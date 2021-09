Stand: 05.09.2021 07:05 Uhr Corona-News-Ticker: Shoppen, Impfen und freie Fahrt in Hamburg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 5. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg: Impfen beim Einkaufen und kostenlose HVV-Nutzung

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 240 in Schleswig-Holstein, 1.562 in Niedersachsen; bundesweit 10.453

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Shoppen, Impfen und freie Fahrt in Hamburg

In Hamburg haben am heutigen verkaufsoffenen Sonntag viele Läden von 13 bis 18 Uhr geöffnet. In einigen Einkaufszentren kann man sich auch gleich gegen Corona impfen lassen. Außerdem bietet der Hamburger Verkehrsverbund den ganzen Tag über freie Fahrten mit den Bussen und Bahnen im Großraum Hamburg an. Impfungen gibt es in den Harburg-Arcaden, im Elbe-Einkaufszentrum, in der Hamburger Meile und im Alstertal-Einkaufszentrum (nur Zweitimpfung). Auch im Millerntorstadion wird wieder geimpft.

Weitere Informationen Hamburg am Sonntag: Impfen beim Shopping, HVV kostenlos In Hamburg kann man sich heute am verkaufsoffenen Sonntag auch impfen lassen. Bus- und Bahntickets sind außerdem für einen Tag gratis. mehr

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 83,1 gestiegen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 83,1 gestiegen. Gestern hatte der Wert bei 80,7 gelegen, am Sonntag vergangener Woche bei 74,1. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Pandemie überstieg die Marke von vier Millionen. Binnen 24 Stunden wurden 10.453 Neuinfektionen gemeldet. 21 weitere Menschen starben den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit beträgt die Zahl der Todesopfer in Deutschland seit Beginn der Pandemie nun 92.346. Insgesamt wurden laut RKI 4.005.641 Ansteckungen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen. Die Zahl der Genesenen beträgt laut RKI rund 3.768.400. Die Inzidenz steigt seit Wochen kontinuierlich an.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 71,2

Die Behörden haben in Niedersachsen 1.562 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 468; Vorwoche: 701). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 71,2 (Vortag: 59,2; Vorwoche: 58). Es wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Die Hospitalisierungsrate lag gestern bei 3,5 (Vortag: 3,4), die prozentuale Belegung der Covid-19-Intensivbetten bei 4,2 Prozent (Vortag: 3,8 Prozent).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 51,4

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 240 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 216; Vorwoche: 179). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 51,4 (Vortag: 49,5; Vorwoche: 47,9). Die höchste Inzidenz verzeichnet derzeit die Landeshauptstadt Kiel mit 96,5, gefolgt von Flensburg mit 85,6 und dem Kreis Dithmarschen mit 69. Den niedrigsten Wert weist der Kreis Schleswig-Flensburg mit 16,8 auf. Auf den Intensivstationen des Bundeslandes werden 20 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten behandelt, davon müssen 16 beatmet werden.

Aktion "Deutschland spricht": Sollte es eine Impfpflicht für Erwachsene geben?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - und Sie können ihn abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Sonntag, 5. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.