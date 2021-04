Stand: 16.04.2021 06:17 Uhr Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz in SH sinkt leicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 16. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern finden Sie im Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Landtag entscheidet heute über harten Lockdown ab Montag

Appell an pensionierte Ärzte und Pfleger in MV

Bestätigte Neuinfektionen: 362 Fälle in Schleswig-Holstein

Bundesweit 25.831 neue Corona-Infektionen registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Medienbericht: Konsequenzen für Lehrer bei Test-Verweigerung?

Niedersachsens Lehrern können laut einem Medienbericht bei einer Verweigerung der verpflichtenden Corona-Tests harte Konsequenzen drohen. Eine Weigerung könne bei Beamten "ein Dienstvergehen darstellen, das im Rahmen eines Disziplinarverfahrens geahndet werden kann", sagte Ulrich Schubert, Sprecher des Kultusministeriums, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Auch tarifbeschäftigte Lehrer hätten den Test-Anweisungen Folge zu leisten und müssten sonst womöglich mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechen, so der Bericht. Bisher seien dem Ministerium aber keine Fälle bekannt, bei denen sich Lehrer gegen die Corona-Testpflicht gestellt hätten. Von diesem Montag an müssen sich Schülerinnen und Schüler sowie das Personal zwei Mal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause auf Corona testen.

MV: Landtag entscheidet heute über harten Lockdown ab Montag

Mecklenburg-Vorpommern geht ab Montag voraussichtlich in einen harten Lockdown. Das ist das Ergebnis des gestrigen MV-Gipfels. Alle Kitas und Schulen im Land sollen in den Notbetrieb gehen. Ausgenommen sind Abschlussklassen. Der Einzelhandel sowie die körpernahen Dienstleistungen sollen größtenteils schließen. Neben Geschäften für den täglichen Bedarf sollen nur Friseursalons, medizinische Fußpflege und Baumärkte offen bleiben. Private Treffen sollen außerdem nur noch mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts erlaubt sein. Auf diese und weitere Maßnahmen hatten sich gestern bei einem sogenannten MV-Gipfel die Regierung mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Medizin geeinigt. Die Pläne sollen heute im Landtag diskutiert und anschließend beschlossen werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird eine Regierungserklärung abgeben.

UKE-Studie untersucht Spätfolgen von Corona-Erkrankungen

Viele Menschen kämpfen nach einer Covid-19-Erkrankung noch lange mit Beschwerden. Lungenarzt Hans Klose vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) leitet die zweijährige Studie mit 150 Teilnehmenden.

VIDEO: UKE-Studie untersucht Spätfolgen von Corona-Erkrankungen (3 Min)

Bundesweit 25.381 neue Corona-Infektionen registriert

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 25.381 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren es 29.426 neue Fälle, am Freitag vor einer Woche 25.464. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI wie am Vortag bei 160,1. Vor vier Wochen lag er bei 95,6. Laut RKI starben in Deutschland 247 weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Insgesamt sind es jetzt seit Beginn der Pandemie 79.628.

Schleswig-Holstein meldet 362 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt weiter

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 362 neue Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 45 weniger als am Vortag und 32 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zu gestern leicht von 77,5 auf 76,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Mittwoch lag der Wert bei 77,7. Weiterhin überschritten bei der Inzidenz zwei Kreise die kritische Marke von 100: das Herzogtum Lauenburg (151,0) und Segeberg (106,1). Die niedrigsten Zahlen gab es in den Kreisen Nordfriesland (31,9) und Plön (38,1).

MV: Glawe bittet pensionierte Ärzte und Pfleger um Hilfe

In Mecklenburg-Vorpommerns Krankenhäusern wächst der Druck auf Ärzte und Pflegekräfte wegen der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) appellierte an ehemalige Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, in den Kliniken bei der Patientenversorgung mitzuhelfen. "Jeder, der sich dazu bereit erklärt, ist gerne gesehen", sagte er. "Wir brauchen qualifiziertes Personal, um die Herausforderungen der nächsten Wochen bewältigen zu können." Es helfe bereits, wenn sich ehemalige Medizin-Fachkräfte für zwei oder drei Wochen oder einen Monat zur Hilfe bereit erklärten. In dieser Zeit könnten sich die Kollegen, die heute im Dienst seien, erholen, sagte der Minister. Auch müssten andere dringende Operationen abgearbeitet werden.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Einen schönen guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion in Hamburg! Auch am heutigen Freitag, 16. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland am Donnerstag: 2.234 in Niedersachsen, 458 in Hamburg, 407 in Schleswig-Holstein, 334 in Mecklenburg-Vorpommern, 191 im Land Bremen und 29.426 bundesweit.