Stand: 03.11.2021 12:36 Uhr Corona-News-Ticker: Spahn kritisiert Tempo beim "Boostern"

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 3. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Gesundheitsminister Spahn kritisiert Tempo beim "Boostern"

RKI-Chef Wieler: "Lassen Sie sich jetzt impfen!"

Hamburg: Zwölf Feuerwehrleute einer Wache infiziert

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht gesunken

USA erlauben Impfung von Kindern ab fünf Jahren

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.515 in Niedersachsen, 470 in Schleswig-Holstein, 383 in Hamburg - 20.398 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Sieben-Tage Inzidenz in Hamburg stagniert bei rund 125

Nach wochenlangem Anstieg stagniert Hamburgs Corona-Inzidenz. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen heute mit 124,9 an, nach 125,1 am Dienstag und 107,0 vor einer Woche. 383 Neuinfektionen seien zuletzt gemeldet worden - 110 mehr als am Dienstag, aber fünf weniger als vor einer Woche. Auf Hamburger Intensivstationen liegen den Angaben zufolge 43 Corona-Kranke, vier mehr als am Montag. Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden in Hamburg laut Robert Koch-Institut registriert.

Spahn kritisiert Tempo beim "Boostern"

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Tempo der Auffrischungs-Impfungen in den Bundesländern kritisiert. Bereits vor drei Monaten sei vereinbart worden, Bewohnern in Pflegeeinrichtungen und allen über 60-Jährigen eine "Booster"-Impfung anzubieten, seitdem habe es aber erst zwei Millionen Auffrischungs-Impfungen gegeben. Die Ländern sollten die Betroffenen informieren, forderte Spahn. Und sie hätten sich dazu verpflichtet, Impfzentren im Stand-by-Modus zu lassen und sollten diese nun reaktivieren, so Spahn. Er werde auch mit Ärztvertretern reden. "Zu viele Impfwillige finden derzeit keinen Arzt, der sie impft", sagte Spahn. Erneut betonte der Minister, er sei dafür, dass sich alle Menschen "Booster"-Impfungen geben lassen, wenn ihre Impfung länger als sechs Monate zurück liegt. Die Ständige Impfkommission hatte hingegen gestern bekräftigt, dass sie eine Auffrischungs-Impfung nur für Menschen über 70 Jahre und bestimmte Risiko- und Berufsgruppen empfehle.

Wieler: "Lassen Sie sich jetzt impfen!"

Der Chef des Robert Koch-Institutes, Lothar Wieler hat in der Bundespressekonferenz darauf hingewiesen, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen derzeit stark zunehme, auch die Zahl der Todesfälle steige. Für Ungeimpfte sei das Risiko hoch, sich anzustecken, schwer zu erkranken und andere anstecken, so Wieler. "Wenn wir nicht gegensteuern, wird die vierte Welle wieder viel Leid schaffen." Zur Eindämmung seien Impfungen und die Einhaltung allgemeiner Schutzmaßnahmen die wichtigsten Mittel. "Bitte lassen Sie sich jetzt impfen", appellierte Wieler. Die Impfungen seien sicher und wirksam. "Impfungen sind aber keine Wunderwaffe", daher müssten Hygieneregeln weiterhin gelten und unnötige Kontakte vermieden werden. Wieler sprach sich dafür aus, bei allen Veranstaltungen mit 2G- oder 3G-Regeln streng darauf zu achten, dass die entsprechenden Nachweise der Besucher auch echt sind.

Spahn: Pandemie ist nicht vorbei

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der Bundespressekonferenz gesagt, das geplante Auslaufenlassen des rechtlichen Status der "pandemischen Lage von nationaler Tragweite" bedeute nicht, dass die Pandemie vorbei sei. "Wir verlassen einen rechtlichen Ausnahmezustand, aber die Pandemie ist offenkundig weiter da und die vierte Welle ist es mit Wucht." Gebraucht würden weiterhin Vorsicht und Eigenverantwortung, so Spahn: "Impfen, testen, AHA-Regeln, Schutzmasken tragen." In einigen Regionen würden Intensivbetten knapp, insbesondere dort, wo die Impfquoten gering seien. Er sei daher auch für verpflichtende Testkonzepte für Pflegeheime für alle Besucher und Mitarbeiter und "für viele, viele Auffrischimpfungen". Außerdem müsse beispielsweise in Restaurants und öffentlichen Einrichtungen strenger kontrolliert werden, ob die Besucher geimpft oder getestet sind, sagte Spahn.

Gesellschaft für Immunologie: "Boostern" erst ab 70

Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, hat sich dafür ausgesprochen, sich an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu halten, die Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus nur für Menschen ab 70 Jahren und bestimmte Risiko- und Berufsgruppen empfiehlt. Bei allen anderen sei ein "Boostern" derzeit nicht notwendig, sagte Falk auf NDR Info.

AUDIO: Interview mit Präsidentin der Gesellschaft für Immunologie (7 Min) Interview mit Präsidentin der Gesellschaft für Immunologie (7 Min)

Auflagen für Weihnachtsmärkte in MV

Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern dürfen in diesem Jahr öffnen, wenn sie bestimmte Auflagen zum Schutz vor Corona-Infektionen einhalten. Für Innenräume gilt laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die 3G-Regel - nur Geimpfte, Genesene und Getestete hätten dort Zugang. Außenbereiche der Märkte dürften hingegen alle besuchen, solange Abstände gewahrt werden. Markt-Betreiber müssten ein Hygienekonzept bei den zuständigen Gesundheitsämtern vorlegen. Die Behörden könnten dann Maßnahmen wie beispielsweise Masken- oder Testpflicht für einzelne Bereiche anordnen. In Rostock hat der Aufbau des Weihnachtsdorfes am Brink bereits begonnen.

Hamburg: Zwölf Feuerwehrleute einer Wache infiziert

Zwölf Feuerwehrleute der Rettungs- und Feuerwache in Hamburg-Stellingen sind positiv auf Corona getestet worden. Alle Männer seien geimpft, sie zeigten keine Symptome, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Infektionen seien bei den regelmäßigen Schnelltests aufgefallen, die alle Feuerwehrleute mindestens zweimal wöchentlich machten. Die anschließenden PCR-Tests waren ebenfalls positiv. Die Betroffenen seien in Quarantäne, die Wache sei desinfiziert worden. Von anderen Wachen sei Personal nach Stellingen geschickt worden, um die ausgefallenen Feuerwehrleute zu ersetzen. Wo sich die Feuerwehrleute infiziert hätten, sei unklar.

USA erlauben Impfung von Kindern ab fünf Jahren

In den USA ist es nun erlaubt, auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Coronavirus zu impfen: Die Gesundheitsbehörde CDC sprach eine Empfehlung für diese Altersgruppe mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer aus. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte dem Impfstoff Ende vergangener Woche eine Notfallzulassung für diese Altersgruppe erteilt, nun liegen alle Genehmigungen vor. Bislang verabreichen nur wenige Länder, darunter China, Chile, Kuba und die Vereinigten Arabischen Emirate, Corona-Impfstoffe an jüngere Kinder. US-Präsident Joe Biden sprach von einem "Wendepunkt" im Kampf gegen die Pandemie. Viele Mediziner sagen allerdings, dass Kinder sehr selten schwere Erkrankungen infolge einer Corona-Infektion durchmachen.

RKI meldet erneuten Rückgang der Corona-Inzidenz

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am zweiten Tag in Folge zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Morgen eine Inzidenz von 146,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 153,7 gelegen. Den Angaben des RKI zufolge wurden zuletzt binnen 24 Stunden 20.398 Neuinfektionen sowie 194 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Allerdings ist es möglich, dass aufgrund des langen Wochenendes in fünf Bundesländern und dem dortigen Allerheiligen-Feiertag weniger Infektionen gemeldet wurden.

Weil sieht gefordertes Bund-Länder-Treffen skeptisch

Forderungen nach einem neuen Bund-Länder-Treffen zur Corona-Situation steht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) skeptisch gegenüber. "Über das weitere Vorgehen haben wir zuletzt vor zehn Tagen gesprochen. Wesentliche neue Erkenntnisse gibt es seitdem nicht und die nächste Gesundheitsministerkonferenz steht unmittelbar bevor", sagte Weil. Er verweigere sich "selbstverständlich" keinem inhaltlichen Austausch, "aber es sollte dann auch Ergebnisse geben". Die Gesundheitsministerkonferenz findet Ende der Woche statt. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) aus Nordrhein-Westfalen, hatte ein MPK-Treffen in der kommenden Woche vorgeschlagen. Der Infektionsanstieg erfordere "Wachsamkeit und entschlossenes Handeln aller bei der Impfstrategie". Mehrere Ministerpräsidenten hatten dem Vorstoß aus NRW widersprochen, etwa Bodo Ramelow (Thüringen) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein).

HH: Infizierte sollen Kontakte in der Regel selbst benachrichtigen

Die Gesundheitsämter in Hamburg ändern ihre Strategie bei der Kontaktnachverfolgung nach bekannt gewordenen Corona-Infektionen: Wer sich infiziert, soll künftig Kontaktpersonen weitgehend selbst informieren. Weiterhin kontaktieren die Gesundheitsämter zwar alle, die sich nachweislich angesteckt haben - nicht aber mehr die Menschen, mit denen sie Kontakt hatten. Das ist dann Aufgabe der Infizierten, die dazu einen Leitfaden erhalten sollen. Ausnahmen werden noch in sogenannten sensiblen Bereichen gemacht: Bei Infektionen etwa in Kitas, Schulen, Pflegeheimen oder Arztpraxen wollen die Gesundheitsämter mögliche Kontaktpersonen weiterhin anrufen. Von den bislang mehr als 700 dafür verantwortlichen Mitarbeitenden sollen noch rund 550 bis zum Frühjahr im Einsatz bleiben. In dieser Phase der Pandemie könne jetzt wieder auf mehr Eigenverantwortung und Selbstbestimmung gesetzt werden, heißt es dazu aus der Sozialbehörde. Vollständig geimpfte Kontaktpersonen müssen sowieso nur selten in Quarantäne.

Umfrage: Mehrheit für 2G-Regel in allen Fußballstadien

In die deutschen Fußballstadien sollten nach dem Wunsch einer Mehrheit der Bundesbürger nur geimpfte und genesene Zuschauer Einlass erhalten. 60 Prozent der Befragten sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur dafür aus, ausschließlich die 2G-Regel für den Zugang zu den Arenen anzuwenden. 29 Prozent der Deutschen würden dies demnach nicht richtig finden. Bei den Proficlubs in Bundesliga und 2. Liga gibt es keine einheitliche Regel für die Zulassung von Zuschauern.

Während einige Vereine auf das 2G-Modell setzen, wechselte unter anderem Borussia Dortmund zuletzt wieder auf ein 3G-Modell. Der FC Bayern ist einer der Clubs mit einem 3G-Plus-Konzept. Dabei müssen Fans, die weder geimpft noch genesen sind, einen negativen PCR-Test vorlegen. Bei anderen Vereinen gibt es Zwischenlösungen oder Optionsmodelle. Die Clubs sind dabei abhängig von den jeweiligen Regelungen in ihren Bundesländern, die für einen Flickenteppich sorgen.

1.515 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der registrierten Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um 1.515 auf insgesamt 323.135 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Gestern waren 591 neue Fälle gemeldet worden, vor einer Woche 1.277. Sieben an Covid-19 erkrankte Menschen starben mit oder an einer Corona-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 80,8.

Spahn und RKI-Chef Wieler informieren über Auffrischungsimpfungen

In der Debatte über Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus will der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute Stellung nehmen. Zu der Pressekonferenz wird auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, erwartet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt "Booster"-Impfungen nur Menschen ab 70 und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen und bestimmten Berufen. Spahn ist dafür, bereits Menschen ab 60 zur erneuten Impfung einzuladen. Er wies zudem darauf hin, dass laut Impfverordnung grundsätzlich alle Menschen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung hätten.

Lage auf Intensivstationen verschärft sich - Pflegende stoßen an Grenzen

Zu wenige Betten, Patienten auf den Fluren, Rettungswege versperrt: Die Infektionszahlen im Norden steigen weiter - und mit ihnen die Zahl jener Covid-19-Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Für Pflegende ist das eine Zusatzbelastung, der sie sich kaum noch gewachsen fühlen.

VIDEO: Intensivstationen am Limit: Müssen OPs verschoben werden? (6 Min)

Sieben weitere Corona-Todesfälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet worden. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg damit nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand Dienstagabend, 19.25 Uhr) auf 1.735. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, sank von 85 auf 76. Von ihnen lagen 20 auf der Intensivstation (+1). Elf Corona-Patienten mussten beatmet werden (+2). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg binnen eines Tages leicht von 70,6 auf 71,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche hatte sie bei 61,9 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden 470 neue Infektionen registriert - genau eine Woche zuvor waren es 463. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - lag bei 2,23 nach 1,86 am Vortag.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Mittwoch, 3. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.