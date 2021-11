Stand: 12.11.2021 06:03 Uhr Corona-News-Ticker: Setzt MV künftig auf 2G-Regel?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 12. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Sondersitzung: MV-Kabinett berät heute über 2G

Spahn und Wieler informieren über Corona-Lage

In Dänemark gilt von heute an wieder 3G

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 263,7

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 511 in Schleswig-Holstein

Das Robert Koch-Institut meldet 48.640 neue Positiv-Tests. Das sind über 11.500 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 37.120 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 263,7 - von 249,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 191 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97.389.

Sondersitzung: MV-Kabinett berät heute über 2G-Modell

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns kommt heute wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen und immer mehr Covid-Patienten in den Kliniken zu einer Sonder-Kabinettssitzung zusammen. Dabei soll es auch darum gehen, ob verstärkt auf die 2G-Regel gesetzt werden soll. In Mecklenburg-Vorpommern gilt derzeit in vielen Bereichen die 3G-Regel - das heißt: geimpft, genesen, getestet. 2G heißt Zugang nur für Geimpfte und Genesene zu allen Freizeitaktivitäten und nicht-essenziellen Dienstleistungen. Wie ein Regierungssprecher erklärte, solle bei dem Treffen auch die Frage erörtert werden, in welchen Bereichen 2G künftig gelten solle.

Bericht: Österreich, Tschechien und Ungarn werden Risikogebiete

Wegen hoher Corona-Inzidenzen will die Bundesregierung offenbar Österreich, Tschechien und Ungarn zu Hochrisikogebieten erklären. Die Einstufung soll nach einem Bericht der Funke-Mediengruppe heute erfolgen und am Sonntag in Kraft treten. Einzelne Gemeinden in Österreich würden demnach allerdings ausgenommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Österreich zuletzt bei über 700 Fällen pro 100.000 Einwohnern. In Oberösterreich erreichte der Wert fast 1.200. Einreisende aus Hochrisikogebieten müssen für zehn Tage in Quarantäne. Geimpfte und Genesene können die Quarantäne abwenden, wenn sie bereits vor ihrer Einreise einen Genesenen- oder Impfnachweis an die deutschen Behörden übermitteln.

Welche Regeln gelten auf Hamburgs Weihnachtsmärkten?

In den kommenden Tagen öffnen die ersten Hamburger Weihnachtsmärkte. Die meisten von ihnen sind sind - unter Einhaltung der üblichen Abstandsregeln und Maskenpflicht - frei zugänglich. Für den Verzehr von Speisen und Getränken gelten die Corona-Regelungen der Gastronomie, diese Bereiche sind abgetrennt. Dort entscheiden die Betreiber, ob sie die 3G- oder 2G-Regeln anwenden. Mehrere Betreiber haben sich auch für eine pauschale 2G-Regelung für den gesamten Markt entschieden.

Spahn und Wieler informieren über Corona-Lage

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, wollen heute ab 10.30 Uhr über die kritische Corona-Lage informieren. Wegen drastisch zunehmender Ansteckungszahlen und Belastungen in manchen Kliniken rücken zusätzliche Schutzmaßnahmen immer stärker in den Blick. Die voraussichtlichen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP wollen derweil heute in einem Fachgespräch mit Experten über mehr Tempo für die Impfungen beraten.

In Dänemark gilt von heute an wieder 3G

Im September hatte Dänemark seine Corona-Regeln gelockert. Wegen gestiegener Infektionszahlen gilt von heute an aber wieder an vielen Orten die 3G-Regel. Bei der Einreise müssen Touristen weiterhin einiges beachten. NDR.de hat ein FAQ zusammengetragen.

Hamburg: Nordkirche gedenkt der Corona-Toten mit Gottesdienst

Bei einem Gedenk-Gottesdienst in der Hamburger Hauptkirche St. Petri soll heute Nachmittag an die Opfer der Pandemie erinnert werden. Die Veranstaltung wendet sich nach Angaben der evangelischen Nordkirche besonders an Angehörige und Freunde von Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind. Eingeladen sind auch Pflege- und Betreuungskräfte von Heimen und Krankenhäusern. Nach dem Gottesdienst gibt es für die Besucher auch die Möglichkeit, mit Seelsorgern zu sprechen.

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 94,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen. Die Landesmeldestelle weist aktuell den Wert 94,5 aus. Am Vortag hatte er noch bei 89,4 gelegen, in der Vorwoche bei 73,0. Damit ist die Zahl der Corona-Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen aber immer noch deutlich niedriger als der Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Neuinfektionen wurde mit 511 angegeben, nach 588 am Vortag und 417 vor einer Woche. Drei neue Todesfälle kamen hinzu, seit Beginn der Pandemie wurden damit 1.750 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter in Kiel. Dort kletterte sie auf 120,8. Der niedrigste Wert wurde im Kreis Steinburg mit einer Inzidenz von 55,9 verzeichnet.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Einen schönen guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Freitag, 12. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.