Stand: 31.10.2021 07:28 Uhr Corona-Ticker: Lauterbach für Wiedereröffnung der Impfzentren

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 31. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonnabend.

Lauterbach für Wiedereröffnung der Impfzentren

Slowakei ist seit heute Hochrisikogebiet, Israel nicht mehr

Bundesweite Inzidenz steigt auf 149,4

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 220 in Schleswig-Holstein

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen hat sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für eine Wiedereröffnung der Impfzentren ausgesprochen. Es gebe "realistischerweise" derzeit nicht viele Möglichkeiten "mit großer Wirkung", schrieb Lauterbach auf Twitter. Eine von zwei Möglichkeiten sei "eine viel schnellere Booster-Impfung", hob er mit Blick auf Auffrischungsimpfungen hervor. "Dafür müsste man die Impfzentren wieder öffnen." Als andere Möglichkeit nannte Lauterbach "konsequent 2G anzuwenden" - also nur Geimpfte oder Genesene zu Veranstaltungen oder in Restaurants im Innenbereich einzulassen. "Das senkt die Fallzahlen stark", so der SPD-Gesundheitspolitiker.

Slowakei ist seit heute Hochrisikogebiet, Israel nicht mehr

Mit der Slowakei stuft die Bundesregierung nun ein weiteres EU-Land als Corona-Hochrisikogebiet ein. Wer weder geimpft noch genesen ist und aus einem solchen Gebiet einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien. Bisher waren Litauen, Rumänien, Kroatien, Bulgarien und Slowenien die einzigen EU-Staaten, für die das gilt. Weltweit stehen rund 70 Länder ganz oder teilweise auf der Risikoliste des Robert Koch-Instituts. Gestrichen sind seit heute Israel und die Palästinensischen Gebiete.

Der Landkreis Osnabrück nutzt morgen eine Bombenräumung für ein Impfangebot. Im Dorf Vehrte bei Belm müssen wegen der Entschärfung bis 10 Uhr etwa 650 Menschen ihre Wohnungen verlassen. In der örtlichen Grundschule wird ein Evakuierungszentrum eingerichtet. Dort bietet ein mobiles Impfteam von 11 bis 15 Uhr Corona-Schutzimpfungen an, wie die Gemeinde mitteilte. Geimpft werden soll das Vakzin des Herstellers Biontech.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 149,4

Der seit gut zwei Wochen anhaltende Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland setzt sich fort. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die aktuelle Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 149,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 145,1 gelegen, vor einer Woche bei 106,3.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 16.887 Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 13.732 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 33 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es am Sonntag 23 Todesfälle gewesen.

MV: Sozialministerin Drese fordert Impfpflicht in der Pflege

Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern hat Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) eine Impfpflicht für Beschäftigte in der Branche gefordert - die allerdings müsste der Bund beschließen. Auch die Regeln in den Pflegeheimen des Landes sollen verschärft werden. Im Interview mit dem NDR Nordmagazin äußerte sie sich zu den Plänen.

Tipps für sichere Halloween-Touren

Im vergangenen Jahr rieten Behörden wegen Corona noch von Halloween-Touren oder -Feiern ab. Trotz gelockerter Regeln sollten Kinder aber auch jetzt noch einige Regeln beachten, wenn sie heute von Tür zu Tür ziehen. NDR.de gibt Tipps für sicheren Gruselspaß.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gestiegen

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf 69,6 gestiegen. Am Tag zuvor lag sie bei 69,2, vor einer Woche bei 56,6. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden innerhalb von 24 Stunden zuletzt 220 neue Fälle registriert, gestern waren es 349. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation im Krankenhaus liegen, blieb erneut bei 15.

Corona-Live-Ticker am Sonntag startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Sonntag, 31. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Sonnabend nachlesen.