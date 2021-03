Stand: 17.03.2021 06:13 Uhr Corona-News-Ticker: Selbsttests an Schulen und Kitas in MV starten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 17. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle gestrigen Ereignisse gibt's im Blog von Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Selbsttests in Schulen und Kitas in MV starten

Regierung in Schleswig-Holstein berät über künftige Schritte

Corona-Krise ist Thema im niedersächsischen Landtag

332 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI: Bundesweit 13.435 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz steigt weiter

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

AstraZeneca: EU-Kommission rechnet mit Freigabe durch EMA

In der Diskussion über den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca hofft EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides auf eine schnelle europaweite Wiederaufnahme der Impfungen mit dem Präparat. Derzeit scheine es, als seien die vereinzelt aufgetretenen Blutgerinnsel nicht auf die Impfung zurückzuführen. Doch sei Vertrauen in die Impfstoffe von entscheidender Bedeutung. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will morgen eine Empfehlung abgeben, wie weiter mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu verfahren ist. Kyriakides forderte die EU-Staaten zu mehr Tempo beim Impfen auf. Jede verfügbare Dosis solle genutzt werden. Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) rechnet trotz der Unterbrechung mit einer erheblichen Beschleunigung der Impfkampagne schon im April. Im ZDF sagte er, dann müsse alles vorbereitet sein.

RKI: Inzidenz bundesweit bei 86,2 - 13.435 neue Fälle registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland: Binnen eines Tages sind demnach von den Gesundheitsämtern insgesamt 13.435 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind deutlich mehr als vor einer Woche (9.146) - am Mittwoch der Vorwoche hatte allerdings Hamburg keine Zahlen gemeldet, sie bewegen sich pro Tag im dreistelligen Bereich. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) steigt weiter an: Laut RKI liegt sie jetzt bei 86,2 (Vortag: 83,7). Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden bundesweit 249 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 73.905.

Schleswig-Holstein meldet 332 Corona-Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein haben die Behörden in den vergangenen 24 Stunden 332 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen registriert. Gestern waren es 118 gewesen, vor genau einer Woche 247. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen - liegt jetzt bei 53,8 (Vortag: 51,1). Am höchsten ist sie mit 96,7 im Kreis Segeberg, am niedrigsten im Kreis Plön (24,1). Sieben weitere Todesfälle wurden registriert. Seit Beginn der Pandemie starben damit im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 landesweit 1.392 Menschen.

Eine Familie in finanziellen Corona-Nöten

Geschlossene Bistros, Hotels und Kurzarbeit: Zahlreiche Menschen verdienen seit Monaten weniger als sonst. Familie Meincke aus Bergen auf Rügen fehlen die Einnahmen aus ihrem Bistro. Sie halten sich mit Erspartem über Wasser.

VIDEO: Eine Familie in finanziellen Corona-Nöten (3 Min)

Selbsttests in Schulen und Kitas in MV starten

Ab heute sollen in Kitas und Schulen in Mecklenburg-Vorpommern Corona-Selbsttests möglich sein. Für die Schulen seien rund 2,5 Millionen Selbsttests bestellt worden, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Schülerinnen und Schüler sowie das Personal sollen sich zunächst einmal die Woche selbst testen - freiwillig und kostenlos. Schülerinnen und Schüler sollen den Test gemeinsam mit einer Lehrkraft am Morgen durchführen. In Kitas soll sich nur das Personal selbst testen. Die Kinder seien laut Schwesig dafür noch zu klein.

Weitere Informationen Ab Mittwoch weitere Schulöffnungen - und Selbst-Tests Rund 450.000 Selbst-Tests verteilt das THW in MV. Die Schulen wurden erst am Montag über den Ablauf der Selbst-Tests informiert. mehr

Landtag in Niedersachsen diskutiert Corona-Epidemie

In Hannover informiert die niedersächsische Landesregierung heute über die Folgen der ausgesetzten Impfungen mit dem Stoff von AstraZeneca. Wie das Gesundheitsministerium bereits mitteilte, müssen wegen des vorläufigen Impfstopps rund 160.000 Termine verlegt werden. Die FDP-Fraktion kritisiert mangelndes Tempo beim Impfen und ein fehlendes Konzept für flächendeckende Schnelltests. Die Grünen-Fraktion fordert in einer Anfrage mehr Schutz an Kitas und Schulen in der Epidemie.

Wie macht Schleswig-Holstein weiter?

Die Jamaika-Koalition in Kiel entscheidet heute über das weitere Vorgehen Schleswig-Holsteins im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Wegen steigender Infektionszahlen stehen - nach gerade erst eingeführten Lockerungen - alle Bereiche wieder auf dem Prüfstand. Die Bundesregierung hat die Länder aufgefordert, die beschlossene "Notbremse" einzuhalten: Lockdown-Regeln sollen wieder greifen, wenn die Inzidenz in einem Land oder einer Region an drei Tagen nacheinander 100 übersteigt - es also binnen sieben Tagen mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt. Noch liegen alle Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein darunter. Segeberg hatte zuletzt mit 96,7 den höchsten Wert, Tendenz steigend, vor Herzogtum Lauenburg mit 77,3. Unten stehen Plön (24,1) und Dithmarschen (27,8). Der Landesschnitt (53,8) ist der niedrigste in Deutschland.

Weitere Informationen Hohe Corona-Zahlen: Hamburg bereitet "Notbremse" vor Die Inzidenz klettert Richtung 100: Der Senat bereitet sich vor, die jüngsten Lockerungsschritte zurückzunehmen. mehr

Corona-Ticker am Mittwoch startet

Moin! Auch am heutigen Mittwoch, 17. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Dienstag: 407 Neuinfektionen in Niedersachsen, 209 in Hamburg, 118 in Schleswig-Holstein, 273 in Mecklenburg-Vorpommern, 77 im Land Bremen, 5.480 bundesweit