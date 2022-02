Stand: 10.02.2022 06:07 Uhr Corona-News-Ticker: Sozialverband fordert Anstieg der Hartz-IV-Sätze

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 10. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf neuen Höchstwert

Das Robert Koch-Institut hat 247.862 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 11.742 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert von 1465,4 - von 1450,8 am Vortag. 238 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 119.453.

Sozialverband fordert Anstieg der Hartz-IV-Sätze

Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, fordert eine deutliche Erhöhung der Hartz-IV-Sätze. Grundsätzlich habe die Corona-Pandemie gezeigt, "dass wir unseren Sozialstaat umbauen müssen, damit nicht so viele Menschen unter die Räder kommen", sagte die VdK-Präsidentin dem "Mannheimer Morgen". Viele Menschen hätten in den vergangenen zwei Jahren gelitten: "Rentnerinnen und Rentner, die ihre Minijobs brauchen, um überhaupt ihre Mieten bezahlen zu können. Soloselbstständige, die ihre Beiträge für die private Krankenversicherung nicht mehr zahlen können und ihre Altersversorgung antasten müssen."

Inflationsbedingt werde alles teurer, sagte Bentele. "Deshalb wollen wir, dass sich die echten Energiekosten genauso in der Grundsicherung wiederfinden wie die zusätzlichen Ausgaben für Masken oder andere Hygieneartikel wie Desinfektionsmittel." Bezüglich der steigenden Energiekosten brauche es eine dauerhafte Lösung, etwa eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Strom. "Das würde allen helfen."

Statistikamt veröffentlicht Daten zum Deutschland-Tourismus während Pandemie

Die Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben den Deutschland-Tourismus auch im vergangenen Jahr hart getroffen. Wie sich die Übernachtungszahlen 2021 entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt heute bekannt. Die Bilanz der ersten elf Monate war bereits schlechter ausgefallen als im Vergleichszeitraum des Krisenjahres 2020. Wegen der Pandemie galten in einigen Bundesländern teilweise bis Juni 2021 Übernachtungsverbote für Privatreisende. Im Jahr 2020 waren in der ersten Jahreshälfte dagegen nur etwa zwei Monate - Mitte März bis Mitte Mai - von solchen Verboten betroffen. Nach Angaben des Deutschen Tourismusverbandes sorgten die Lockdown-Monate in der ersten Jahreshälfte 2021 für Milliarden-Ausfälle, die längst noch nicht kompensiert seien.

Schleswig-Holstein: Inzidenz und Neuinfektionen rückläufig

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt weiterhin, ist im Wochenvergleich aber um mehr als 30 gesunken. Sie liegt nun bei 862,7 (Vortag: 885,5 / Vorwoche: 897,8), wie aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht. Es wurden 4.331 bestätigte Neuinfektionen gemeldet - eine Woche zuvor waren es 5.063, am Vortag 5.304. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche - liegt weiter bei 5,15 und damit niedriger als eine Woche zuvor (5,32). Binnen eines Tages wurden fünf weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Zahl der in Schleswig-Holstein bisher an oder mit dem Coronavirus seit Pandemie-Beginn Verstorbenen stieg auf 2.025. Allein in dieser Woche wurden bislang 31 Todesfälle gemeldet.

Impfpflicht: Kreis Stormarn fordert klare und einheitliche Regeln

Fünf Wochen vor dem Start der Impfpflicht für Gesundheitsberufe lautet für viele Kommunen die große Frage: Wie sollen wir mit der Regelung umgehen und sie umsetzen? Der Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein etwa vermisst klare und praktikable Regeln vom Bund. Gesundheitsamtsleiterin Christiane Clobes mahnte, dass es keinen Flickenteppich geben dürfe. "Uns ist natürlich allen daran gelegen, dass wir es möglichst einheitlich regeln können." Das Gesundheitsministerium teilte NDR Schleswig-Holstein auf Anfrage mit, dass es auch irritiert sei, dass "noch keine einheitliche Umsetzungsvorgaben" gebe. Man sei aber mit dem Bund und den anderen Ländern in einem engen Austausch. Der Landkreis Stormarn wies darauf hin, dass die Mitarbeitenden in den Gesundheitsämtern bereits überlastet seien. Es müsse daher einen "pragmatischen Weg geben, wie wir es als Gesundheitsamt und als Kreis schaffen können, diese Impfpflicht auch entsprechend umzusetzen und zu kontrollieren", sagte Landrat Henning Görtz.

VIDEO: Gesundheitsamt Stormarn am Limit (2 Min)

Der NDR.de Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Einen schönen guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 10. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.