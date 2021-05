Stand: 14.05.2021 05:47 Uhr Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 100

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 14. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



139 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt, Inzidenz sinkt auf 42,8

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit 20. März unter 100

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) erstmals seit dem 20. März wieder die Schwelle von 100 unterschritten. Nach Stand des RKI-Dashboards von 4.56 Uhr lag der Wert am Freitag bei 96,5 (20. März: 99,9). Am Vortag hatte das RKI die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 103,6 angegeben, am Freitag vor einer Woche mit 125,7. Einen Höchststand hatte die bundesweite Inzidenz während der dritten Welle am 26. April mit 169,3 erreicht. Der bisher höchste Inzidenz-Wert hatte bei 197,6 am 22. Dezember vergangenen Jahres gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.336 Corona-Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 18.485 Neuansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 190 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 284 Tote gewesen.

Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern erlaubt Vorpommern-Rügen von heute an die Öffnung des kompletten Einzelhandels. Eine Testpflicht besteht nicht, wie Landrat Stefan Kerth (SPD) mitteilte. In den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten im Nordosten dürfen die Geschäfte erst vom 25. Mai an öffnen. Hintergrund für die deutlich frühere Freigabe des Shoppings in Vorpommern-Rügen ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz in der Region von unter 50. Gestern lag sie bei 34,7. "Die Branche hat enorm Federn lassen müssen, daher freue ich mich für jeden Einzelnen, der am Freitag wieder aufschließen kann", sagte Kerth. Auf Corona-Tests beim Einkaufen könne verzichtet werden, weil inzwischen andernorts viel getestet werde. "Das gibt uns eine gute Sicherheit und rechtfertigt, dass wir diese Hürde für unseren Einzelhandel nun zurücknehmen können", so Kerth.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 42,8

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Schleswig-Holstein ist auf 42,8 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Gestern hatte sie bei 45,9 gelegen, vor einer Woche bei 53,8. Innerhalb eines Tages kamen 139 neu gemeldete Ansteckungen hinzu. Heute vor einer Woche waren es 247 gewesen. Sechs Infizierte starben an oder mit einer Corona-Infektion, die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt nun 1.545. Die Regionen mit den höchsten Inzidenzwerten sind der Kreis Herzogtum Lauenburg (77,3) und die Stadt Kiel (77,0). Am niedrigsten sind die Werte in Flensburg (11,1) und dem Kreis Nordfriesland (28,3).

Wenig zu tun für die Polizei am Vatertag

Die mahnenden Appelle und wohl auch das schlechte Wetter haben Wirkung gezeigt: Am gestrigen Vatertag waren kaum trinkfreudige Herren unterwegs.

VIDEO: Kaum Verstöße: Vatertag im Norden verläuft ruhig (2 Min)

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Einen schönen guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute, am Freitag, 14. Mai, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.