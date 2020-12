Stand: 24.12.2020 06:35 Uhr Corona-News-Ticker: So darf Weihnachten gefeiert werden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von Mittwoch können Sie hier im Blog nachlesen.

Was erlaubt ist und was nicht - so darf Weihnachten gefeiert werden

658 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert -RKI meldet bundesweit 32.195 neue Fälle

RKI meldet 32.195 Corona-Neuinfektionen und 802 neue Todesfälle

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 32.195 neue Fälle und 802 Todesfälle binnen eines Tages übermittelt, wie das RKI am Donnerstag bekanntgab. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Donnerstag bei 196,2. Am Dienstag war mit 197,6 ein Höchststand erreicht worden. Beim R-Wert sah das RKI in seinem Lagebericht von Mittwochabend eine "zuletzt leicht sinkende Tendenz". Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag bei 0,92 (Vortag: 0,95). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 92 weitere Menschen anstecken.

658 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind 658 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Am Donnerstag vor einer Woche waren es 322. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Summe der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - stieg in Schleswig-Holstein auf 110 - am Tag zuvor lag der Wert bei 103. Vier weitere Menschen in dem Bundesland starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

So darf Weihnachten gefeiert werden

Über die Weihnachtstage werden die Konktaktbeschränkungen auch in Norddeutschland leicht gelockert. Dann darf sich ein Haushalt mit bis zu vier weiteren Menschen aus dem engsten Familienkreis aus verschiedenen Haushalten treffen. Grundsätzlich gilt dabei aber: Auch über Weihnachten sollen die Norddeutschen wegen der derzeit hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen eher auf Kontakte verzichten. Welche Regeln genau in den Bundesländern im Norden gelten, lesen Sie hier:

Pastor auf St. Pauli: "Dem Stadtteil sind die Stecker gezogen"

Sieghard Wilm ist seit 18 Jahren Pastor auf St. Pauli. Die Pandemie habe seinen Kiez verändert. "Dem Stadtteil sind die Stecker gezogen", sagt er. Er habe den Stadtteil noch nie so trostlos erlebt. Der Pastor sorgt sich auch um viele Traditionskneipen. Dort träfen sich normalerweise viele Menschen zum Gespräch. Nun muss Wilm viel Einsamkeit betreuen.

Der NDR.de Ticker an Heiligabend beginnt

Auch an den Festtagen hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie heute alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Mittwoch wurden in Niedersachsen 1.606 Neuinfektionen gemeldet, in Hamburg 562, in Schleswig-Holstein 776, in Mecklenburg-Vorpommern 322 und im Bundesland Bremen 249. Bundesweit wurden 24.740 neue Fälle bestätigt.