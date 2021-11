Stand: 12.11.2021 11:14 Uhr Corona-News-Ticker: Spahn fordert 2G-Plus-Regel für Veranstaltungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 12. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Österreich wird wieder zum Hochrisikogebiet

Wegen hoher Corona-Inzidenzen hat die Bundesregierung Österreich wieder als Hochrisikogebiet eingestuft. Das heißt, nicht Geimpfte und nicht Genesene müssen nach ihrer Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Österreich zuletzt bei über 700 Fällen pro 100.000 Einwohnern. In Oberösterreich erreichte der Wert fast 1.200. Geimpfte und Genesene können die Quarantäne abwenden, wenn sie bereits vor ihrer Einreise einen Genesenen- oder Impfnachweis an die deutschen Behörden übermitteln.

Bürgertests ab morgen wieder kostenfrei

Neben schärferen 2G-Regelungen hat Gesundheitsminister Jens Spahn auch angekündigt, die neue Testverordnung noch heute zu unterzeichnen. Damit sollen Corona-Tests für die Bürgerinnen und Bürger wieder kostenlos werden. In Kraft treten werde dies bereits morgen, sagte Spahn. Er rechne damit, dass ab Montag auch das Angebot an Tests wieder ausgeweitet werde. Zudem sollen Ärzte statt der bisherigen 20 Euro ab Dienstag 28 Euro als Vergütung für eine Impfung erhalten. Spahn verwies darauf, dass die Zahl der Impfungen wieder anziehe. In dieser Woche seien mehr als 4,3 Millionen Dosen bestellt worden, was eine Vervierfachung verglichen mit den vergangenen Wochen darstelle. Neben den Praxen gebe es wieder mehr als 170 Impfstellen und rund 600 mobile Teams.

Spahn will 2G-Plus-Regelung für Veranstaltungen

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dringt wegen der immer schnelleren Corona-Ausbreitung auf ein rasches Gegensteuern. "Wir müssen alles tun, um diese Dynamik zu brechen", sagte Spahn heute auf einer Pressekonferenz mit RKI-Chef Lothar Wieler. "Sonst wird es für das ganze Land ein bitterer Dezember", so Spahn. "Es ist fünf nach zwölf", sagte Wieler. Spahn kündigte an, den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen angesichts des Infektionsgeschehens deutlich erschweren zu wollen. Es solle hier künftig die sogenannte 2G-Plus-Regel greifen, sagte Spahn. Das bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen Coronatest Einlass bekommen. Die bisherige 3G-Regel mit Zugang für Geimpfte, Genesene und Getestete werde alleine nicht mehr reichen. Dies sei außerdem zu oft nicht kontrolliert worden.

Weil: Mehr 2G in Niedersachsen, "um Geimpfte zu schützen"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat heute angekündigt, dass die künftige Corona-Landesverordnung eine Ausweitung der 2G-Regeln vorsehen wird. Zwar würden erst am Montag oder Dienstag konkrete Inhalte vorgestellt, doch erfolge die "Überarbeitung des Stufenplans in Richtung 2G", so Weil. Aus den vorherigen Corona-Wellen wisse man, welche Dynamik damit verbunden sein kann. "Wir wollen so gut wie möglich vorbeugenden Brandschutz betreiben", sagte Weil. Dazu zähle die Einführung von 2G in vielen Bereichen. Für die große Mehrheit in der Gesellschaft sei das neutral, die ungeimpften Menschen müssten jedoch eine deutliche Einschränkung ihrer Möglichkeiten erwarten. "Wir machen das nicht, um die Ungeimpften zu ärgern, sondern um die Geimpften zu schützen", betonte Weil. Denn auch für Geimpfte sei ein Risiko vorhanden durch die vielen Ungeimpften - das solle reduziert werden.

Weitere Informationen Live: Weil kündigt neue Corona-Verordnung mit mehr 2G an Die verschärften Regeln könnten Ende kommender Woche in Kraft treten, sagte Niedersachsens Ministerpräsident. Video-Livestream

Kommt neuer Lockdown in den Niederlanden?

In den Niederlanden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen bei fast 470. Die Lage in den Kliniken dort ist angespannt. Ein weiterer kurzer, eingeschränkter Lockdown ist unumgänglich, heißt es heute aus Kreisen des niederländischen Krisen-Managements. Veranstaltungen müssten abgesagt werden und Kinos und Theater wieder schließen. Schulen und Kitas sollen aber offen bleiben. Die Experten empfehlen auch, landesweit die 2G-Regel einzuführen.

Debatte über Impfpflicht im Profi-Sport

Ein Corona-Fall bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Spielausfälle und steigende Inzidenzen bundesweit: Die sich drastisch verschärfende Pandemie-Lage hat auch den Sport mit voller Wucht eingeholt. Nun ist eine Debatte um eine Impfpflicht im Profi-Sport entbrannt. Fußball-Bundestrainer Hansi Flick etwa wünscht sich "ganz klar", dass seine Nationalspieler geimpft sind. Die Clubs aller Profiligen haben vor allem den Spielbetrieb im Blick - und ihre eigenen Ziele. Der Ausfall teurer Profis - zumal von Leistungsträgern - wiegt schwer im Kampf um Meisterschaften, Pokale und damit letztlich auch Wirtschaftlichkeit. Doch ist wirklich denkbar, dass eine Impfpflicht durchgesetzt werden kann? Oder gibt es Alternativen - etwa durch die "2G-Hintertür"?

Weitere Informationen Verschärfte Corona-Lage: Kommt die Impfpflicht für Profi-Sportler? Die sich drastisch verschärfende Pandemie-Lage hat auch den Sport mit voller Wucht eingeholt. Doch ist eine Impfpflicht überhaupt denkbar? mehr

Buchholz: Überbrückungshilfen zum Jahresende auslaufen lassen

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) fordert ein Auslaufen der Corona-Überbrückungshilfen zum Jahresende. "Wir müssen aus ordnungspolitischen Gründen darauf achten, dass dies keine Dauerförderung wird", sagte Buchholz. Zwar sei die Lage für Veranstalter durch den möglichen Ausfall von Veranstaltungen wieder schwieriger. Aber insgesamt müssten die Überbrückungshilfen zeitlich begrenzt werden. Sollten sie weiter laufen oder neu aufgelegt werden, sprach sich Buchholz angesichts der mittlerweile kaum überschaubaren Vielzahl der Programme für eine Neuorganisation aus. "Die bisherige Abwicklung über die Wirtschaftsministerien der Länder beziehungsweise Bewilligungsstellen hat sich als viel zu langwierig und ressourcenintensiv und somit als ineffizient erwiesen." Die künftige Bundesregierung solle dafür sorgen, dass Anträge einheitlich über die Finanzverwaltung und Finanzämter der Länder auf Basis eines einfachen Antrags abgewickelt werden können.

Niedersachsens CDU-Fraktionschef Toepffer: Über Impfpflicht nachdenken

Der Ruf nach einer verpflichtenden Impfung im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird in Niedersachsen lauter. "In letzter Konsequenz müssen wir auch über eine allgemeine Impfpflicht nachdenken", sagte CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer heute der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Man könne beim Gesundheitsschutz nicht immer nur an die Minderheit der Ungeimpften denken, sondern müsse endlich die Interessen der geimpften Mehrheit in den Vordergrund stellen. Rechtliche Bedenken könne er nicht nachvollziehen, betonte Toepffer:"Das Bundesverfassungsgericht hat schon 1958 festgestellt, dass eine Impfpflicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist." Angesichts ihrer Tragweite müsse das im Falle der Corona-Pandemie allemal gelten. Zuvor hatte sich der Deutsche Ethikrat dafür ausgesprochen, eine Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsgruppen zu prüfen.

Ab heute 2G in der Region Hannover

Die Region Hannover zieht die Konsequenzen aus den stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Seit heute gilt in zahlreichen öffentlichen Stätten das 2G-Modell. Demnach dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene Restaurants, Diskotheken, Fitnessstudios und Schwimmbäder betreten. Gleiches gilt für Theater und Kinos sowie Innenangebote in Museen und Zoos. 2G gilt auch bei Treffen und privaten Feiern, wenn mehr als 25 Menschen zusammenkommen. Dann müssen auch Kontaktdaten erhoben werden.

Weitere Informationen Corona: In der Region Hannover gilt seit heute 2G Das Modell wird zum Beispiel in Restaurants, Museen und Theater sowie bei Gruppen von mehr als 25 Personen angewendet. mehr

Hamburg: Trotz Corona höhere Steuereinnahmen als im Vorjahr

Hamburg kann seit Jahresbeginn trotz Corona höhere Steuereinnahmen verbuchen als bislang gedacht. Das geht aus dem aktuellen Finanzbericht des Senats hervor, der NDR 90,3 vorliegt. Rund 1,1 Milliarden Euro mehr an Steuern hat die Stadt in den ersten neun Monaten eingenommen - verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2020. Gestiegen sind unter anderem die Einnahmen aus Gewerbe- und Umsatzsteuer. Weil immer mehr sowie teurere Immobilien den Besitzer oder die Besitzerin wechseln, gibt es auch Zuwächse bei der Grunderwerbssteuer. Gestiegen sind aber auch die Ausgaben der Stadt, etwa für das Personal.

Reisinger: Pandemiemüdigkeit und Ungeimpfte tragen zu Höchstwerten bei

Die enorme Zunahme der Corona-Infektionszahlen in jüngster Zeit ist nach Einschätzung des Rostocker Infektiologen Emil Reisinger auch auf eine zunehmende Pandemie-Müdigkeit der Menschen zurückzuführen. "Die AHA-Regeln und das Tragen von Schutzmasken werden trotz der akuten Bedrohung immer weniger beachtet", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Dabei sei bekannt, dass als wichtigster Schutz vor einer Infektion nach dem Impfen gleich das Tragen von Masken komme. Das Virus grassiere besonders unter den Ungeimpften. Betroffen seien auch Menschen, bei denen die Impfung nicht im nötigen Maße angeschlagen habe. Die Wissenschaft gehe von bis zu zehn Prozent sogenannter Impfversager aus, sagte Reisinger. Diese Menschen bildeten zu wenige Antikörper. Allerdings sei zu beobachten, dass bei vielen von ihnen ein dritter Piks, die sogenannte Booster-Impfung, zu einer deutlichen Erhöhung der Antikörper führe.

Falsch-positive Corona-Schnelltests: Hamburg wechselt Anbieter

An 300 Hamburger Schulen ist es in den vergangenen 14 Tagen zu falsch-positiven Corona-Testergebnissen gekommen, an 126 davon gab es gleich mehr als fünf falsche Ergebnisse. Das sorgte bei Eltern und Schülerinnen und Schülern für Verwirrung und Beunruhigung. Die Schulbehörde will nun den Anbieter der Corona-Tests wechseln. Ausgelöst wurden diese möglicherweise durch einen einfachen Schnupfen. Ärgerlich in so einem Fall: Die betroffenen Kinder müssen erst einmal nach Hause, bis ein PCR-Test Klarheit bringt. Auch hier wird laut Behörde reagiert: Das Nachprüfen mit den PCR-Tests soll jetzt beschleunigt werden.

Weitere Informationen Hamburgs Schulen sollen andere Corona-Schnelltests bekommen Nach einer Häufung von falsch-positiven Corona-Schnelltests an den Schulen wechselt Hamburgs Schulbehörde den Anbieter. mehr

RKI: Kontakte reduzieren, Großveranstaltungen absagen

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland fordert das Robert Koch-Institut mehr Einschränkungen. In ihrem wöchentlichen Bericht schreiben die Expertinnen und Experten, Kontakte sollten auf ein Minimum reduziert werden. Großveranstaltungen sollten nicht mehr stattfinden. Außerdem appelliert die Behörde an alle, weiterhin Masken zu tragen und Abstand zu halten.

2.143 registrierte Neuinfektionen in Niedersachsen

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut heute 2.143 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Vor einer Woche waren es 1.607. Es sind fünf weitere Todesfälle verzeichnet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 113,7 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 105,5, Vorwoche: 94,8).

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 263,7

Das Robert Koch-Institut meldet 48.640 neue Positiv-Tests. Das sind über 11.500 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 37.120 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf den Höchstwert von 263,7 - von 249,1 am Vortag. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 169,9. Weitere 191 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97.389.

Sondersitzung: MV-Kabinett berät heute über 2G-Modell

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns kommt heute wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen und immer mehr Covid-Patienten in den Kliniken zu einer Sonder-Kabinettssitzung zusammen. Dabei soll es auch darum gehen, ob verstärkt auf die 2G-Regel gesetzt werden soll. In Mecklenburg-Vorpommern gilt derzeit in vielen Bereichen die 3G-Regel - das heißt: geimpft, genesen, getestet. 2G heißt Zugang nur für Geimpfte und Genesene zu allen Freizeitaktivitäten und nicht-essenziellen Dienstleistungen. Wie ein Regierungssprecher erklärte, solle bei dem Treffen auch die Frage erörtert werden, in welchen Bereichen 2G künftig gelten solle.

Weitere Informationen Sonder-Kabinettssitzung: Kommt 2G in MV? Es soll beraten werden, ob und in welchen Bereichen die 2G-Regel gelten soll. Zudem soll die Corona-Warnampel überarbeitet werden. mehr

Welche Regeln gelten auf Hamburgs Weihnachtsmärkten?

In den kommenden Tagen öffnen die ersten Hamburger Weihnachtsmärkte. Die meisten von ihnen sind - unter Einhaltung der üblichen Abstandsregeln und Maskenpflicht - frei zugänglich. Für den Verzehr von Speisen und Getränken gelten die Corona-Regelungen der Gastronomie, diese Bereiche sind abgetrennt. Dort entscheiden die Betreiber, ob sie die 3G- oder 2G-Regeln anwenden. Mehrere Betreiber haben sich auch für eine pauschale 2G-Regelung für den gesamten Markt entschieden.

VIDEO: Corona-Schutzmaßnahmen für Weihnachtsmärkte in Hamburg (3 Min)

In Dänemark gilt von heute an wieder 3G

Im September hatte Dänemark seine Corona-Regeln gelockert. Wegen gestiegener Infektionszahlen gilt von heute an aber wieder an vielen Orten die 3G-Regel. Bei der Einreise müssen Touristen weiterhin einiges beachten. NDR.de hat ein FAQ zusammengetragen.

Weitere Informationen Corona: Einreise nach Dänemark - das müssen Sie wissen In Schleswig-Holsteins Nachbarland werden einige Lockerungen wieder zurückgefahren - seit heute gilt vielerorts wieder die 3G-Regel. mehr

Hamburg: Nordkirche gedenkt der Corona-Toten mit Gottesdienst

Bei einem Gedenk-Gottesdienst in der Hamburger Hauptkirche St. Petri soll heute Nachmittag an die Opfer der Pandemie erinnert werden. Die Veranstaltung wendet sich nach Angaben der evangelischen Nordkirche besonders an Angehörige und Freunde von Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind. Eingeladen sind auch Pflege- und Betreuungskräfte von Heimen und Krankenhäusern. Nach dem Gottesdienst gibt es für die Besucher auch die Möglichkeit, mit Seelsorgern zu sprechen.

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 94,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen. Die Landesmeldestelle weist aktuell den Wert 94,5 aus. Am Vortag hatte er noch bei 89,4 gelegen, in der Vorwoche bei 73,0. Damit ist die Zahl der Corona-Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen aber immer noch deutlich niedriger als der Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Neuinfektionen wurde mit 511 angegeben, nach 588 am Vortag und 417 vor einer Woche. Drei neue Todesfälle kamen hinzu, seit Beginn der Pandemie wurden damit 1.750 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter in Kiel. Dort kletterte sie auf 120,8. Der niedrigste Wert wurde im Kreis Steinburg mit einer Inzidenz von 55,9 verzeichnet.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Einen schönen guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Freitag, 12. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.