Corona-News-Ticker: Sommer-Reiseboom füllt bei TUI die Kasse

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 14. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

TUI verdient nach Milliarden-Verlusten wegen Corona-Maßnahmen nun wieder Geld

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 444,4 in Niedersachsen; 308,5 in Schleswig-Holstein; 204,5 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 231,2

Reiseboom im Sommer füllt bei TUI-Konzern die Kasse

Die Reiselust im Sommer hat dem Hannoveraner Tourismus-Unternehmen TUI nach der Corona-Krise erstmals wieder einen Gewinn - vor Steuern und Zinsen - beschert. Der Umsatz war im Geschäftsjahr 2022 mit 16,55 Milliarden Euro fast vier Mal so hoch wie im Vorjahr, als Reisebeschränkungen während der Pandemie das Geschäft mit Pauschalreisen und Kreuzfahrten stark erschwerten. Der bereinigte Betriebsgewinn belief sich auf 409 Millionen Euro nach zwei Milliarden Euro Verlust, wie TUI heute mitteilte. Unter Berücksichtigung von Steuern und Zinsen bleibt allerdings immer noch ein Verlust von 277 Millionen Euro. Gerettet habe die Bilanz das saisonal stärkste Schlussquartal von Juli bis September mit rund einer Milliarde Euro Vorsteuergewinn, so das Unternehmen. Die Gästezahl habe mit 7,6 Millionen 93 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 erreicht. "Der Tourismus bleibt ein langfristiger und attraktiver Wachstumssektor", erklärte TUI-Chef Sebastian Ebel. "Wir erwarten auch ein solides und gutes Jahr 2023, sind uns der externen Marktfaktoren aber sehr bewusst." TUI berücksichtige beim Ausblick die Auswirkungen von Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie, Inflation und hoher Energiepreise sowie Wechselkurs-Ausschlägen.

Gestern hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es seine Corona-Hilfen vollständig zurückzahlen will. Demnach werden die noch ausstehende Stille Einlage des Staates sowie eine Optionsanleihe zum Preis von mindestens 730 Millionen Euro zurückgezahlt. Das Geld dafür soll aus einer Kapitalerhöhung kommen. Wegen des völligen Zusammenbruchs des Reisegeschäfts im ersten Corona-Jahr 2020 hatte TUI 4,3 Milliarden Euro an staatlichen Hilfen erhalten.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 444,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 444,4 (Vortag: 499,8 / Vorwoche: 402,7). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 8.818 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 9.695 / Vorwoche: 8.964).

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 204,5

In Hamburg wurden laut RKI 836 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 969 / Vorwoche: 666). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 204,5 (Vortag: 201,8 / Vorwoche: 193,1).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 231,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 231,2 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 228,1 gelegen (Vorwoche: 207,7, Vormonat: 216,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 48.327 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 53.745 / Vorwoche: 45.331) innerhalb eines Tages.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 308,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 308,5 (Vortag: 299,6 / Vorwoche: 263,0), wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Innerhalb eines Tages wurden 2.244 neue Corona-Infektionen erfasst (Vortag: 2.731 / Vorwoche: 2.035).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 14. Dezember 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

