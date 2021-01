Stand: 21.01.2021 14:05 Uhr Corona-News-Ticker: Sorge um schwere Verläufe bei Kindern

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, den 21. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Niedersachsen: Sorge um schwere Corona-Verläufe bei Kindern

Unter den Covid-19-Patienten, die in Niedersachsen beatmet werden müssen, sind nach Angaben des Corona-Krisenstabs derzeit auch zwei Kinder. "Was sich unschön entwickelt, muss man wirklich sagen, ist die Situation bei den Kindern", sagte der Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtages. Insgesamt seien acht Kinder mit Covid-19 im Krankenhaus. Seit vergangenem Freitag zählten dazu zwei Kinder, die beatmet werden. Der Krisenstab geht davon aus, dass es sich die ganze Zeit um dieselben Kinder handelt. "So viele beatmete Kinder hatten wir, glaube ich, noch nie", sagte Scholz. Auch 1.387 erwachsene Corona-Patienten werden derzeit in niedersächsischen Krankenhäusern behandelt, davon werden 181 beatmet.

Bewegungsmangel Auslöser für Verletzungen

Vereinssport ist wegen der Coronavirus-Pandemie schon seit Anfang November untersagt. Für Freizeitsportler hat das gesundheitliche Folgen. Daran hat ein Hamburger Orthopäde keinen Zweifel.

Regierungserklärung in Schwerin: Schwesig verteidigt verlängerten Lockdown

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat während der Sondersitzung des Landtags in Schwerin die Verlängerung des Lockdowns erneut verteidigt. In ihrer Regierungserklärung bat sie Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen, die vereinbarten Corona-Schutzmaßnahmen - auch vor dem Hintergrund der Virus-Mutationen - konsequent umzusetzen. Schwesig erneuerte außerdem ihre Forderung an die Bundesregierung, für einen kontinuierlichen Nachschub an Corona-Impfstoffen zu sorgen. Sie warf dem Bund vor, die unterschiedlichen Impfstoffe im Vorjahr zu zögerlich bestellt zu haben. Schwesig wiederholte in der Sitzung auch ihre Haltung hinsichtlich der Situationen in Schulen und Kitas: Hier gelte es, nur die notwendigen Einschränkungen vorzunehmen. Weitergehende Schulschließungen als zurzeit lehnt die Ministerpräsidentin ab. Schülern, Lehrern und Eltern werde bereits jetzt viel zugemutet.

306 neue Coronavirus-Fälle in Hamburg

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in der Hansestadt um 306 auf insgesamt 43.926 gestiegen. Gestern waren 285 neue Fälle gemeldet worden, eine Woche zuvor 324. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 97,4. 489 Covid-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 101 davon auf den Intensivstationen der Stadt. Die Zahl der Toten stieg binnen 24 Stunden um 15 auf 950.

Merkel: Müssen Mutation-Ausbreitung verlangsamen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf der Bundespressekonferenz die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie als sehr schwierig bezeichnet. Während einerseits die Zahl der Neuinfektionen und der Intensivpatienten zurückgehe, gebe es immer noch "erschreckend hohe Todeszahlen". Zudem drohe nun die Gefahr durch Mutationen des Virus, die um ein Vielfaches ansteckender seien. "Wir müssen die Gefahr sehr ernst nehmen", sagte Merkel. Darum werde es auch am Abend beim EU-Gipfel gehen. Die Ausbreitung dieser Mutationen müsse so weit wie möglich verlangsamt werden. Wenn man jetzt warte, könne eine dritte, möglicherweise noch heftigere Welle der Pandemie vielleicht nicht verhindert werden, warnte Merkel. "Wir können das noch verhindern", betonte sie. "Es ist noch etwas Zeit, um der Gefahr, die in diesem mutierten Virus steckt, vorzubeugen."

Minister: Start der Kreuzfahrten nach Corona-Pause abstimmen

Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen soll das Kreuzfahrtgeschäft in den deutschen Häfen koordiniert wieder anlaufen. Darauf verständigten sich die zuständigen Minister und Senatoren der fünf norddeutschen Bundesländer. So sollten Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden, sagte der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) nach einer Videokonferenz der Ressortchefs am Mittwochabend. Das bedeute nicht, dass die Politik in den Wettbewerb eingreife und sage, welches Schiff in welchen Hafen gehen soll. Die norddeutschen Bundesländer wollten aber versuchen, dieselben Hygienevoraussetzungen als Standard zu definieren. Und: "Wenn es irgendwie geht, wollen wir Öffnungszeiten, ab wann was wieder losgehen kann, vorher miteinander so abstimmen, dass es jedenfalls kein Rennen gibt."

1.444 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der gemeldeten Infektionen um 1.444 auf insgesamt 132.685 gestiegen. Gestern waren es 1.319 neue Corona-Fälle gewesen, vor einer Woche 1.705. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 97,4. Die meisten Neuinfektionen wurden aus der Region Hannover (+332) sowie aus dem Kreis Osnabrück (+77) gemeldet. 43 an Covid-19 Erkrankte verstarben binnen 24 Stunden.

An oder mit Corona gestorben? Kieler Pathologen liefern Hinweise

Kieler Pathologen liefern entscheidende Erkenntnisse im Kampf gegen Covid-19. Seit November haben die Ärzte rund zwei Dutzend Körper obduziert und Ergebnisse gewinnen können, die nun den Corona-Patienten helfen.

Niedersachsen: Staatsgerichtshof verhandelt über Klage der Opposition

Gibt es bei der Umsetzung der Corona-Verordnungen ein Demokratie-Defizit? Zumindest am Anfang? Darüber verhandelt heute der Staatsgerichtshof, Niedersachsens höchstes Verfassungsgericht.

Lehrerverband will Wiederholung des Schuljahres anbieten

Der Deutsche Lehrerverband fordert, lernschwachen Schülerinnen und Schülern bundesweit anzubieten, das Schuljahr wegen der Corona-Pandemie freiwillig zu wiederholen - ohne dass sie als "Sitzenbleiber" gelten. "Es gibt eine Schülergruppe, die braucht ein Jahr zusätzlich", sagte Präsident Heinz-Peter Meidinger dem "Tagesspiegel". Spätestens bei den Abschlussprüfungen oder im Abitur würden diese Jugendlichen sonst scheitern. In einem Wiederholungsjahr könnten die Schüler gezielt Lernstoff nachholen und gefördert werden. Ideen wie automatische Versetzungen, ein halbes Extra-Schuljahr oder einen generellen Verzicht auf Sitzenbleiben und Noten wies er zurück. "Es ist besser, jetzt Druck wegzunehmen, zu sagen, das Schuljahr ist so nicht zu schaffen, ihr braucht und bekommt mehr Zeit."

FFP2-Masken werden teurer

Monatelang durften die Menschen in Bussen und Bahnen auch Stoffmasken tragen - nun soll damit Schluss sein. Künftig dürfen im ÖPNV und öffentlichen Gebäuden nur noch medizinische Masken getragen werden. Doch gibt es davon genug? Und sind Masken, die im Internet bestellt werden, auch wirklich sicher? Nicolas Lieven aus der Wirtschaftsredaktion erklärt, worauf man achten muss und informiert auch über die zu erwartenden Preissteigerungen auf dem Maskenmarkt.

Gesundheitsexperten: Patente behindern Impfstoffproduktion

Es wäre möglich, schneller Corona-Impfstoffe zu produzieren, wenn die Entwicklerfirmen ihr Wissen teilen würden. Regierungen könnten und sollten dies einfordern, da sie Milliarden an öffentlichem Geld für die Impfstoffe zahlen würden. Das haben Gesundheitsexpertinnen und -experten aus mehreren Ländern gegenüber dem NDR erklärt. Zudem kritisieren sie die Intransparenz der Förder- und Liefervereinbarungen sowie der Entwicklungs- und Herstellungskosten.

Hausärzte warnen vor hohen Masken-Preisen

Der Deutsche Hausärzteverband fordert einen Festpreis für OP- und FFP2-Masken. Der Vorsitzende Ulrich Weigeldt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müsse verhindert werden, dass es zu Wucherpreisen komme - wie im vergangenen Frühjahr bei Schutzmasken, Desinfektionsmitteln und Toilettenpapier. Bund und Länder hatten sich vor zwei Tagen darauf verständigt, dass in Bussen, Bahnen und Geschäften künftig OP- oder FFP2-Masken getragen werden müssen. Nach Ansicht des Hausärzteverbandes können diese Masken eine deutlich höhere Schutzwirkung als Alltagsmasken haben. Voraussetzung sei, dass sie zertifiziert sind und richtig verwendet werden.

Anträge für Hilfen verursachen viel Verwaltungsarbeit

Die Bürokratie bei den staatlichen Corona-Hilfen verursacht selbst hohe neue Kosten. Das Land Mecklenburg-Vorpommern muss mehr als neun Millionen Euro zusätzlich ausgeben, um vor allem das Personal für die Antragsbearbeitung zu bezahlen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den Finanzausschuss des Landtags hervor, die dem NDR vorliegt. Das Gremium soll den Weg für die Auszahlung freimachen.

RKI: 20.398 Neuinfektionen bundesweit - 1.013 weitere Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 20.398 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1.013 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Vor einer Woche hatte das RKI 25.164 Neuinfektionen und 1.244 neue Todesfälle - der bisherige Höchststand - verzeichnet. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) liegt bundesweit aktuell bei 119,0 an - das ist der niedrigste Wert seit dem 1. November. Dieser Wert ist in den vergangenen zehn Tagen kontinuierlich gesunken. Kurz vor Weihnachten lag er mit 197,6 bisher am höchsten.

Bundesregierung will bei EU-Videogipfel Bekämpfung neuer Virusvarianten eng abstimmen

Die Bundesregierung will sich bei einem Videogipfel heute für eine enge Abstimmung in der EU bei der Bekämpfung von neuen Varianten des Coronavirus einsetzen. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sagte der Deutschen Welle: "Wenn wir gemeinsam mit unseren Nachbarländern auch die Mutationen niedrig halten wollen, müssen wir alle synchron handeln." Als Ziel nannte er, Grenzschließungen zu vermeiden. "Deshalb ist es ganz wichtig, dass im Europäischen Rat Vorsorge getroffen wird. Dass wir jetzt alle gemeinsam die Mutation möglichst stark unterdrücken." Der Videogipfel der 27 EU-Staaten beginnt am Abend. Dabei suchen Bundeskanzlerin Angela Merkel (ebenfalls CDU) und ihre EU-Kollegen eine gemeinsame Linie im weiteren Kampf gegen die Pandemie. Aktuell gibt es wegen der zuerst in Großbritannien und Südafrika entdeckten Virusvarianten bei vielen EU-Staaten große Sorgen, weil diese Mutationen ansteckender sind.

Weite Wege zum Impfen für Menschen aus Fehmarn

Weil auf der Insel Fehmarn in Schleswig-Holstein nicht geimpft werden kann, müssen Risikopatienten ins 70 Kilometer entfernte Eutin fahren. Doch älteren Menschen ist das zu weit; sie melden sich nicht für die Impfung an, weil sie sich den Weg körperlich nicht zutrauen. Betroffene engagieren sich für eine Impfstelle auf der Insel.

Länder arbeiten an neuen Verordnungen

Die Bundesländer arbeiten derzeit daran, die am Dienstagabend von Bund und Ländern beschlossenen Neuerungen umzusetzen. Der Landtag in Schwerin kommt heute zu einer Sondersitzung über weitere Corona-Schutzmaßnahmen zusammen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat eine Regierungserklärung angekündigt. Hamburg hat bereits verkündet, dass die Kitas in die Notbetreuung wechseln. An den Hamburger Schulen wird bis zum 14. Februar weiterhin Distanzunterricht erteilt. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften, bei Gottesdiensten, Behördengängen und Gesundheitsbehandlungen müssen künftig medizinische Masken getragen werden. Die Regeln sollen am Freitag oder Sonnabend in Kraft treten.

In Schleswig-Holstein hat der Landtag gestern in einer Sondersitzung über die Verlängerung des Lockdowns beraten. Weil Kitas in Schleswig-Holstein weiter geschlossen bleiben, will das Land den Eltern auch weiterhin die Gebühren ersetzen. Kinder unter drei Jahren würden künftig aus den Kontaktbeschränkungen herausgenommen, sagte Daniel Günther im Landtag. Niedersachsen hebt im Zuge der Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns die Präsenzpflicht an Grundschulen sowie in den Prüfungsklassen der weiterführenden Schulen auf. Der Landtag berät in einer Sondersitzung am Freitagmorgen über die Umsetzung der neuen Regelungen zu Homeoffice und Maskenpflicht.

456 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind 456 neue Corona-Fälle registriert worden - am Vortag waren es 451. Am Donnerstag vor einer Woche hatte es 484 bestätigte Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank leicht auf 88,3. Das Gesundheitsministerium in Kiel vermeldete zudem 16 neue Todesfälle. 457 Covid-19-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern.

NDR.de-Ticker am Donnerstag startet

Auch am heutigen Donnerstag, 21. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen vom Mittwoch: 1.319 in Niedersachsen, 451 in Schleswig-Holstein, 294 in Mecklenburg-Vorpommern, 285 in Hamburg, 116 im Bundesland Bremen. Das RKI verzeichnete bundesweit 15.974 Neuinfektionen und 1.148 Todesfälle.