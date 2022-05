Stand: 30.05.2022 06:43 Uhr Corona-News-Ticker: Strategie für den Herbst weiter in Arbeit

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 30. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Lauterbach: Strategie für den Herbst weiter in Arbeit

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 307,1

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: Keine Zahlen aus Niedersachsen, SH und Hamburg übermittelt

RKI: Nur NRW meldet neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 189,0

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI: Inzidenz in Hamburg liegt bei 181,2

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist auch in Hamburg weiterhin ein Abwärtstrend zu beobachten: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche heute mit 181,2 angegeben. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 273,4. Neue Corona-Fälle wurden nicht aus der Hansestadt an das RKI übermittelt.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Niedersachsen: Inzidenz sinkt laut RKI auf 236,0

Die Corona-Sieben-Tages-Inzidenz in Niedersachsen sinkt weiter: Heute liegt sie laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 236,0 - am vergangenen Montag war sie mit 418,2 angegeben worden. Dabei gilt es aber zu beachten, dass das Land am Wochenende keine Zahlen von Neuinfektionen ans RKI übermittelt hat - das wird heute nachgeholt, sodass in den Zahlen für morgen Nachmeldungen enthalten sein dürften.

Lauterbach: Corona-Strategie für den Herbst weiter in Arbeit

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kann bisher kein Corona-Konzept für den Herbst präsentieren, so wie es beispielsweise der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, fordert. Eine Strategie sei in Arbeit, so Lauterbach im "Bericht aus Berlin" am Sonntagabend. Es solle geklärt werden, wie es mit Testen, Impfen und dem Masketragen weitergeht, wenn die Corona-Fallzahlen wieder steigen sollten. Montgomery hatte am Wochenende in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt, dass eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes nötig sei, "damit Eindämmungsmaßnahmen eingeführt werden können, wenn die Lage ernst wird, und zwar bundesweit einheitlich". Als letztes Mittel müsse darin "auch die Möglichkeit zu einem Lockdown verankert werden".

Laut Minister Lauterbach soll zukünftig auch die Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten besser organisiert werden. Bisher werden Medikamente gegen Corona kaum genutzt. Der Bund hat sich zum Beispiel eine Million Dosen des Präparats Paxlovid gesichert, das der US-Konzern Pfizer in Freiburg herstellen lässt. Nach Medienberichten ist das Mittel bis April nicht einmal 10.000 Mal in Deutschland verschrieben worden.

Zum Thema vierte Corona-Impfung empfahl Lauterbach Risikopatienten oder über 70-Jährigen, sich diese schon jetzt verabreichen zu lassen. Mit Blick auf einen möglicherweise erst kurz vor einer Herbst-Welle verfügbaren Omikron-Impfstoff zeigt sich der Minister zuversichtlich, dass man gut vorbereitet sei.

AUDIO: Interview mit Karl Lauterbach: Corona und der Herbst (5 Min) Interview mit Karl Lauterbach: Corona und der Herbst (5 Min)

Schleswig-Holstein: Inzidenz jetzt bei 307,1

Die Landesmeldestelle von Schleswig-Holstein in Kiel hat am Wochenende keine Zahlen zu den aktuellen Neuinfektionen im nördlichsten Bundesland veröffentlicht. Es ist also wie immer nach den Wochenenden in den kommenden Tagen mit Nachmeldungen zu rechnen. Somit liegt nur die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner vor - sie beträgt den Angaben zufolge landesweit 307,1. Zum Vergleich: Vor einer Woche war sie mit 493,2 angegeben worden. Aktuell werden in Schleswig-Holstein 257 Covid-19-Patientinnen und -Patienten im Krankenhaus behandelt. 23 liegen demnach auf Intensivstationen, 10 werden beatmet.

RKI: Nur NRW meldet Zahlen - Inzidenz 189,0

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 755 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 490 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche, als 1.245 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Allerdings hat laut RKI nur Nordrhein-Westfalen neue Zahlen gemeldet. Morgen ist wie üblich nach dem Wochenende mit den Nachmeldungen aus den anderen Ländern zu rechnen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 189,0 von 196,2 am Vortag. Zwei weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 138.864.

Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

