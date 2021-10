Stand: 09.10.2021 06:45 Uhr Corona-News-Ticker: Spürhunde sichern Konzert von Sido in Hannover

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 9. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Heute Abend findet in Hannover das vierte und letzte Konzert im Rahmen des Forschungsprojekts "Back to Culture" der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover Concerts und ProEvent Hannover statt. Geprüft wird, wie Großveranstaltungen sicherer werden können. Eine mögliche Lösung sind Corona-Spürhunde. Sie sind darauf trainiert, das Coronavirus bei den Gästen schon vor Konzertbeginn zu erschnuppern. Bei dem heutigen Konzert von Sido sind bis zu 1.500 Besuchende zugelassen. Sie sollen ohne Maske und Abstand miteinander feiern dürfen. Das niedersächsische Wissenschaftsministerium fördert das Projekt mit 1,3 Millionen Euro.

RKI registriert 8.854 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 64,4

Bundesweit hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) im Vergleich zum Vortag (63,8) leicht erhöht - sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute früh bei 64,4. Vor einer Woche hatte der Wert ebenfalls 64,4 betragen, vor einem Monat bei 83,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 8.854 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 10.429 / Vorwoche: 8.517). Deutschlandweit wurden dem RKI zufolge binnen 24 Stunden außerdem 65 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94.178.

Impfquote unterschätzt? Debatte um Schutzmaßnahmen

Laut einer Umfrage des Robert Koch-Instituts könnte die Impfquote höher liegen als bisher gedacht. Einige, darunter die FDP in Niedersachsen, fordern daher einen "Freedom Day", also die Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen. Insbesondere die Maskenpflicht in Innenräumen steht in der Kritik.

VIDEO: Geschätzte Impfquote sorgt für Kritik an Corona-Maßnahmen (2 Min)

140 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 140 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 136 / Vorwoche: 146). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bleibt bei 27,2 - vor einer Woche lag sie noch bei 28,1. 26 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf schleswig-holsteinischen Intensivstationen behandelt, 15 von ihnen werden beatmet. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 1,2.

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Sonnabend, 9. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.