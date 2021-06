Stand: 24.06.2021 11:52 Uhr Corona-News-Ticker: Spahn warnt vor "Sorgenherbst" nach Sommerurlaub

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 24. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Spahn warnt vor "Sorgenherbst" nach dem Sommerurlaub

Impfkampagne der Uni Hamburg abgesagt

Braun: Müssen bei hoher Impfquote über Lockdown nicht nachdenken

Merkel verteidigt Patentschutz für Corona-Impfstoffe

Weltärztebund-Chef warnt vor Reisen zu EM-Spielen nach London

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 6,6

Bestätigte Neuinfektionen in Norddeutschland: 21 in Schleswig-Holstein, 48 in Niedersachsen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreise

Weltärztebund-Chef warnt vor Reisen zu EM-Spielen nach London

Angesichts der Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Großbritannien warnt der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, vor Reisen zu Fußball-EM-Spielen nach London. "Ich kann nur von Reisen zu den Spielen abraten", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Am Dienstag trifft die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale auf England. Insgesamt 45.000 Zuschauer sind im Wembley-Stadion zugelassen, ab dem Halbfinale werden es mehr als 60.000 sein. "Schon ein Geimpfter, der die Abstandsregeln einhält und dort ins Stadion pilgert, geht ein begrenztes Risiko ein", so Montgomery. Das gelte nicht in erster Linie für den Stadionbesucher selbst, aber er könne das Virus mitbringen und andere anstecken.

Die Delta-Variante breitet sich auch in Deutschland aus. Nach den neuesten verfügbaren Daten, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch veröffentlicht hatte, lag der Anteil der Delta-Variante an allen genauer untersuchten Corona-Infektionen in Deutschland in der 23. Kalenderwoche (ab 7. Juni) bei 15,1 Prozent. In der vorangegangenen Woche waren es lediglich acht Prozent gewesen.

HH: Polizeigewerkschaft fordert durchsetzbare Corona-Regeln

Die Deutsche Polizeigewerkschaft Hamburg (DPolG) hat vom Senat für die Polizei praktikable Corona-Regeln gerade an Party-Hotspots verlangt. "Ich fordere den Senat und die Innenbehörde auf, die Lockerungsmaßnahmen so auszugestalten, dass die Polizei in die Lage versetzt wird, Regelverstöße zu ahnden und die immer noch notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch tatsächlich durchsetzen zu können", sagte Hamburgs DPolG-Chef Thomas Jungfer. Wenn sich Tausende junger Menschen im Stadtpark oder an sonstigen öffentlichen Plätzen in Hamburg träfen und feierten, dann sei dieses Verhalten aus Sicht der meist jungen Menschen alternativlos. Clubs und Diskotheken seien ja immer noch geschlossen. Jungfer: "Warum gibt es kein Veranstaltungsangebot für Geimpfte, Genesene und Getestete? Warum gibt es keine offiziellen, risikoarmen Open-Air-Events als Angebot für die Party-Szene der Stadt?" Die Polizei stehe bei der Umsetzung der Corona-Regeln im Kreuzfeuer der Auseinandersetzung.

Spahn warnt vor "Sorgenherbst" nach dem Sommerurlaub

Nach vielen Monaten mit harten Einschränkungen freuen sich viele Menschen in diesem Jahr ganz besonders auf den Sommerurlaub. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sind bereits Sommerferien. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bürger aufgefordert, auch beim Reisen die Corona-Pandemie weiter im Blick zu behalten. "Ich appelliere an alle Reisenden, sich sorgsam über das Infektionsgeschehen zu informieren, Testangebote anzunehmen und die Quarantänepflichten ernst zu nehmen", sagte Spahn dem "Handelsblatt". "So führt der Urlaubssommer nicht zu einem Sorgenherbst." Zwar gehe er davon aus, dass Menschen grundsätzlich unbesorgt in den Urlaub fahren könnten, "bei Reiseländern, die von der Delta-Variante bereits stark betroffen sind, sieht das aber anders aus". Dort sei das Risiko, sich anzustecken und die Virusvariante nach Hause zu bringen, deutlich höher. Es sei durchaus möglich, dass die Infektionszahlen durch die Delta-Variante des Virus spätestens im Herbst wieder ansteigen würde.

Bislang knapp 30 Millionen digitale Impfpässe ausgestellt

In Deutschland sind bislang knapp 30 Millionen digitale Impfzertifikate ausgestellt worden. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag sagte, waren es bis zum Mittwochabend 29,2 Millionen. Ab dem 1. Juli gilt das Zertifikat EU-weit.

Merkel verteidigt Patentschutz für Corona-Impfstoffe

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erneut gegen eine Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen. In ihrer Regierungserklärung im Bundestag plädierte sie heute dafür, die Produktion von Impfstoffen für ärmere Länder über eine verstärkte Lizenzvergabe zu erhöhen. "Eine politisch erwirkte Freigabe der Patente halte ich dagegen für den falschen Weg", sagte die CDU-Politikerin. Die weitere Entwicklung von Impfstoffen werde nur gelingen, wenn der Schutz geistigen Eigentums nicht außer Kraft gesetzt werde. Die USA hatten die Aussetzung der Patente ins Gespräch gebracht, um die Produktion von Impfstoffen für ärmere Länder zu erhöhen. Neben Deutschland sind auch Großbritannien und die EU-Kommission dagegen.

Braun: Müssen bei hoher Impfquote über Lockdown nicht nachdenken

Mit einer möglichst hohen Corona-Impfquote lassen sich nach Einschätzung von Kanzleramtsminister Helge Braun trotz der Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante erneute drastische Maßnahmen verhindern. Wenn sich zwei Drittel der Bürger, also rund 55 Millionen Menschen, impfen lassen, "muss man dann auch nicht über einen Lockdown oder so nachdenken", sagte der CDU-Politiker heute im ARD-"Morgenmagazin". Angesichts der Liefermengen von Impfstoffen könne man je nach Höhe der Impfbereitschaft damit rechnen, "dass jetzt bis Ende Juli/Anfang August wirklich jeder, der möchte, seine Erstimpfung bekommen hat". Die Nichtgeimpften müssten sich dann gerade im Herbst regelmäßig testen lassen. Die Schulen und Kindergärten seien "unser großes Sorgenkind", betonte Braun, weil es zumindest für jüngere Kinder unter zwölf Jahren noch kein Impfangebot gebe. Die könnten dadurch geschützt werden, dass alle Erwachsenen ringsherum um sie geimpft würden. Hinzu kämen weitere Maßnahmen wie etwa die Ausrüstung von Schulen mit Lüftungsanlagen.

Auch "Impf-Weltmeister" Israel sorgt sich um Delta-Variante

Es gab Tage, da wurden in Israel praktisch keine neuen Corona-Infektionen mehr nachgewiesen. Die Kneipen und Geschäfte sind brechend voll. Und sogar in Innenräumen gilt keine Maskenpflicht mehr. Der Ausbreitung der Delta-Variante im Ausland schauten sich Israels Epidemiologen wochenlang entspannt an. Das ändert sich jetzt. Denn trotz der sehr hohen Impfquote steigt die Zahl der neu nachgewiesenen Infektionen in Israel gerade wieder an. Israels Premier Naftali Bennett hat nun entschiedene Maßnahmen angekündigt.

AUDIO: Auch "Impf-Weltmeister" Israel sorgt sich um Delta-Variante (4 Min) Auch "Impf-Weltmeister" Israel sorgt sich um Delta-Variante (4 Min)

SH: Neue Verordnung mit Lockerungen gilt ab Montag

Mehr Teilnehmer bei Veranstaltungen und Wegfall der Maskenpflicht draußen: Die Landesregierung hat das Corona-Regelwerk in Schleswig-Holstein gestern erneut gelockert. Auch die Quadratmeter-Begrenzung in Handel, Freizeit- und Kultureinrichtungen fällt weg. Die neue Verordnung, die von Ministerpräsident Daniel Günther am Mittwoch vorgestellt wurde, gilt vom nächstem Montag an.

VIDEO: Günther kündigt weitere Corona-Lockerungen ab 28. Juni an (5 Min)

Norddeutsche Regierungschefs tagen in Laage

Unter Vorsitz von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kommen die Regierungschefs der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein heute in Laage zusammen. Einer der Schwerpunkte ist die Frage, wie die norddeutschen Länder wirtschaftlich gestärkt aus der Corona-Pandemie herauskommen können. Dazu wurde ein gemeinsames Papier erarbeitet, dessen Inhalt in Laage bekannt gegeben werden soll.

Inzidenz in Niedersachsen sinkt leicht - 48 neue Fälle

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 48 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet. Landesweit gab es laut RKI innerhalb eines Tages zehn weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, stieg damit auf 5.750. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landesdurchschnitt auf 4,0 Fälle je 100.000 Einwohner (4,1 am Vortag).

Hamburg: Impfkampagne der Uni abgesagt

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Hamburg sind enttäuscht: Ihnen wurden zugesagte Impftermine im Universitätskrankenhaus Eppendorf kurzfristig wieder abgesagt. Etwa 2.400 Beschäftigte hatten sich laut Universität für die Impfungen angemeldet. Nun hat Universitätspräsident Dieter Lenzen die Beschäftigten der Uni über die Absage persönlich informiert. Der Grund: Die Sozialbehörde habe den mRNA-Impfstoff - also den von Biontech/Pfizer oder Moderna - nicht wie geplant zur Verfügung gestellt. Das schreibt er in einem Brief an die Mitarbeitenden, der NDR 90,3 vorliegt. Lenzen spricht darin von einer "politischen Entscheidung, die sich implizit gegen die Universität richtet". Die Sozialbehörde weist die Vorwürfe zurück.

Kommunen fordern mehr Geld für Schutz der Schüler

Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante fordern die Kommunen mehr finanzielle Unterstützung, um die Schulen auf eine neue Corona-Welle im Herbst vorzubereiten. "Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert eine weitere Ertüchtigung der Schulen, um einen möglichen weiteren Schul-Lockdown im Herbst zu vermeiden", sagte der Städtebund-Geschäftsführer Gerd Landsberg der "Augsburger Allgemeinen". Da diese Kosten durch die Corona-Pandemie bedingt seien, erwarteten die Kommunen als Schulträger eine finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern.

Durchwachsene Saison: Spargelbauern beklagen hohe Kosten wegen Corona

Am heutigen Johannistag endet traditionell die Spargelzeit. Die Anbaubetriebe blicken auf eine schwierige Saison. Witterung und Pandemie haben die Ernte 2021 stark beeinflusst.

RKI registriert 1008 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 6,6

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.008 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.10 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.330 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 6,6 an (Vortag: 7,2; Vorwoche: 11,6). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 93 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 105 Tote.

JazzBaltica beginnt nach einem Jahr Pause

Das Festival JazzBaltica startet heute, nachdem es im vergangenen Jahr Pandemie-bedingt ausfallen musste. Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals in der Gemeinde Timmendorfer Strand finden Open-Air-Konzerte auf der neuen Hauptbühne im Strandpark statt. Auch die NDR Bigband wird auftreten. Damit wegen der zugelassenen Maximalanzahl keine weiteren Gäste während eines Konzerts hinzustoßen, finden die ursprünglich geplanten Open-Air- und Jazz-Café-Konzerte in diesem Jahr drinnen auf der MaritimStage statt. Grundsätzlich können Festivalbesucher nur zu zweit zusammen sitzen, Gruppen müssen sich jeweils aufteilen.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 4

Die Behörden haben für Schleswig-Holstein 21 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Vortag waren es 11, in der Vorwoche 27. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 4. Auf den Intensivstationen des Bundeslandes liegen 20 Covid-19-Patientinnen und -Patienten, 15 müssen beatmet werden. Am fünften Tag in Folge wurde kein neuer Corona-Todesfall bekannt.

NDR.de Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.