Corona-News-Ticker: Spahn und Wieler bereiten auf Herbst vor

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist im Wochenvergleich leicht gesunken. Das Robert Koch Institut meldet heute Morgen 11.547 neue Fälle innerhalb eines Tages. Das sind 233 weniger als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging von 63,6 gestern zurück auf 62,3, vor einer Woche hatte sie 61,0 betragen.

Beschimpfungen und Drohmails gegen Schulleitungen wegen Corona-Maßnahmen

Seit Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien werden Schulen in Niedersachsen immer wieder mit heftigen Angriffen von Eltern wegen der Corona-Maßnahmen konfrontiert. "Es geht um Einzelfälle, jeder ist allerdings einer zu viel", sagte der Sprecher des Kultusministeriums, Sebastian Schumacher. Eltern versuchten mit zweifelhaften Attesten eine Befreiung von der Präsenz-, Test- oder Maskenpflicht zu erwirken und drohten Schulleitungen mit Klagen. In Einzelfällen erhielten Schulleitungen und Lehrkräfte Drohmails oder würden persönlich beschimpft. Zahlen zu den Vorfällen nannte das Ministerium nicht. Die Vorsitzende des Schulleitungsverbands, Andrea Kunkel, sagte, an jeder Schule gebe es das Thema, dass Eltern ihre Kinder nicht testen lassen wollen. Die Auseinandersetzung mit ihnen absorbiere viel Kraft im Alltag. Seit den Sommerferien herrscht wieder Präsenzpflicht. Wer dem Unterricht fernbleibt, weil er oder sie keine Corona-Selbsttests machen will, wird laut Kultusministerium wie ein "Schulschwänzer" behandelt. Allerdings dürfen Testverweigerer zur Teilnahme an schriftlichen Arbeiten sowie an Abschluss- und Abiturprüfungen das Schulgelände betreten.

Spahn und Wieler bereiten auf den Herbst und Winter vor

Der befürchtete Anstieg an Corona- und Grippe-Infektionen im Herbst und Winter ist heute Thema bei der Bundespressekonferenz um 10 Uhr in Berlin. Dazu treten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar H. Wieler, gemeinsam vor die Öffentlichkeit. Mit dabei ist auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens. Das RKI hatte in seinem jüngsten Wochenbericht eine Zunahme bei den Corona-Zahlen vorhergesagt. Als Gründe nannte das RKI, dass es noch immer eine große Zahl Ungeimpfter gebe und Kontakte in Innenräumen im Herbst zunähmen. Zudem fürchten Ärzte eine Grippewelle. Derzeit gibt es bereits eine Häufung an Atemwegsinfekten bei Minderjährigen. Laut Berichten von Ärztinnen und Ärzten werden nun Infekte nachgeholt, die es wegen des teilweisen Lockdowns im vergangenen Winter und Frühjahr nicht gegeben habe.

Schleswig-Holstein: 185 neue Corona-Fälle

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 185 neue Corona-Fälle gemeldet worden, vor einer Woche waren es 215. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt bei 28,0 (Datenstand: 5.10.). Am Vortag lag sie bei 28,9, vor einer Woche bei 30,4.

