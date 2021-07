Stand: 25.07.2021 09:26 Uhr Corona-News-Ticker: Stärkere Einschränkungen für Ungeimpfte?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 25. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



147 neue Corona-Fälle in NDS - Inzidenz unverändert

Heute sind in Niedersachsen 147 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das sind 20 weniger als vor einer Woche und 84 weniger als gestern. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb zu gestern unverändert bei 15,8 Fällen je 100.000 Einwohner. Vor einer Woche lag sie bei 10,2.

Ohne Abstand und Maske: 300 Disco-Besucher bei Modellversuch

300 Menschen, keine Maske und kein Abstand auf der Tanzfläche - dieses inzwischen ungewohnte Bild hat es gestern Abend im "Joy" in Henstedt-Ulzburg gegeben. Als eine von drei Diskotheken im Land nimmt der Club an einem wissenschaftlich begleiteten Modellversuch teil. Betreiber Joey Clausen spricht bei NDR 1 Welle Nord von einer gigantischen Party - allerdings sei wegen des bürokratischen Aufwandes die Warteschlange am Einlass zeitweise ziemlich lang gewesen. Im Rahmen des Versuchs dürfen die drei Diskotheken jeweils drei Partys veranstalten, zu denen nur Geimpfte, Genesene und Getestete zugelassen sind. Außerdem müssen sich die Besucher viermal auf das Coronavirus nachtesten lassen - das gilt aber nicht für Geimpfte und Genesene.

Kanzleramtsminister Braun: Einschränkungen für Ungeimpfte möglich

In Deutschland müssen Menschen, die nicht geimpft sind, laut Kanzleramtsminister Helge Braun mit stärkeren Einschränkungen rechnen. Der CDU-Politiker kündigte in der "Bild am Sonntag" an, dass Menschen ohne Impfschutz ihre Kontakte reduzieren müssten, wenn das Infektionsgeschehen trotz Testkonzepten hoch bleibe. Das könne auch bedeuten, dass Ungeimpfte gewisse Angebote nicht mehr nutzen dürften, selbst wenn sie negativ getestet seien. Als Beispiele nannte der Kanzleramtsminister Restaurant-, Kino- oder Stadionbesuche. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält eine Impfpflicht im weiteren Kampf gegen die Corona-Krise für denkbar. Es gebe dafür aktuell keine Pläne - für alle Zeiten könne er eine Impfpflicht aber nicht ausschließen, so der Grünen-Politiker.

MHH: Kein stationärer Corona-Patient trotz steigender Inzidenzen

Die steigenden Inzidenzwerte in Niedersachsen haben bisher nicht zu einer stationären Aufnahme von Covid-19-Patienten in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) geführt. "Die Lage in der MHH ist sehr entspannt", sagte Tobias Welte, Direktor der Klinik für Pneumologie. "Wir haben im Moment überhaupt keinen Corona-positiven Patienten stationär." Es gebe jedoch zwei langzeitbeatmete Patienten, die nach einer Covid-19-Erkrankung auf eine Lungentransplantation warteten. Sie seien aus anderen Häusern in die MHH verlegt worden. Hintergrund der entspannten Situation ist laut Welte, dass die Corona-Infektionszahlen in ganz Europa und den USA derzeit vor allem in der Gruppe der nicht geimpften 15- bis 25-Jährigen steigen. "Das ist eine Gruppe, die nicht schwer erkrankt", sagte der Lungenspezialist. "Deshalb haben wir einen Inzidenzanstieg, ohne eine höhere Belastung des Gesundheitssystems zu sehen." Welte appellierte an die Politik, sich nicht mehr allein an den Inzidenzwerten zu orientieren. "Wir müssen mit Corona leben lernen. Wir müssen eine Normalität schaffen, ohne unvorsichtig zu sein."

1.387 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz bei 13,8

Die Gesundheitsämter in ganz Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts innerhalb von 24 Stunden 1.387 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind 95 mehr als vor einer Woche, aber 532 weniger als gestern. Die bundesweite Inzidenz liegt heute früh bei 13,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - gestern lag sie bei 13,6, vor einer Woche bei 10,0.

72 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 72 neue Corona-Fälle bestätigt. Am Vortag waren es 91, in der Vorwoche 32. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 13,9, nach 12,7 am Vortag und 8,8 in der Vorwoche. Nordfriesland hat mit 22,9 die höchste, Rendsburg-Eckernförde mit 1,1, die niedrigste Inzidenz. Elf Covid-19-Patientinnen und -Patienten werden im Krankenhaus behandelt, fünf auf Intensivstationen, davon müssen drei beatmet werden.

Fast 2.000 Menschen nutzen Impfaktion in Hamburger Messehallen

1.949 Hamburgerinnen und Hamburger haben am Sonnabend eine offene Impfsprechstunde in den Messehallen genutzt. Das teilte der leitende Arzt des Impfzentrums, Dirk Heinrich, nach Abschluss der Impfaktion NDR 90,3 mit. Alle ab 16 Jahren konnten sich dort ohne Termin eine Erstimpfung verabreichen lassen. Die zweite Impfung gegen das Coronavirus soll es dann auf jeden Fall noch im August geben. Mitbringen mussten die Impfwilligen nur ihren Personalausweis - und wer noch nicht volljährig war außerdem eine Erziehungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten.

Dänemark: Urlaub von Corona

Zwar gelten für Dänemark die üblichen Einreiseregelungen wie der Nachweis vollständig geimpft, genesen oder getestet zu sein, doch im Land selbst geht es dann deutlich gelockert zu, berichten Urlauberinnen und Urlauber. Dänemark setzt etwa beim Maskentragen auf Eigenverantwortung.

VIDEO: Dänemark und seine Corona-Politik (3 Min)

NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

Wir halten Sie auch am heutigen Sonntag, 25. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.