Stand: 30.12.2021 07:52 Uhr Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz in SH steigt auf 181,8

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am Donnerstag, 30. Dezember 2021, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

6,6 Milliarden Euro Corona-Hilfen für Unternehmen in Niedersachsen

Bund und Land haben in der Corona-Pandemie bislang 6,6 Milliarden Euro an Betriebe und Selbstständige in Niedersachsen gezahlt. Manche Betriebe haben nur einige Tausend Euro erhalten, andere mehrere Millionen - je nach Größe. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sagte, er sei überzeugt, dass dies viele Unternehmen vor dem Ruin bewahrt hat. "Wir stünden als Niedersachsen nicht so robust auch mit Blick auf die Arbeitsmarktzahlen da, wenn wir diese Hilfen nicht getätigt hätten, sowohl vom Bund als auch vom Land." Mehr als 250.000 Unternehmen und Soloselbstständige in Niedersachsen haben direkte Zuschüsse oder günstige Kredite von Bund und Land erhalten. "Ohne diese Hilfen hätten viele Unternehmen nicht überleben können", sagt auch Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN). Mittlerweile prüft die landeseigene NBank, ob alle Antragstellenden das Geld auch zu Recht bekommen haben.

Rangeleien bei Corona-Protesten in Wolgast

In Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern haben sich am Abend knapp 2.000 Menschen versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Demonstration war angemeldet. Zwischenzeitlich gab es nach Angaben der Behörden Rangeleien mit der Polizei - zwei Beamte seien dabei leicht verletzt worden. Wie viele Demonstranten verletzt wurden, ist nicht bekannt. Auch in München hat es wieder Corona-Proteste gegeben, trotz eines Versammlungsverbots. Auch dort kam es zu Rangeleien mit den Einsatzkräften. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat in der ARD gefordert, dass die Polizei entschlossen auf Gewalt reagieren müsse.

SH: Corona-Quarantäne für Gäste nach Partys an den Weihnachtstagen

Mögliche Corona-Ausbrüche nach zwei Partys an den Weihnachtstagen beschäftigen die Behörden in Schleswig-Holstein. Es geht um Feiern an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag in der Disco "Joy" in Henstedt-Ulzburg sowie an Heiligabend im "Roten Kliff" in Kampen auf Sylt. Die Landkreise Nordfriesland und Segeberg teilten inzwischen mit, dass es mehrere positive PCR-Tests gibt. Auch mindestens eine Infektion mit der Omikron-Virusvariante wurde bestätigt. Hunderte Besucher der Partys - auch Geimpfte und Genesene - müssen jetzt 14 Tage lang in Quarantäne. In beiden Locations galt die 2G-Plus-Regel. Anders als in anderen Bundesländern darf in Schleswig-Holstein in Clubs und Discos gefeiert werden. Seit Dienstag dürfen sie aber nur noch mit halber Kapazität öffnen und höchstens 1.000 Gäste empfangen. Gleichzeitig gilt dort - auch beim Tanzen - Maskenpflicht.

VIDEO: Henstedt-Ulzburg: Über 800 Party-Gäste müssen in Quarantäne (2 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 144,8

Laut den am frühen Morgen vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichten aktuellen Corona-Daten ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag angestiegen: Nach 128,2 gestern wird der Wert heute mit 144,8 angegeben (Vorwoche: 155,5). Die Zahl der registrierten laborbestätigten neuen Corona-Fälle binnen 24 Stunden beträgt den Angaben zufolge 3.513 (Vortag: 2.718 / Vorwoche: 2.389). Mit 14 weiteren Todesfällen steigt die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie in Niedersachsen auf 6.814.

Städtetag spricht sich für mehr Tests und Laborkapazitäten aus

Wegen der momentan offenbar unklaren Corona-Datenlage fordert der Deutsche Städtetag Bund und Länder auf, mehr Tests und Laborkapazitäten zu ermöglichen. "Um die Meldelage und verlässliche Datenlieferungen weiter zu verbessern, sollten Bund und Länder dafür sorgen, dass die niedergelassenen Praxen die nötigen PCR-Tests auch an Feiertagen wie Weihnachten und Silvester sicherstellen und auch genügend Laborkapazitäten an diesen Tagen zur Verfügung stehen", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Auch die Meldekette von den Ländern an das Robert Koch-Institut müsse an diesen Tagen gut laufen. Am Abend hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in den ARD-Tagesthemen erklärt, die tatsächliche Corona-Inzidenz sei vermutlich zwei- bis dreimal so hoch wie offiziell erfasst. Hintergrund sei, dass angesichts von Ferien und Feiertagen am Arbeitsplatz sowie in den Arztpraxen weniger getestet werde. Zudem würden weniger Testergebnisse weitergeleitet, weil auch in den Gesundheitsämtern Personal fehle.

Inzidenz in Schleswig-Holstein gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fälle je 100.000 Einwohner ist in Schleswig-Holstein deutlich gestiegen - von 158,1 am Vortag auf 181,8. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen binnen eines Tages wurde mit 1.451 Fällen angegeben. Das ist ein neuer Höchstwert. Gestern waren es 1.131. Im Vergleich der Städte und Kreise ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut im Kreis Dithmarschen mit 323,4 am höchsten. Dort sollen heute strengere Maßnahmen in Kraft treten. Danach folgen Herzogtum Lauenburg (238,5) und Segeberg (236,3). Den niedrigsten Wert gibt es erneut in Lübeck mit 98,2. Die Zahl der an oder mit dem Virus im Land seit Beginn der Pandemie Verstorbenen stieg um zwei.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz sank hingegen erneut - auf 2,58 (Vortag: 2,61). Im Krankenhaus lagen den Angaben der Landesmeldestelle zufolge 171 Covid-Patienten - acht weniger als am Tag zuvor. Unverändert wurden 47 Infizierte auf Intensivstationen betreut.

RKI registriert bundesweit 42.770 neue Fälle - Inzidenz bei 207,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute früh eine etwas höhere bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag veröffentlicht - allerdings mit der Einschränkung, dass die Daten aufgrund der geringen Test- und Meldeaktivitäten während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben können. Das RKI gibt den aktuellen Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 207,4 an. Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 205,5 gelegen, vor einer Woche bei 280,3 (Vormonat: 439,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42.770 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 44.927 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge zudem binnen 24 Stunden 383 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 111.602 seit Beginn der Pandemie. Die Hospitalisierungs-Inzidenz (Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) gab das RKI gestern mit 3,18 (Dienstag: 3,25) an.

Niedersachsen: Letzte PK des Corona-Krisenstabs 2021

Wie geht es 2022 mit der Corona-Impfkampagne in Niedersachsen weiter? Welche Maßnahmen werden gegen die Omikron-Variante getroffen? Heute informiert der Krisenstab des Landes zum letzten Mal in diesem Jahr. NDR.de überträgt ab 13.30 Uhr live.

Silvester: Diese Corona-Regeln gelten im Norden

Kontaktbeschränkungen, 2G-Plus, Testpflicht und Verkaufsverbote für Feuerwerk: Auch in diesem Jahr gelten wegen der Corona-Pandemie viele Regeln, die Feiern und Veranstaltungen rund um den Jahreswechsel beeinträchtigen. So gilt morgen zu beachten, dass auch bei privaten Silvester-Feiern maximal zehn Personen zusammenkommen dürfen. Abweichende Regeln in den Nord-Bundesländern finden Sie auf unserer Übersicht.

Guten Morgen! Corona-Live-Ticker startet

Wir wünschen Ihnen einen guten Tag und halten Sie auch heute am Donnerstag, 30. Dezember, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.