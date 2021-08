Stand: 16.08.2021 12:32 Uhr Corona-News-Ticker: Stiko will Impfungen für Jugendliche empfehlen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 16. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Not macht erfinderisch: Mehr Betriebsgründungen in Hamburg

Die Corona-Krise führt viele Hamburgerinnen und Hamburger in die berufliche Selbstständigkeit. Im ersten Halbjahr 2021 stieg die Zahl der Betriebsgründungen im Jahresvergleich um 22 Prozent. Das Statistikamt Nord nennt gut 2.700 neue Betriebe. Das sind so viele Neugründungen wie seit 2008 nicht mehr. Wer seine Beschäftigung etwa in Gastronomie oder im Veranstaltungswesen verloren hatte, sucht nun beruflich neue Ufer - oder gründet eine zuvor kaputtgegangene Firma neu. Es gab allerdings auch 14 Prozent mehr Betriebsschließungen als im Vorjahreszeitrum. Dennoch ist die Bilanz unterm Strich positiv, denn es gab 1.700 mehr Neugründungen als Betriebsaufgaben.

MV: 230 Bundeswehr-Soldaten im Corona-Einsatz

Die Bundeswehr unterstützt den Kampf gegen das Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern aktuell mit 230 Soldaten. Sie seien in Impfzentren und in mobilen Impfteams eingesetzt, sagte ein Sprecher des Landeskommandos der Bundeswehr heute in Schwerin. Darüber hinausgehende Anfragen von Kommunen zur Unterstützung lägen derzeit nicht vor. Im Falle eines Amtshilfe-Ersuchens sei die Bundeswehr in der Lage, das nötige Personal in kurzer Zeit bereitzustellen. Kosten für die Landkreise und kreisfreien Städte entstünden nicht.

Stiko will Impfungen für alle ab zwölf Jahren empfehlen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Position verändert und will jetzt Corona-Impfungen auch für Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren empfehlen. Das teilte das unabhängige medizinische Beratergremium heute in Berlin mit und berief sich auf einen Beschlussentwurf. Der offizielle Empfehlungstext liegt noch nicht vor, Änderungen sind daher noch möglich. Bislang lautete die Empfehlung, dass zunächst nur Jugendliche mit Vorerkrankungen gegen das Coronavirus geimpft werden sollten. Nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten komme man nun zu der Einschätzung, "dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen". Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bezeichnete es als "gute Nachricht", dass sich die Stiko nun für Corona-Impfungen für Jugendliche ausspricht. "Eltern und Jugendliche haben damit eine klare Empfehlung, sich für die Impfung zu entscheiden", sagte der CDU-Politiker. "Die Fakten sprechen für die Impfung, ausreichend Impfstoff für alle Altersgruppen ist da." Wenn gewünscht, könnte eine Impfung noch in dieser Woche stattfinden.

Die neuen Daten für die geänderte Stiko-Bewertung stammen vor allem aus dem großangelegten Impfprogramm für Jugendliche in den USA. Dort wurden inzwischen schon fast zehn Millionen junge Menschen immunisiert. Außerdem gibt es Berechnungen, dass für Kinder und Jugendliche wegen der inzwischen vorherrschenden Delta-Variante ein "deutlich höheres Risiko" für eine Erkrankung bestehe. Nach Angaben des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Thomas Fischbach, ist in Deutschland bislang rund eine Million von 4,5 Millionen in der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen gegen das Coronavirus geimpft. Für Kinder unter 12 ist noch kein Impfstoff zugelassen.

Flex-Angebote in der Reisebranche weiter sehr gefragt

Diskussionen um Corona-Risikogebiete und Reisebeschränkungen flammen immer wieder auf. Entsprechend unsicher ist weiterhin die Urlaubsplanung in Zeiten der Pandemie. Reisen werden zurzeit sehr kurzfristig gebucht, heißt es vom Deutschen Reiseverband. Zudem gebe es viele Flex-Tarife, mit denen es möglich ist, noch bis kurz vor dem geplanten Reiseantritt zu stornieren. Viele Anbieter hätten diese Angebote gerade noch einmal verlängert.

Karliczek gegen 2G-Regelung in Schulen

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) schließt Einschränkungen für ungeimpfte Kinder und Jugendliche in den Schulen aus. Dort könne es keine sogenannte 2G-Regelung geben, sagte die Politikerin der "Rheinischen Post". Karliczek betonte, auch wer sich nicht impfen lassen könne oder wolle, habe ein Anrecht auf Zugang zum Unterricht. Derzeit wird darüber debattiert, ob Veranstaltungen in Innenräumen auch weiterhin Genesenen, Geimpften und Getesteten offenstehen sollen. Bei einer 2G-Regelung wären nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen.

Zunehmende Zahl von Testmuffeln unter Urlaubern in MV

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern hat immer mehr Probleme mit Urlaubern, die ihrer Testpflicht nicht nachkommen. Die Bereitschaft, die Regeln einzuhalten habe nachgelassen, erklärte der Landestourismus-Verband. Dessen Vorsitzender Tobias Woitendorf sagte NDR 1 Radio MV, die steigende Impfquote und noch immmer vergleichsweise niedrige Infektionszahlen hätten die Akzeptanz für die Tests zuletzt sinken lassen - zu Beginn habe es besser funktioniert. Urlauber, die im Land ein Hotel oder eine Ferienwohnung gebucht haben oder auf dem Campingplatz übernachten, brauchen bei Anreise einen negativen Corona-Schnelltest. Der darf nicht älter als 24 Stunden sein. Ein besonderes Problem bei Campingurlaubern oder Radtouristen: Sie müssen bei jeder neuen Unterkunft einen neuen Test nachweisen. Nach dem 23. August wird die Testpflicht möglicherweise verschärft. Nach der Anreise muss dann zwei Mal in der Woche ein negativer Corona-Nachweis vorgezeigt werden, wenn die Corona-Ampel höhere Warnstufen als jetzt anzeigt.

440 negative PCR-Tests: Schule in Leck wieder im Präsenzbetrieb

An der Gemeinschaftsschule in Leck (Kreis Nordfriesland) hat heute wieder das Lernen in Präsenz beginnen können. Ende vergangener Woche war die Schule wegen eines Corona-Falls in den Distanzunterricht gewechselt. Das Betretungsverbot der Schule wurde jetzt aufgehoben, wie der Kreis Nordfriesland am späten Sonntagabend mitteilte. Zuvor hatte es eine großangelegte PCR-Testung gegeben. Von insgesamt 476 eingeladenen Personen erschienen den Angaben zufolge am Sonnabend 441 zum Test. In 440 Fällen war das Ergebnis negativ. In einem Fall war die Probe nicht auswertbar. Für die negativ getesteten Schülerinnen und Schüler sowie die Beschäftigten konnte die Schule am Montag wieder beginnen. Für fünf Schülerinnen und Schüler aus der Klasse des positiv getesteten Schulkindes wurde als enge Kontaktpersonen Quarantäne angeordnet. Die 35 Menschen, die nicht zum Test erschienen waren, sowie die Person, deren Test nicht auswertbar war, sollen am Montagvormittag getestet werden.

89 neue Corona-Fälle in Niedersachsen - Inzidenz leicht gestiegen

In Niedersachsen sind 89 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden (Vortag: 295; Vorwoche: 93). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt stieg auf 25,0 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 24,9; Vorwoche 18,4). Das Robert Koch-Institut meldet keinen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt bei 5.827.

RKI registriert 2.126 Neuinfektionen - Inzidenz bei 36,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschlandsteigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute Morgen liegt sie bei 36,2 - am Vortag hatte der Wert 35,0 betragen, vor einer Woche 23,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2.126 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1.183 Ansteckungen gelegen.

Offizielles Ende der Maskenpflicht in Schulen in MV

Zwei Wochen nach dem Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern wird die bislang geltende Maskenpflicht an den Schulen bis auf Weiteres ausgesetzt. Von heute an müssen Schüler und Lehrer keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Trotz wieder steigender Infektionszahlen setzt das Bildungsministerium damit die zum Schulstart angekündigte Lockerung um. Maskenfrei in der Schule gilt aber nur dort, wo die Corona-Ampel des Landes auf grün oder gelb steht. Wo diese Ampel an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf orange oder rot beziehungsweise violett steht, muss wieder Maske an den Schulen getragen werden. Das könnte bald in Rostock der Fall sein. Dort zeigt die Ampel nun den Warnwert Orange, bei einer Inzidenz von 55.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH steigt leicht

In Schleswig-Holstein sind zuletzt innerhalb eines Tages 97 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, 80 weniger als am Vortag. Vor einer Woche waren es 80 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 48,9 - nach 48,7 am Vortag. In Flensburg liegt der Inzidenzwert mit 112 nun deutlich über der Schwelle von 100 (Vortag: 93,2). In Kiel hingegen liegt der Wert mit 99,7 nun wieder unter 100 (Vortag: 103,3). Die niedrigste Inzidenz weist der Kreis Ostholstein mit 13,5 auf.

