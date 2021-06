Stand: 19.06.2021 07:10 Uhr Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit wieder einstellig

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 19. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.108 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Vortag 1.076; Vorwoche 1.911). Deutschlandweit wurden 99 neue Todesfälle verzeichnet, vor einer Woche waren es 129. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90.369 angegeben. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit 9,3 an. Diese fällt damit erstmal seit dem 13. September 2020 wieder in den einstelligen Bereich (Vortag: 10,3; Vorwoche: 18,3). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Freitagabend bei 0,70 (Vortag: 0,72). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 70 weitere Menschen anstecken.

In Niedersachsen treten heute weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft: In allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer konstanten Inzidenz unter 35 dürfen sich nun wieder bis zu zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten treffen, wie Regierungssprecherin Anke Pörksen gestern ankündigte. Zusätzlich könnten noch vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren an solchen Treffen teilnehmen, ohne mitgezählt zu werden. Am Freitag lagen die Inzidenzen überall in Niedersachsen unter 20 - teilweise deutlich niedriger. Ab Montag sollen sich bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 bis zu 25 Menschen in Innenräumen treffen können, draußen bis zu 50. Noch mehr Personen dürfen dabei sein, wenn alle einen negativen Corona-Testnachweis haben. Außerdem soll es noch weitere Lockerungen in Niedersachsen geben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz neu gemeldeter Corona-Infektionen ist in Schleswig-Holstein weiter gesunken. Der Wert je 100.000 Einwohner liegt jetzt bei 5,0. Gestern lag er bei 5,5 - am Sonnabend vor einer Woche bei 9,5. Es wurden 24 neue Fälle gemeldet. Ein weiterer Mensch starb in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, geht davon aus, dass die besonders ansteckende Delta-Variante, die derzeit die Infektionszahlen in Großbritannien in die Höhe treibt, sich auch in Deutschland ausbreiten wird. Im Herbst werde sie die dominante Mutante sein. Markus Grill schätzt die Lage ein.

Unterstützer der sogenannten Querdenken-Bewegung wollen heute erneut ihren Unmut über die Corona-Politik auf die Straße tragen. Auf dem Waterlooplatz in Hannover ist ab 14 Uhr eine Kundgebung angemeldet. Von dort soll ein Protestzug durch die Stadt führen. Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben mit einer Teilnehmerzahl im unteren vierstelligen Bereich. Als Redner hat sich unter anderem der "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg angekündigt. Teile der Bewegung werden vom Verfassungsschutz beobachtet, unter anderem, weil es Verbindungen zu rechtsextremistischen Organisationen gebe und teilweise Züge verfassungsfeindlichen Denkens.

NDR.de Corona-Live-Ticker am Sonnabend startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute, am Sonnabend, 19. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.