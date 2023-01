Stand: 06.01.2023 08:56 Uhr Corona-News-Ticker: Sorge vor Ansteckung laut Umfrage gering

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 6. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Epidemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.

Knapp zwei Drittel der Deutschen haben aktuell keine Sorge, sich mit dem Coronavirus anzustecken. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 30 Prozent an, besorgt hinsichtlich einer Ansteckung zu sein. 63 Prozent der Befragten haben diese Sorge nicht. 7 Prozent machten keine Angaben. Zwischen den Altersklassen ergab die Umfrage keine erheblichen Unterschiede bei den Antworten. Aktuell sinken die Corona-Fallzahlen in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts etwas. Allerdings sind die Zahlen wegen des Jahreswechsels und der damit verbundenen Schließung von Schulen und Kitas nicht belastbar.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte sich gestern besorgt gezeigt wegen der neuen Coronavirus-Variante XBB.1.5, die im Nordosten der USA die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigen lässt. Auch in China steigen die Infektionszahlen rasant an. Deshalb müssen sich Flugreisende aus China vor Einreise nach Deutschland auf Corona künftig testen lassen. Damit setzt Deutschland eine Empfehlung von Gesundheitsexperten der 27 EU-Staaten um. Noch offen ist, wann die neuen Regeln in Deutschland gelten sollen.

Sorge in Hongkong vor Wiedereröffnung der Grenze zu Festland-China

Viele Menschen in Hongkong stehen vor Impfzentren Schlange, um sich gegen Corona impfen zu lassen. Bis Februar sollen nach ARD-Informationen Impftermine in den Zentren, die auch den mRNA-Impfstoff von Biontech anbieten, teilweise ausgebucht sein. Vor wenigen Wochen noch waren die Einrichtungen fast leer. Jetzt holen sich viele eine vierte Impfung ab, um sich zusätzlich zu schützen. Am Sonntag soll die Grenze zwischen Hongkong und Festland-China wieder eröffnet werden, nachdem sie drei Jahre lang de facto geschlossen war. Anlass ist das chinesische Neujahrsfest. Befürchtet wird nun eine erneute Welle von Infektionen durch Reisende aus Festland-China. Für viele gibt es aber auch einen Anlass zur Freude: Dadurch, dass die Grenzen dicht waren, waren viele Familien in der Pendlerregion voneinander getrennt. Das wird sich nun ändern. Bis zu 60.000 Menschen sollen ab Sonntag wieder täglich zwischen Hongkong und Festland-China reisen können.

Derzeit keine Meldungen zu Infektionszahlen im Corona-News-Ticker

Wegen der durch die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel offenbar grob verzerrten offiziellen Corona-Infektions-Statistiken verzichten wir derzeit darauf, die vom RKI gemeldeten Zahlen und Inzidenzen auszuwerten. Auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts hieß es dazu: "Die Lage kann nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden. Schulen und Kitas sind bundesweit geschlossen, Kontaktmuster und Mobilitätsverhalten sind anders. Da in dieser Zeit weniger Personen eine Arztpraxis aufsuchen, werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dadurch werden auch weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. In dieser Zeit werden auch nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI Daten übermitteln."

Der Corona-Liveticker startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Freitag, 6. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

