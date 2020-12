Stand: 30.12.2020 13:52 Uhr Corona-News-Ticker: Spahn für Verlängerung des Lockdowns

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Nachrichten und Ereignisse von gestern finden Sie im Blog vom Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Spahn empfiehlt Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht angesichts der weiterhin hohen Coronazahlen keine Möglichkeit, den aktuellen Lockdown zu beenden. "1129 Familien werden diesen Jahreswechsel in Trauer erleben", sagte Spahn heute Mittag bei einer Pressekonferenz in Bezug auf die Zahl der bis heute am oder mit dem Coronavirus Gestorbenen. "Diese Zahlen belegen, wie brutal dieses Virus immer noch zuschlägt." Man sei von Normalität noch sehr weit entfernt. "Ich sehe nicht, wie wir in dieser Situation zurückkehren können in den Modus vor dem Lockdown." Auch nach dem 10. Januar brauche es in jedem Fall eine starke Reduzierung der Kontakte. Zur Frage nach einer Öffnung von Schulen und Kitas verwies er auf die für den 5. Januar geplanten Bund-Länder-Beratungen, denen er nicht vorgreifen wolle.

Bischof Jeremias ruft zu Barmherzigkeit auf - auch gegenüber sich selbst

Der evangelische Sprengelbischof für Mecklenburg und Pommern, Tilman Jeremias, wirbt angesichts der Belastungen während der Corona-Pandemie für Barmherzigkeit gegenüber anderen, aber auch gegenüber sich selbst. "Hinter uns allen liegen extrem belastende und herausfordernde Monate. Lockdown, Homeoffice, Homeschooling, Leben im Ausnahmezustand", erklärte Jeremias in einem heute veröffentlichten "Wort zum Jahr 2021". Da sei es das Normalste der Welt, wenn im Privaten wie im Beruflichen nicht alles reibungslos laufe. "Barmherzigkeit mit sich selbst heißt, sich Pausen zu gönnen, Regeneration, Entlastung."

Nach Impfpanne in Stralsund: Ermittlungen gegen Arzt

Nach der Impfpanne in einem Stralsunder Pflegeheim ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Arzt. Er hatte beim Impfstart am Sonntag acht Pflegekräften die fünffache Dosis des Corona-Impfstoffes gespritzt. Es werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, sagte eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht der "Ostsee-Zeitung". Vier Pflegekräfte hatten sich vorsorglich zur Beobachtung ins Klinikum begeben. Drei konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Sie hatten grippeähnliche Symptome. Den Pflegekräften wurde offenbar jeweils der gesamte Inhalt einer Impfstoffflasche gespritzt. Eigentlich reicht er für fünf Impfdosen.

470 neue Infektionen in Hamburg gemeldet

Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde sind heute 470 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Mittwoch vergangener Woche waren 562 Neuinfektionen gemeldet worden. 544 Corona-Patientinnen und -Patienten werden derzeit in Hamburgs Krankenhäusern behandelt. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen liegt nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei 134,1. Vor einer Woche hatte dieser Inzidenzwert noch bei 174,3 gelegen. Die angegebenen Neuinfektionen während der Feiertage und zwischen den Jahren unterschätzen die Entwicklung der Pandemie jedoch vermutlich deutlich und sind nicht mit den Zahlen vor Weihnachten vergleichbar. Denn es wird zurzeit weniger getestet und nicht alle Gesundheitsämter melden die Daten täglich ans RKI.

Novemberhilfen kommen jetzt erst in Hamburg an

Wegen des Teil-Lockdowns im November hatte die Bundesregierung eigentlich schnelle und unbürokratische Zahlungen, die sogenannten Novemberhilfen, versprochen. An der Umsetzung scheint es indes zu hapern. Mit einem Monat Verspätung ist jetzt das erste Geld bei immer mehr Hamburger Bezugsberechtigten gelandet. Aber es gibt immer noch Menschen, die auf eine Überweisung warten. Für Bernhard Brons von der Industrie- und Handelskammer ist das gerade zum Jahreswechsel ein Problem: "Viele Betriebe sind in der Aussicht gewesen, dass im November sehr großzügig Geld gewährt würde, was aber noch nicht eingetroffen ist." Doch die Jahresabschlüsse müssten nun demnächst fertiggestellt werden.

MV-Werften warten immer noch auf frisches Geld - Insolvenz droht

Die von der Corona-Krise gebeutelten MV-Werften mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund benötigen dringend Geld, um über die nächsten Monate zu kommen. Eigentlich sollten bis Jahresende Mittel aus einem von Land und Bund verbürgten Projektkonto fließen, doch angekommen ist bisher nichts. Es steht noch immer das Einverständnis des Bundes für 57 Millionen Euro aus einem Projektkonto für das derzeit in Bau befindliche Kreuzfahrtschiff "Global One" aus. Nach Angaben des Landeswirtschaftsministeriums soll ab dem 4. Januar mit dem Bund weiterverhandelt werden. Kommen dann die 57 Millionen nicht zeitnah, dürfte es tatsächlich eng für die Werften werden, eine Insolvenz wäre dann tatsächlich wohl nicht mehr auszuschließen.

Spahn rechnet mit längerem Lockdown

Die aktuellen Corona-Beschränkungen werden nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch länger gültig bleiben. Deutschland sei bei der Eindämmung der Pandemie bei Weitem noch nicht da, wo es hin müsse, sagte Spahn in den ARD-Tagesthemen. Die Zahlen seien weiterhin zu hoch. Er gehe deshalb davon aus, dass Bund und Länder die Einschränkungen auf ihrem Treffen am kommenden Dienstag zumindest teilweise verlängern werden, so der CDU-Politiker. Mit Blick auf den Corona-Impfstart bat der Gesundheitsminister um Geduld. Es gebe ein föderales Durcheinander, weil die Bundesländer ihre Telefonleitungen für die Terminvergabe zu unterschiedlichen Startzeitpunkten freischalteten. Er sei jedoch sicher, dass sich die Organisation zu Beginn des kommenden Jahres einspiele.

Weiter Kontrollen an Grenze zu Polen

An den deutsch-polnischen Grenzübergängen kontrolliert die Polizei weiter den Reiseverkehr und weist auf Quarantäne-Regelungen hin. Gestern waren es fast 500 Fahrzeuge auf der Insel Usedom und in der Uecker-Randow Region. 11 Autofahrer verzichteten auf ihren Polen-Ausflug, nachdem sie auf die Quarantänepflicht nach der Rückkehr hingewiesen wurden. 13 Personen hatten keine Einreiseanmeldung.

1.502 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen sind 1.502 neue Corona-Fälle amtlich registriert worden. Das sind deutlich mehr als gestern (837), aber etwas weniger Neuinfektionen als am Mittwoch vor einer Woche, als 1.606 Fälle gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen liegt nach Angaben der Landesregierung nun bei 92,1. Am höchsten ist die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Fälle bezogen auf 100.000 Einwohner derzeit in den Landkreisen Gifhorn (167,7), Grafschaft Bentheim (166,2) und Vechta (162,4).

Die Zahlen sind mit denen vor Weihnachten nur bedingt vergleichbar. Experten vermuten, dass die angegebenen Neuinfektionen während der Feiertage und zwischen den Jahren die Entwicklung der Pandemie deutlich unterschätzen. Denn es wird zurzeit weniger getestet, und nicht alle Gesundheitsämter melden die Daten täglich ans RKI.

Impfungen heute auch in Region Hannover und im Landkreis Nienburg

Weitere Regionen in Niedersachsen starten heute mit Corona-Impfungen. In der Region Hannover sind ab heute vier Impfteams unterwegs. Dort sollen das Personal und die Bewohner in zwei Pflegeheimen geimpft werden. Auch im Landkreis Nienburg geht es los. In den Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück sowie der Grafschaft Bentheim wird bereits geimpft. Im Nordosten des Landes, aber auch etwa in den Landkreisen Schaumburg, Hildesheim und Hameln-Pyrmont, werden die mobilen Impfteams voraussichtlich erst in der kommenden Woche mit der Arbeit beginnen.

Bovenschulte sieht Krise als Chance für Zukunftsprojekte

Krisen wie die Corona-Pandemie sollten aus Sicht des Bremer Bürgermeistes Andreas Bovenschulte (SPD) für positive Veränderungen genutzt werden. "Krisenbewältigung kann nicht bedeuten, genau den Zustand wie vor der Krise wiederherzustellen", sagte Bovenschulte dem "Weser-Kurier". "Wenn schon alles in Bewegung gerät, darf man nicht ängstlich sein, sondern muss Zukunftsprojekte unterstützen, die einen voranbringen." Als Beispiel nannte er den Fortschritt bei der IT-Ausstattung der Schulen. Bremen stellt allen Schülerinnen und Schülern Tablets zur Verfügung. "Ohne die Pandemie hätten wir wohl nie den Elan aufgebracht, ein so großes Projekt so schnell in Angriff zu nehmen." Ohne die Krise hätte es Bovenschulte zufolge wahrscheinlich ein Fünfjahresprogramm gegeben.

Fahrradhändler blickt zurück aufs Corona-Jahr

Fahrradhändler gehören zu den Profiteuren der Corona-Einschränkungen. Nach dem ersten Lockdown habe Alexander Lange nicht einmal mehr alle Aufträge annehmen können, erzählt er NDR Info. Mitarbeiter meldeten sich krank - wegen Überlastung. Im Herbst habe sich die Lage zwar beruhigt, doch es sei immer noch sehr viel zu tun. Ein spezieller Rückblick aufs Corona-Jahr.

AUDIO: Trotz oder wegen Corona: Fahrradhändler sind zufrieden (3 Min)

"Explosion" beim Kurzarbeitergeld in Niedersachsen

Unternehmen in Niedersachsen haben in diesem Jahr rund 1,7 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld erhalten. Das hat die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt. Die Zahl sei seit dem Frühjahr quasi explodiert, sagte ein Sprecher. Im Jahr 2019 habe der Betrag bei 25 Millionen gelegen. Durch das Kurzarbeitergeld seien viele Betriebe in Niedersachsen stabilisiert worden.

Kriminalität im Corona-Jahr: Mehr Internetbetrug, weniger Einbrüche

Die Corona-Pandemie hat sich auf die Kriminalitätsentwicklung in Hamburg ausgewirkt. Laut Polizeipräsident Ralf Martin Meyer gab es mehr Delikte im Bereich Internetkriminalität. Dort sei vor allem die Zahl der Betrugsfälle um rund zehn Prozent angestiegen. Auch bei häuslicher Gewalt gebe es eine Zunahme, während die Kriminalität in anderen Bereichen sank. So gebe es Rückgänge von rund 20 Prozent bei Einbrüchen und Diebstählen. Bei Wohnungseinbrüchen wird die Zahl der Fälle Meyer zufolge vermutlich von über 4.300 auf weniger als 3.500 sinken.

Erstmals über 1.000 gemeldete Todesfälle in Deutschland

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat heute zum ersten Mal die Marke von 1.000 überschritten und damit einen Höchststand erreicht. Binnen eines Tages übermittelten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 1.129 Todesfälle. Außerdem wurden 22.459 Neuinfektionen gemeldet. Vergangenen Mittwoch waren 24.740 Neuinfektionen und der bisherige Höchststand von 962 Todesfällen gemeldet worden. Das RKI hatte vor den Weihnachtstagen mitgeteilt, dass die aktuellen Zahlen nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar seien, da es zum Jahreswechsel hin mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern rechnete. Dennoch war die Zahl der neuen Todesfälle am Mittwochmorgen deutlich höher als vor einer Woche. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Mittwochmorgen bei 141,3. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Terminvergabe fürs Impfen in MV dauert noch

Impfwillige Senioren in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich beim Termin für die Corona-Schutzimpfung noch etwas gedulden. Anders als im Nachbarland Schleswig-Holstein, wo schon am Dienstag erste Impftermine über das Internet vergeben wurden, werden im Nordosten Menschen über 80 Jahre zunächst angeschrieben. In den Briefen enthalten seien Informationen zur Impfung und eine Telefonnummer, unter der Impftermine vereinbart werden können, teilte das Gesundheitsministerium in Schwerin mit. Die Briefe würden von Anfang kommender Woche an stufenweise verschickt. Wie das Anmeldeverfahren in Ihrem Bundesland organisiert ist, erfahren Sie in unserer Übersicht:

Starke Einbrüche bei Niedersachsens besucherstärkstem Museum

Auch das besucherstärkste Museum in Niedersachsen hat in diesem Jahr unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie gelitten. Das Museumsdorf Cloppenburg verzeichnete große Verluste. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher sei von sonst knapp 300.000 auf etwa 100.000 zurückgegangen, sagte die Leiterin Julia Schulte to Bühne. Das habe in den Haushalt des Museums ein tiefes Loch gerissen. Nur mit Unterstützung der Träger - dem Land Niedersachsen, der Stadt und dem Landkreis Cloppenburg sowie dem Landkreis Vechta - habe es gestopft werden können.

DGB Hamburg: Verständnis für angespannte Situation vieler Beschäftigter gefordert

Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger hat die Arbeitgeber angesichts der Corona-Pandemie zu einem wertschätzenden und respektvollen Umgang mit ihren Beschäftigten aufgefordert. Gewinnmaximierung und Umstrukturierung auf Kosten der Arbeitsplätze seien der falsche Weg. Die Beschäftigten müssten gestützt werden. Dazu seien Flexibilität und viel Verständnis notwendig, "gerade wenn Beschäftigte zwischen Arbeit, Betreuung von Kindern und Angehörigen oder anderen Verpflichtungen aufgerieben würden. Es muss verhindert werden, dass die Leute reihenweise mit Burnout umkippen." Ein großer Teil der Beschäftigten arbeite seit Monaten vom heimischen Küchentisch aus, oft ohne gesunde und ergonomische Rahmenbedingungen und ohne klare Regeln. "Die Hamburgische Arbeitsstättenverordnung kann hier ebenso überprüft werden wie im Bund das geplante Mobile-Arbeit-Gesetz als gute Grundlage kommen muss", forderte die Gewerkschaftschefin. Im Falle geschlossener Kitas und Schulen müsse Eltern eine Freistellung ohne Einkommensverlust ermöglicht werden. Niemand könne erwarten, dass Menschen Homeoffice und paralleles Homeschooling ihrer Kinder unter Erwartung der vollen Leistungsfähigkeit hinkriegen.

88 Infizierte in Seniorenheim in Mecklenburg-Vorpommern

In einem Seniorenpflegeheim in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben sich 88 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das Ausmaß des Ausbruchs wurde klar, als nach einigen Positivbefunden über Weihnachten großflächig getestet wurde. Über Weihnachten waren in der Einrichtung fünf Infektionen festgestellt worden - zwei Bewohner und drei Beschäftigte hatten sich infiziert. Daraufhin wurde großflächig getestet. Das Ergebnis: Weitere 57 Bewohner und 26 Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Eine Bewohnerin ist im Zusammenhang mit einer Covid19-Erkrankung gestorben.

483 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind bis Dienstagabend 483 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Menschen mit einer Infektion, die gestorben sind, stieg um 17 auf 411, wie das Gesundheitsministerium am Dienstagabend im Internet mitteilte. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank weiter leicht - auf 81,7 (Montag: 85,2). In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins werden demnach aktuell 318 Covid-19-Patienten behandelt (Montag: 309).

Bislang mehr als 9.000 Norddeutsche geimpft

Seit vergangenem Sonntag werden auch im Norden die ersten Menschen gegen den Sars-CoV-2-Erreger geimpft. Basierend auf den offiziellen Daten des Robert Koch-Instituts bildet NDR.de den täglich um 8 Uhr morgens aktualisierten Stand der Impfungen in den norddeutschen Ländern ab - sowohl in absoluten Zahlen als auch gemessen am Anteil an der Gesamtbevölkerung. Eine Hintergrundseite erklärt zudem den Ablauf der Impfungen in Ihrem Bundesland.

Harz: Gedränge im Schnee - mitten im Lockdown

Scharenweise sind am Dienstag erneut Tagestouristen in den verschneiten Harz geströmt. An Rodelpisten und Bratwurstständen wurden dabei häufig weder Masken getragen noch Abstände beachtet, wie ein NDR Info Reporter beobachtete.

VIDEO: Harz: Trotz Corona drängeln sich Tagesausflügler im Schnee (3 Min)

NDR.de Ticker am Mittwoch startet

Am Dienstag wurden 260 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet, 837 in Niedersachsen, 462 in Hamburg, 459 in Mecklenburg-Vorpommern und im Bundesland Bremen 129.