Stand: 01.05.2021 12:44 Uhr Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg leicht angestiegen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 1. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Ab Montag nächtliche Ausgangssperre im Kreis Rotenburg/Wümme

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander überschritten wurde, gilt im Landkreis Rotenburg/Wümme von Montag an eine Ausgangsbeschränkung. "Die Ausbrüche in Rotenburg und Zeven zeigen, dass sich die britische Mutation des Virus schnell verbreitet und den Inzidenzwert steigen lässt. Aber auch die vielen einzelnen Ausbruchsgeschehen erhöhen die Gesamtzahl", sagte Landrat Hermann Luttmann (CDU). "Wir alle müssen jetzt dazu beitragen, dass die Werte wieder sinken, indem wir die bekannten Regeln einhalten, soziale Kontakte weiterhin reduzieren, bei ersten Anzeichen einer Krankheit zu Hause bleiben und, wo es geht, im Homeoffice arbeiten." Die Ausgangsbeschränkung gilt von 22 Uhr bis 5 Uhr. Körperliche Betätigung ist Einzelpersonen bis Mitternacht erlaubt.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht angestiegen

Die Gesundheitsbehörden der Stadt Hamburghaben innerhalb eines Tages 312 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind 74 mehr als gestern sowie auch am vergangenen Sonnabend, als jeweils 238 Neuinfektionen registriert wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen umgerechnet auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, stieg auf 106,7. Gestern lag sie noch bei 102,8, am vergangenen Sonnabend bei 116,3. Bis auf einen "Ausreißer" am vergangenen Sonntag sinkt die Inzidenz seit dem 15. April kontinuierlich. Damals lag sie bei 147,4. Insgesamt haben sich bisher im Verlauf der Pandemie 72.189 Hamburgerinnen und Hamburger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

1.244 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut meldet für Niedersachsen heute 1.244 Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 1.779, am Sonnabend vor einer Woche 1.844 neue Fälle. Die Inzidenz liegt landesweit nun bei 101,8, nach 106,7 am Freitag. Landesweit wurden laut RKI innerhalb eines Tages zehn weitere Todesfälle registriert.

Start der Modellregion: Erste Urlauber erreichen Sylt

Nach rund sechs Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie sind heute Morgen die ersten Urlauber auf Sylt angekommen. Die größte deutsche Nordseeinsel gehört zur touristischen Modellregion Nordfriesland. Unter strengen Auflagen wird der Tourismus wieder hochgefahren. Die ersten Autozüge brachten am frühen Morgen zunächst nur wenige Fahrzeuge auf die Insel. "Wir rechnen in den kommenden Tagen mit einem erhöhten Reisendenaufkommen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Corona und die Zukunft der Arbeit

Die Corona-Krise wirkt wie ein Katalysator auf die längst überfällige Transformation und Digitalisierung der Arbeitswelt. Ein Prozess, der auch in Zukunft viele Chancen bietet, wie Holger Schellkopf in einem Gast-Beitrag sagt.

1.000 Euro Konsumhilfe für Arme gefordert

Die Armutskonferenz in Niedersachsen sieht für arme Menschen ein erhöhtes Risiko, an Covid-19 zu erkranken. "Arme haben grundsätzlich höhere psychische und physische Gesundheitsrisiken, schwächere Immunsysteme und sterben früher", sagte Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze. Hinzu kämen mit Blick auf Corona beengte Wohnverhältnisse, die häufige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie prekäre Jobs ohne Homeoffice-Möglichkeit und mit geringem Arbeitsschutz. Hygienemaßnahmen kosteten Geld, das Arme nicht haben, und auch Zeitungen, Computer oder Handys als Informationsgrundlage seien oft nicht zu bezahlen. Gleitze forderte daher eine einmalige Konsumhilfe von 1.000 Euro für Arme, um diesen Mängeln entgegenzuwirken. Außerdem müssten die Hartz-IV-Regelsätze dauerhaft auf 600 Euro im Monat erhöht werden.

Niedersachsen: Arbeitgeber für Schul-Öffnungen ab Pfingsten

Mehrere Arbeitgeberverbände in Niedersachsen fordern, dass die Schulen spätestens ab Pfingsten wieder öffnen und mindestens im Wechselmodell unterrichten. Ansonsten drohe den Kindern, dass sie bis nach den Sommerferien über 44 Wochen nicht im Klassenraum gesessen haben. "Die Kollateralschäden der Corona-Politik für die Bildung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind jetzt schon enorm, aber diese Aussicht ist schlichtweg eine Katastrophe", sagte der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände im Haus der Industrie, Volker Schmidt. Gerade für Kinder aus sozial schwächeren Familien sei das Homeschooling schwierig. Viele Kinder hätten ohne Schule zudem kaum Kontakt zu Gleichaltrigen und bewegten sich zu wenig. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte zuletzt die Hoffnung geäußert, dass der Präsenzunterricht ab Mitte Mai bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 ermöglicht werden könnte. So sieht es auch die sogenannte Bundes-Notbremse vor. Bisher müssen die Schulen in Niedersachsen bereits ab einer Inzidenz von 100 in den Distanzunterricht wechseln.

Quarantäne für 200 Patienten einer Schweriner Arztpraxis

Das Gesundheitsamt Schwerin hat rund 200 Patientinnen und Patienten einer chirurgischen Praxis im Ärztehaus in der Johannes- Brahms-Straße im Stadtteil Weststadt gebeten, sich vorsorglich in Quarantäne zu begeben. Sie könnten sich zwischen dem 21. und dem 28. April während des Aufenthalts in der Praxis mit Corona angesteckt haben, teilte die Stadtverwaltung mit.

Niedersachsen: Inseln hoffen auf Start-Signale

Mehr als zwei Wochen nach der Einsendung eines Konzepts zur Öffnung von Tourismus und Gastgewerbe warten die Ostfriesischen Inseln auf Signale der Landesregierung. "Wir haben noch keine offizielle Rückmeldung vom Land bekommen, was wir sehr bedauerlich finden", sagte der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Ostfriesischen Inseln GmbH, Wilhelm Loth, der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe nicht darum, um jeden Preis zu öffnen. "Aber wir wünschen uns, dass man sich mit den flankierenden Sicherheitsmaßnahmen, die wir vorschlagen, auseinandersetzt." Er hoffe auf Gespräche, möglichst in der kommenden Woche. Die Inseln hatten der Landesregierung ein Öffnungskonzept vorgeschlagen. Darin ist eine dauerhafte Öffnung der touristischen Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sowie Freizeiteinrichtungen vorgesehen, verbunden mit einem strikten Testkonzept und wissenschaftlicher Begleitung.

Polizei löst in Schwerin mehrere Partys auf

Die Polizei hat mehrere Partys von Jugendlichen am Schweriner Innensee aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, feierten unterschiedlich große Gruppen zwischen zehn und 50 Personen ohne Einhaltung der Corona-Regeln. Zudem sei bei den Feierlichkeiten jede Menge Müll in die Umgebung geworfen und die Nachbarschaft mit lauter Musik beschallt worden. Die Beamten stellten 38 Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung fest, darunter auch Mehrfachverstöße.

Modellregion Nordfriesland erwartet Urlauber

Nach der Schleiregion und Eckernförde geht heute auch die Tourismus-Modellregion Nordfriesland an den Start. Die Inseln Amrum, Föhr, Pellworm und Sylt melden eine gute Buchungslage. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) pocht unterdessen auf eine schnelle Öffnung von Hotels für geimpfte und getestete Menschen. Dem "Tagesspiegel" sagte er, die Beherberungsbetriebe seien keine Pandemietreiber. Die Modellregion Schlei und Eckernförde habe in den vergangenen zwei Wochen gute Erfahrungen gesammelt. Unter mehr als 10.000 Tests habe es nur wenige positive gegeben.

18.935 Neuinfektionen - bundesweite Inzidenz sinkt weiter

Deutschlandweit sind innerhalb eines Tages 18.935 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden zudem 232 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger gemeldet. Am Sonnabend vor einer Woche waren es 23.392 Neuinfektionen und 286 neue Todesfälle. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank den Angaben zufolge den fünften Tag infolge. Sie liegt nun bei 148,6. Am Freitag war der Inzidenzwert mit 153,4 angegeben worden.

Schleswig-Holstein meldet 257 Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Schleswig-Holstein geht weiter zurück: 257 neue Corona-Fälle im Vergleich zu 273 am Vortag und 352 in der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 61,5. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Auf Intensivstationen liegen demnach derzeit 54 Covid-19-Patientinnen und -Patienten, 32 müssen beatmet werden. Es gab zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Lieferketten beeinträchtigt: "Gorch Fock" wird später fertig

Die Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" wird sich bis in den Spätsommer verzögern. Wie die Bremer Lürssen Werft mitteilte, wurden Lieferketten Corona-bedingt beeinträchtigt und Personal fiel aus. Mehrkosten sollen dem Bund dadurch jedoch nicht entstehen.

MV: Testpflicht fällt für komplett Geimpfte weg

Von heute an sind vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen im Nordosten von der Testpflicht befreit. Damit können die Betroffenen etwa ohne negativen Schnelltest zum Friseur, in den Zoo oder in den Baumarkt, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) diese Woche angekündigt hatte. Eine Anpassung der Corona-Landesverordnung von dieser Woche macht die Erleichterung für vollständig Geimpfte möglich. Demnach müssen diese aber frei von typischen Corona-Symptomen sein. Ein vollständiger Impfschutz liege vor, wenn die letzte notwendige Impfdosis mehr als zwei Wochen zurückliegt. Zum Nachweis genügen der Impfausweis beziehungsweise eine entsprechende Bescheinigung sowie ein amtliches Ausweispapier.

Jugendarbeit in MV darf heute unter Auflagen wieder beginnen

Die Angebote für Jugendarbeit in Mecklenburg-Vorpommern können nach mehreren Monaten Pandemie-bedingter Pause wieder beginnen. Es gelten allerdings einige Einschränkungen. Jugendtreffs und Abenteuerspielplätze dürfen wieder öffnen, die Jugendsozialarbeit sowie die Förderung der Erziehung in Familien können wieder beginnen. Folgende Voraussetzungen sind jedoch zu beachten: Unter anderem müssen es feste Gruppen sein, diese dürfen nicht mehr als fünf Teilnehmer haben und die Angebote für die Jugendlichen müssen im Freien stattfinden.

Corona-Zahlen für Ihren Wohnort aufs Handy

