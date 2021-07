Stand: 21.07.2021 05:52 Uhr Corona-Live-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz in SH steigt auf 9,8

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 21. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Studierende an den sechs staatlichen und privaten Hamburger Hochschulen können sich von heute an eine Woche lang ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Interessierte sollten während der normalen Öffnungszeiten zwischen 8 und 19 Uhr ins Impfzentrum in den Messehallen kommen, teilte die Wissenschaftsbehörde mit. Neben Personalausweis oder Pass sollte ein Studierendenausweis oder eine Immatrikulationsbescheinigung mitgebracht werden - wenn vorhanden, auch ein Impfpass. Geimpft werde mit dem tagesaktuell verfügbaren Impfstoff, bei unter 60-Jährigen grundsätzlich mit einem mRNA-Impfstoff der Hersteller Biontech oder Moderna. "Ich freue mich sehr, dass wir den mehr als 110.000 Hamburger und internationalen Studierenden nun ein weiteres unbürokratisches Impfangebot machen können", sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Ziel bleibe es, im Wintersemester wieder größtenteils in den Präsenzbetrieb zurückzukehren.

RKI meldet 2.203 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 11,4

Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen 2.203 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 655 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 1.548 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 11,4 von 10,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 19 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.416. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

140 Schulen in Schleswig-Holstein beteiligen sich am Lernsommer

Mathematik und Deutsch zu lernen, ist wichtig. Aber auch bei den sozialen Kompetenzen müssen sich Schülerinnen und Schüler weiterentwickeln. Wegen Corona kam das in den vergangenen Monaten oft zu kurz. Lernen in den Ferien kann dabei helfen.

VIDEO: Lernsommer: Schüler schließen Wissenslücken durch Corona (3 Min)

55 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 9,8 gestiegen (Vortag: 9,4; Vorwoche: 5,0) . Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es landesweit 55 Neuinfektionen (Vortag: 33; Vorwoche: 44). Bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegt nicht mehr die Stadt Neumünster an der Spitze, sondern der Kreis Stormarn mit 16,8. Dahinter rangieren Lübeck (14,3) und dann Neumünster (13,7). Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 2,3. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen betrug weiterhin 1.628. Das heißt, es ist seit Freitag kein weiterer Todesfall hinzugekommen.

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Mittwoch, 21. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.