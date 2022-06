Stand: 10.06.2022 06:33 Uhr Corona-News-Ticker: Starke Zunahme von Kinderarbeit durch Pandemie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 10. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern finden Sie im Blog von Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Unicef: Deutliche Zunahme von Kinderarbeit durch Corona-Pandemie

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.823 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 77.878 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz bei 318,7

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Covid-19-Folgen: Unicef befürchtet Deutlich mehr Kinderarbeit

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef befürchtet, dass die international geächtete Kinderarbeit weltweit deutlich ansteigt. Schätzungen zufolge könnten durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie neun Millionen weitere Mädchen und Jungen bis zum Ende dieses Jahres in Kinderarbeit gedrängt werden, teilte Unicef mit. Weltweit arbeiten den Angaben zufolge schon jetzt 160 Millionen Kinder, statt zur Schule zu gehen - die Zahl war von 2016 bis 2020 Schätzungen zufolge bereits um 8,4 Millionen angestiegen. Grund für den Anstieg sind unter anderem globale wirtschaftliche Turbulenzen infolge des Umgangs mit der Pandemie, die auch zu niedrigeren Löhnen führen.

Bundesrat stimmt über Corona-Steuerhilfen und Pflegebonus ab

Der Bundesrat befasst sich heute mit wichtigen Gesetzesvorlagen aus der Haushalts-, Sozial- und Verteidigungspolitik. Die Länderkammer stimmt unter anderem über die Zahlung eines neuerlichen Corona-Bonus an Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sowie weitere Corona-Steuerhilfen ab. Außerdem stehen das 100 Milliarden schwere Sondervermögen für die Bundeswehr sowie die Erhöhung des Mindestlohns und der Renten auf der Tagesordnung.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein steigt auf über 500

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf einen Wert von 504,6 gestiegen. Dies geht aus den Angaben der Landesmeldestelle und der Universität Kiel hervor (Stand Donnerstagabend). Eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei rund 458 gelegen. Unter den Bundesländern hat Schleswig-Holstein laut RKI weiter die höchste Inzidenz. Binnen 24 Stunden wurden für Schleswig-Holstein 3.823 neue Fälle registriert.

Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist zu beachten, dass es wegen der Ferien weniger Tests und Meldungen gibt.

RKI: Bundesweit 77.878 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner aktuell mit 318,7 an. Am Vortag hatte der Wert bei 276,9 gelegen (Vorwoche: 261,3). Allerdings liefert die Inzidenz wohl kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 77.878 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 42.693).

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Freitag

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Freitag, 10. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern finden Sie im Blog von Donnerstag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus