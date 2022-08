Stand: 10.08.2022 14:01 Uhr Corona-News-Ticker: So viel Normalität wie möglich zum Schulstart

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 10. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Prien über das neue Schuljahr in SH : So viel Normalität wie möglich

Schulstart in Hamburg ohne Corona-Beschränkungen

Gesundheitsminister Lauterbach verteidigt geplante Corona-Regeln

Impfskandal Schortens : Prozess beginnt im November

Stiftung: Pflegebedürftige müssen besser geschützt werden

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 8.282 in Niedersachsen , 2.741 in Schleswig-Holstein , 534 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz liegt bei 366,8 - 72.737 Neuinfektionen

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Zahl der Betretungsverbote in Hamburg verzehnfacht

In Hamburg hat sich die Zahl der Betretungsverbote wegen Verletzung der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht in der Pflege binnen anderthalb Wochen mehr als verzehnfacht. Hatten die Gesundheitsämter der Stadt Ende Juli noch ein Dutzend Fälle gemeldet, seien inzwischen 160 Betretungsverbote gegen ungeimpfte Pflegekräfte und Mitarbeiter medizinischer Einrichtungen angeordnet worden, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde. Hinzu kämen rund 140 Bescheide, in denen Auflagen angeordnet worden seien. Den Ermessensentscheidungen der Gesundheitsbehörden gingen laut Helfrich jeweils gründliche Prüfungen voraus. So seien die Betroffenen mehrfach aufgefordert worden, Unterlagen vorzulegen, die eine Impfung oder eine Befreiung von der Impfpflicht belegen. Derzeit seien noch knapp 1.000 Fälle in Prüfung.

Vierte Impfung: Niedersachsen hofft auf zeitnahe Stiko-Empfehlung

Niedersachsen hofft auf eine zeitnahe konkretere Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) bezüglich der vierten Impfung gegen das Coronavirus. Eine Konkretisierung müsse zeitnah erfolgen, für wen eine vierte Impfung aus wissenschaftlicher Sicht empfohlen wird, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover. Die meisten Ärzte richteten sich danach, was die Stiko sagt.

Die für Impfempfehlungen in Deutschland zuständige Stiko empfiehlt eine zweite Auffrischung bislang nur Menschen über 70 Jahren sowie einigen Risikogruppen. EU-Behörden hatten sich hingegen für eine vierte Corona-Impfung für alle über 60 ausgesprochen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wiederum wirbt für Viertimpfungen auf breiterer Front - nach Rücksprache mit dem Arzt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden in Niedersachsen bislang rund 18,5 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht - davon entfallen etwas mehr als 900.000 auf die vierte Impfung. Niedersachsen hat rund acht Millionen Einwohner.

Prien über das neue Schuljahr in SH: So viel Normalität wie möglich

Bildungsministerin Karin Prien setzt nach den Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie für das am Montag startende neue Schuljahr auf so viel Normalität wie möglich an Schleswig-Holsteins Schulen. "Ich bin sehr froh, dass wir das Schuljahr in Präsenz beginnen können und dass wir in diesem Jahr auch wieder die Einschulungen in den Grundschulen und den weiterführenden Schulen miteinander feiern können", sagte die CDU-Politikerin. Für 361.700 Schülerinnen und Schüler beginnt kommende Woche an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der Schulalltag. In allen Fächern soll der Unterricht in Präsenz stattfinden. "Im Herbst und Winter müssen wir der Lage angepasst unter Umständen mehr Schutzmaßnahmen ergreifen. Aber es gilt auch dann die Prämisse: Die Schulen bleiben geöffnet", sagte Prien.

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnt der Unterricht am kommenden Montag, in Hamburg drei Tage später.

Weitere Informationen Vor Schulstart: Corona, Lehrermangel und Energie im Fokus Am Montag geht die Schule in Schleswig-Holstein wieder los. Laut Bildungsministerin Prien gibt es viele Herausforderungen. mehr

Schulstart in Hamburg ohne Corona-Beschränkungen

In Hamburg beginnt am 18. August wieder der Unterricht in den Schulen. Corona-Auflagen sind nicht vorgesehen. Laut Schulsenator Ties Rabe (SPD) wurden die Schulen aber aufgefordert, Vorkehrungen für den Fall zu treffen, dass sich Infektionslage wieder zuspitzen sollte.

Weitere Informationen Hamburg startet ohne Corona-Regeln ins neue Schuljahr Wenn in der kommenden Woche in Hamburg der Unterricht startet, geschieht das ohne pandemiebedingte Einschränkungen. mehr

Bildungsministerin schließt flächendeckende Schulschließungen aus

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat mit Blick auf die Corona-Lage in den kommenden Monaten flächendeckende Schulschließungen abermals ausgeschlossen. "Wir müssen alles so vorbereiten, dass es nicht so weit kommt", sagte die FDP-Politikerin im ARD-Morgenmagazin. Unterricht sollte auch mittels digitaler Medien möglich sein, falls Lehrkräfte ausfielen, aber "immer nur begrenzt und nicht monatelange Schulschließungen", betonte Stark-Watzinger. Zu Kritik an den Vorschlägen zum neuen Infektionsschutzgesetz sagte die Ministerin: "Die Länder haben jede Möglichkeit, auch mit den Schulen sich Regeln zu geben." Es sei die Hausaufgabe für den Sommer gewesen diese vorzubereiten. Im Norden starten Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern als erste Bundesländer nach dem Ferienende am kommenden Montag wieder mit dem Unterricht.

Impfskandal Schortens: Prozess beginnt im November

Eine ehemalige Beschäftigte des früheren Impfzentrums in Schortens (Landkreis Friesland) muss sich von November an vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Sie soll im April vergangenen Jahres 15 Spritzen entweder ausschließlich mit Kochsalzlösung aufgezogen oder den Impfstoff so stark mit Kochsalzlösung verdünnt haben, dass dieser nicht mehr wirkte. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau deshalb Körperverletzung in 15 Fällen vor.

Lauterbach verteidigt geplante Regeln - Keine Impfung alle drei Monate

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die geplanten Corona-Regeln gegen Kritik verteidigt. Masken in Innenräumen würden im Herbst und Winter wieder die Regel werden, sagte Lauterbach in den ARD-Tagesthemen. Um Ausnahmen für frisch Geimpfte oder Genesene besser kontrollieren zu können, sollen die digitalen Zertifikate demnach unterschiedliche Farben bekommen. Das sei aber nicht so zu verstehen, dass sich jeder alle drei Monate impfen lassen solle, das sei medizinisch unsinnig. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens forderte den Bund auf, bei dem Infektionsschutzgesetz konkreter zu werden. Es müsse klar sein, wie die Corona-Regelungen umgesetzt werden sollen, sagte die SPD-Politikerin nach der gestrigen Bund-Länder-Schalte.

AUDIO: Neue Corona-Regeln - Lauterbach im Verteidigungs-Modus (3 Min) Neue Corona-Regeln - Lauterbach im Verteidigungs-Modus (3 Min)

Stiftung: Pflegebedürftige müssen besser geschützt werden

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz wirft Bund und Ländern fehlende Einigkeit bei der Corona-Bekämpfung und eine Benachteiligung von Pflegebedürftigen vor. So würden selbst nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie deutschlandweit einheitlich geltende Schutzmaßnahmen für die stationäre und ambulante Altenpflege fehlen, sagte der Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch, der "Rheinischen Post". Bund und Länder hätten versagt, wenn es um den Schutz dieser verletzlichen Gruppe gehe. "Die Kritik der Gesundheitsminister der Länder an den Bundesplänen für das neue Infektionsschutzgesetz lenkt vom eigenen Versagen ab. Einigkeit gab es nie", sagte er. Nach wie vor litten die Pflegebedürftigen am meisten unter den Folgen der Pandemie.

Immerhin habe sich Gesundheitsministerkonferenz jetzt auf tägliche Tests ohne Ausnahme für medizinisch-pflegerisches Personal und Besucher, Vorhalten externer Task-Forces sowie Ausweichquartiere im Falle von Infektionsausbrüchen geeinigt. "Damit kann auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht entfallen, die den Personalmangel nur verschärft", erklärte Brysch.

VIDEO: Corona-Regeln für Herbst: Hamburg sieht Verbesserungsbedarf (1 Min)

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 366,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von Infektionen mit dem Coronavirus heute früh mit 366,8 angegeben. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 381,5 gelegen (Vorwoche: 477,9; Vormonat: 672,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 72.737 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 87.681) und 213 Todesfälle (Vorwoche: 210).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

8.282 neue Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen sind seit gestern 8.282 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden (Vorwoche: 10.041). Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner und Woche beträgt laut Robert Koch-Institut 384,6 (Vorwoche: 515,3). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt um 37.

Hamburg: Inzidenz sinkt auf 230,8

Das Robert Koch-Institut hat für Hamburg 534 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet, vor einer Woche waren es 712. Die Inzidenz liegt nun bei 230,8 (Vorwoche: 302,6). Es wurden sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter mit Abwärtstrend

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche weiter gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen einer Woche beträgt aktuell 365,1, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 394,4 gelegen. Landesweit wurden 2.741 Corona-Neuinfektionen registriert (Vortag: 2.839).

Hanse Sail Rostock vor dem Startschuss

Bevor die 31. Auflage der Hanse Sail morgen in Rostock und Warnemünde beginnt, informieren die Veranstalter heute über Highlights und Besonderheiten des Segel-Events. Mehr als 100 Traditionsschiffe nehmen Kurs auf die Hansestadt. Am späteren Nachmittag wird erstmals seit sieben Jahren das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock", erwartet. 2020 fiel die Hanse Sail Corona-bedingt aus, ihr 30. Jubiläum feierte sie im vorigen Jahr im kleineren Rahmen. Zu dem maritimen Volksfest werden bis Sonntag Hunderttausende Menschen in Rostock und in Warnemünde erwartet.

VIDEO: Hanse Sail: Mehr als nur ein Volksfest (3 Min)

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Mittwoch, 10. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus