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren, dass sie ihren Lohn weiter bekommen?" In Italien etwa sei dezidiert ausgeschlossen worden, dass Nicht-Geimpfte entlassen werden könnten, so Hoffmann. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach sich dafür aus, bundesweit die Impfpflicht für Pflegekräfte zur weiteren Klärung auszusetzen.

CDU-Fraktion in MV will Corona-Ampel des Landes abschaffen

Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag hat die Corona-Warn-Ampel des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) kritisiert. "Die Ampel gehört abgeschafft und durch ein praktikables, landesweit einheitlich gültiges Regelwerk ersetzt", sagte der Fraktionsvorsitzende Franz-Robert Liskow. Die Differenzierungen in den Ampelstufen Orange und Rot seien schwer nachzuvollziehen. Aus Sicht des CDU-Politikers ist der wesentliche Unterschied der Umgang mit Schwimmbädern und Indoor-Spielplätzen, die bei Rot schließen müssen. Die drohende Schließung sehe er mit Blick auf die Ferienzeit als Indiz dafür, "dass Kindern bei der Linksregierung schlicht die Lobby fehlt", sagte Liskow.

Leipziger Buchmesse erneut wegen Corona abgesagt

Die Leipziger Buchmesse ist nun doch auch in diesem Jahr abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter heute Vormittag mit. Es ist die dritte Absage in Folge seit Beginn der Corona-Pandemie.

Saarlands Ministerpräsident fordert Aussetzung der Impfpflicht für Pflegekräfte

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) plädiert dafür, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht bundesweit auszusetzen. Er forderte den Bund auf zunächst klarzustellen, wie mit ungeimpften Pflegekräften verfahren werden solle. In den ARD-Tagesthemen warnte Hans vor großen Unterschieden bei der Umsetzung in den Bundesländern, die teils großzügige Übergangsfristen planten. Das könne dazu führen, dass ungeimpfte Pflegekräfte dann in anderen Ländern arbeiten würden. "Damit ist den zu schützenden Personen nicht geholfen“, sagte der Politiker. Hans sagte, bis zu einer Nachbesserung solle der Vollzug der einrichtungsbezogenen Impfpflicht bundesweit einheitlich ausgesetzt werden. Die ab Mitte März für das Personal unter anderem in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen geltende Impfpflicht steht seit Wochen in der Kritik. Die Pflegebranche befürchtet eine Verschärfung des Personalmangels durch Abwanderung. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Montag angekündigt, die Regeln in seinem Bundesland vorerst nicht durchzusetzen.

Streit über Hamburgs angebliche Corona-Ausgaben: CDU kritisiert "Taschenspielertricks"

Hamburg hat im Zuge der Corona-Krise in großem Stil neue Schulden aufgenommen - und das Geld in zahlreichen Punkten für normale Ausgaben verwendet. Nachdem der Rechnungshof das kritisiert hatte, ruderte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) nun in einigen Punkten zurück. Die Stadt wolle etwa die neue Ausrüstung für die Polizei oder den Millionenzuschuss für die Sanierung des historischen Fischerhauses in Blankenese nun aus dem normalen Haushalt bezahlen, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstagabend im Haushaltsausschuss. Der Opposition reicht das aber nicht. Sie kritisiert, dass trotzdem zum Beispiel Mieten für Schulgebäude aus Corona-Notkrediten kämen. Dabei gehe es um zweistellige Millionensummen, so Norbert Hackbusch (Linke). CDU-Haushaltsexperte Thilo Kleibauer sprach von "Taschenspielertricks" des Finanzsenators.

Weitere Informationen Kritik an Verwendung der Corona-Hilfen hält an Hat der Senat Corona-Hilfen teils unberechtigt gewährt? Nach der Kritik des Rechnungshofes legt die Opposition nach. mehr

Filmkunstfest MV wegen Corona erst im Spätsommer

Das diesjährige Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern wird wegen der Corona-Pandemie auf den Spätsommer verschoben. Das Filmfestival findet nun vom 30. August bis 4. September in Schwerin statt. "Auch 2022 wird noch einmal - hoffentlich zum letzten Mal - ein Ausnahmejahr für das Filmkunstfest MV", sagte dessen Künstlerischer Leiter Volker Kufahl. Man habe sich für eine Verlegung in den Sommer entschieden, um ein Festival mit Gästen und Publikum unter erleichterten Bedingungen feiern zu können.

Weitere Informationen Filmkunstfest MV in den Spätsommer verschoben Das Filmfestival beginnt in diesem Jahr wegen der anhaltenden Pandemie erst am 30. August. mehr

"Impfbefürworter" in Goslar spenden Geld für jeden gezählten "Impfgegner"

Im Landkreis Goslar sind bei einer ungewöhnlichen Spendenaktion nach Angaben des Landkreises bereits mehr als 15.500 Euro zusammengekommen. Für jeden Gegner und jede Gegnerin der Corona-Maßnahmen, die im Landkreis Goslar zum Demonstrieren auf die Straße geht, sammelt die Kommune Geld-Spenden von "Impfbefürwortern" ein. Mit dem Geld sollen Impfungen gegen das Coronavirus in anderen Erdteilen finanziert werden. Er habe nicht damit gerechnet, dass derart viele Menschen spenden würden, sagte Goslars Landrat Alexander Saipa (SPD). Er hatte die Schirmherrschaft für die Kampagne übernommen. Er sei optimistisch, dass bis zum Ende der Aktion 18.000 Euro zusammenkommen werden.

Weitere Informationen Landkreis Goslar: Impf-Paten sammeln bisher 15.500 Euro ein Das Geld soll an die weltweite Impfkampagne gehen. Die Paten zahlen für jeden Impfgegner ein, der im Landkreis demonstriert. mehr

Hamburg: Kritik an Festhalten an 2G und Sperrstunde in der Gastronomie

Auch Hamburg hat angekündigt, den Ausschluss von nicht gegen Corona geimpften Menschen aus vielen Geschäften aufzuheben. Ab Sonnabend soll die 2G-Regel durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt werden. Philipp Murmann, Präsident des Unternehmensverbandes UV Nord, sagte, er sehe den Wegfall der Beschränkung als wichtiges Signal. Allerdings gebe es angesichts der Infektionszahlen noch keinen Raum für Euphorie. Die Handelskammer begrüßte, dass es jetzt in Norddeutschland einheitliche Regeln gebe - und damit keinen Nachteil im Wettbewerb mehr für Hamburgs Geschäfte.

Anna von Treuenfels von der FDP kritisierte, dass es in Hamburg in der Gastronomie bei Sperrstunde und Zutrittsverbot für Ungeimpfte bleiben soll. Treuenfels spricht von einer "gouvernantenhaften und wirtschaftsfeindlichen Politik", die eine ganze Branche in den Ruin treibe. Auch CDU-Fraktionschef Dennis Thering sieht ein Festhalten an der Sperrstunde kritisch: "Es ist an der Zeit, dass sich hier was tut, denn es bringt überhaupt nichts, die Hamburger früher nach Hause zu schicken, wenn sie zuvor bereits stundenlang zusammengesessen haben." Die AfD-Fraktion spricht von einem “Hamburger Knallhart-Kurs", für den es keine Rechtfertigung mehr gebe.

Weitere Informationen 2G im Einzelhandel fällt: Reaktionen aus Hamburg Hamburg lockert die Corona-Maßnahmen im Einzelhandel. Branchenvertreter fühlen sich bestätigt. mehr

Bovenschulte: Noch zu früh um alle Corona-Auflagen zu kippen

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat sich im Interview auf NDR Info dagegen ausgesprochen, in Deutschland alle Corona-Maßnahmen abzuschaffen - wie etwa in Dänemark. Dazu sei es zu früh, sagte der Politiker. Denn der Höhepunkt der Infiziertenzahl sei wohl in Deutschland noch nicht erreicht. "Wir können ja nicht mit völliger Sicherheit sagen, dass nicht irgendwann die Entwicklung doch auf die Krankenhäuser durchschlägt." Zur Frage, ob er weiterhin für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland sei, sagte Bovenschulte, es müsse eine "Grundimmunität von deutlich über 90 Prozent" erreicht werden. "Ich bin sehr dafür, dass das über das Impfen erreicht wird, weil damit weitaus weniger Kosten verbunden sind und weitaus weniger Leid." Wenn man flächendeckend eine so hohe Impfquote erreichen wolle, sei dies nur über eine Impfpflicht möglich, so Bovenschulte.

AUDIO: Bovenschulte: Noch zu früh, um alle Corona-Auflagen zu kippen (7 Min) Bovenschulte: Noch zu früh, um alle Corona-Auflagen zu kippen (7 Min)

Niedersachsen: Laut Ministerium rund 16 Millionen Euro zu Unrecht erhaltene Corona-Hilfen

Durch unrechtmäßig erhaltene Corona-Hilfen ist in Niedersachsen nach Angaben des Justizministeriums bislang ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Bei den bis Ende Dezember aufgenommenen Ermittlungsverfahren habe sich seit Beginn der Hilfsprogramme eine vorläufige Schadenssumme von rund 15,9 Millionen Euro ergeben, teilte das Ministerium mit. Insgesamt führten die Staatsanwaltschaften in Niedersachsen zu Ende des vergangenen Jahres 1.774 Ermittlungsverfahren. Knapp 1,4 Millionen Euro hätten von den Strafverfolgern vorläufig gesichert werden können. Bei den meisten Verfahren handele es sich um Corona-Soforthilfen, hieß es. Es gebe allerdings auch Ermittlungsverfahren etwa wegen Schnellkrediten und Überbrückungshilfen. Bislang sind nach Angaben des Ministeriums von den Staatsanwaltschaften landesweit 631 Strafbefehle beantragt worden. 373 Fälle sind demnach rechtskräftig abgeschlossen.

Weitere Informationen Unberechtigte Corona-Hilfen: 16 Millionen Euro Schaden Es geht um Sofort-, Überbrückungshilfen und Schnellkredite. Niedersächsische Fahnder ermitteln in 1.774 Fällen. mehr

Hamburg: Auch im zweiten Corona-Jahr mehr Beziehungsgewalt

Die Zahl der Beziehungsgewalttaten ist im zweiten Corona-Jahr in Hamburg weiter gestiegen. Wie eine schriftliche Kleine Anfrage des Justizexperten der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Richard Seelmaecker, ergab, wurden von der Staatsanwaltschaft im Aktenzeichenjahrgang 2021 insgesamt 8.055 Verfahren gegen 8.366 Beschuldigte geführt. Im Jahr davor waren es laut Senatsantwort 7.013 Verfahren gegen 7.225 Beschuldigte. Zum Vergleich: Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 gab es 5.850 Verfahren gegen 6.049 Beschuldigte. "Die aktuellen Zahlen belegen die erschütternden 'Nebenwirkungen' der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie", sagte Seelmaecker der Deutschen Presse-Agentur. "Dass es im letzten Jahr 37 Prozent mehr staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren in Beziehungsgewaltsachen gab als 2019, ist ein Alarmsignal, welches wir in unsere Bewertung für die Zukunft unbedingt einbeziehen müssen."

Entzündungssyndrom PIMS: 1.000 Fälle vermutet

Bislang etwa 1.000 Kinder in Deutschland könnten nach Experteneinschätzung in der Pandemie am multisystemischen Entzündungssyndrom PIMS als Folge einer Corona-Infektion erkrankt sein. Gemeldet worden sind seit Mai 2020 rund 660 Fälle, wie aus einem Register der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie hervorgeht, das auf freiwilligen Meldungen von mehr als der Hälfte der Kinderkliniken und -abteilungen in Deutschland basiert. "Mit der Dunkelziffer dürften es insgesamt etwa 1.000 PIMS-Betroffene sein", sagte der Kinder- und Jugendmediziner Jakob Armann vom Universitätsklinikum Dresden der Nachrichtenagentur dpa. In Anbetracht der hohen Infiziertenzahl bundesweit sei es eine seltene Erkrankung.

Deutsche Krankenhausgesellschaft erwartet keine Überlastung der Kliniken

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) geht davon aus, dass die Kliniken die Omikron-Welle gut bewältigen. "Ich rechne aktuell für die kommenden Wochen nicht mehr mit einer Überlastung des deutschen Gesundheitswesens", sagte Vorstandschef Gerald Gaß der "Bild"-Zeitung. Die aktuellen Corona-Maßnahmen hätten "deutlich dazu beigetragen, dass die befürchtete Welle weniger hoch war als befürchtet". Sie sollten gelten bis zum Höhepunkt der Omikron-Welle, den die Bundesregierung in ein bis zwei Wochen erwartet. Danach könne die Politik "ohne Zweifel schrittweise Lockerungen für die kommenden Wochen ins Auge fassen". Andere Experten halten eine Überlastung des Gesundheitssystems dagegen weiter für möglich. So hatte die Infektiologin Jana Schroeder (Stiftung Mathias-Spital, Rheine) kürzlich auf noch etwa drei Millionen ungeimpfte ältere Menschen verwiesen, die schwer erkranken könnten.

Niedersachsen meldet 17.626 Neuinfektionen

Niedersachsen verzeichnet laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell 17.626 Neuinfektionen. Am Vortag waren es 14.601, vor einer Woche 10.937. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf einen neuen Höchstwert und beträgt nun 1.180,2 Fälle pro 100.000 Einwohner. Der Wert am Vortag lag bei 1.169, vor einer Woche betrug er 972,4. 16 weitere Menschen starben in Niedersachsen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: RKI meldet 17.626 neue Infektionen Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1.180,2. Weitere wichtige Parameter, wie die Hospitalisierung, finden Sie hier. mehr

Hausärzte fordern Plan für Ausstieg aus Corona-Maßnahmen

Der Hausärzteverband hat von der Bundesregierung einen Plan für den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen verlangt. "Die Politik muss bereits jetzt ein Konzept entwickeln, wie die Öffnungsschritte konkret aussehen sollen", sagte Verbandschef Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Was nicht passieren darf, ist, dass hektisch uneinheitliche und nicht durchdachte Lockerungsmaßnahmen beschlossen werden." Aktuell seien in den Praxen zwar mehr Corona-Patienten, aber die Verläufe seien deutlich milder. Weigeldt kritisierte zugleich die unklare Datenlage, vor allem in den Krankenhäusern. "Wir wissen in der Regel nicht, wie viele der Hospitalisierten aufgrund ihrer Corona-Infektion eingeliefert wurden und bei wie vielen es sich um einen Nebenbefund handelt", sagte er. "Leider können wir uns auf diese Daten bei der Bewertung der Situation nicht verlassen. Nach zwei Jahren Pandemie ist das ernüchternd."

Schleswig-Holstein: 2G-Regel im Einzelhandel gilt nicht mehr

In Schleswig-Holstein treten heute mit der neuen Corona-Verordnung einige Lockerungen in Kraft. So entfällt die 2G-Regel im Einzelhandel - die Maskenpflicht bleibt aber. In der Gastronomie entfällt die Sperrstunde. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gilt die 2G-Regel im Einzelhandel noch bis einschließlich Freitag. In Niedersachsen ist die Regelung bereits abgeschafft.

Weitere Informationen Corona in SH: Diese neuen Regeln gelten ab heute Wegen der moderaten Krankenhausauslastung im Land hatte die Landesregierung Corona-Lockerungen in Aussicht gestellt. Heute treten sie in Kraft. mehr

RKI meldet 234.250 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 1.450,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 234.250 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 25.752 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 208.498 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert von 1.450,8 von 1.441,0 am Vortag. 272 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 119.215 seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 11,52 Millionen Corona-Infektionen registriert.

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Aktuell liegt sie bei 885,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht. Am Vortag hatte der Wert bei 868,9 gelegen, vor einer Woche bei 895,0. Binnen eines Tages wurden 14 weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Zuletzt wurden in Schleswig-Holstein 5.304 bestätigte Neuinfektionen gemeldet - eine Woche zuvor waren es 5.207. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche - liegt aktuell bei 5,15 und damit niedriger als eine Woche zuvor (5,60).

Norddeutsche buchen wieder mehr Urlaubsreisen

Immer mehr Menschen haben Fernweh, aber auch ein Sicherheitsempfinden. Dafür gibt es verschiedene Stornierungsmöglichkeiten bei Urlaubsreisen. Die Preise für die Reisen haben allerdings deutlich angezogen. Besonders beliebte Ziele sind der Mittelmeerraum, die Malediven und die Dominikanische Republik.

VIDEO: Reisebüros wittern Morgenluft: Buchungen nehmen zu (2 Min)

Der NDR.de Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 9. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.