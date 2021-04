Stand: 16.04.2021 11:25 Uhr Corona-News-Ticker: Schwesig wirbt um Akzeptanz für harten Lockdown

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 16. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern finden Sie im Blog vom Donnerstag.

MV: Landtag entscheidet heute über harten Lockdown ab Montag

SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach: Inzidenzwert wichtigster Parameter

Appell an pensionierte Ärzte und Pfleger in MV

Bestätigte Neuinfektionen: 1.917 Fälle in Niedersachsen , 362 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 25.831 neue Corona-Infektionen registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Nationaler Gedenktag am Sonntag

Am Sonntag begeht Deutschland einen nationalen Gedenktag in Erinnerung an die Menschen, die an und mit dem Coronavirus gestorben sind. In der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wird es einen ökumenischen Gottesdienst und anschließend eine zentrale Gedenkfeier im Konzerthaus geben. Es soll ein Tag es Innehaltens werden - so hat es Bundespräsident Frank Walter Steinmeier angekündigt. Unsere Reporterin Elisabeth Weydt war im schleswig-holsteinischen Bredstedt. Dort hatte es einen größeren Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim gegeben. Mehrere Menschen starben.

Schwesig: "Jetzt konsequent und zügig handeln"

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat für breite Akzeptanz der bevorstehenden Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen geworben. Drastisch gestiegene Infektionszahlen und die drohende Überlastung der Intensivstationen in den Kliniken würden es unausweichlich machen, Lockerungen wieder zurückzunehmen. "Jetzt konsequent und zügig handeln, sichert, dass wir diese dritte Welle beherrschen, sichert, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird", sagte Schwesig in einer Regierungserklärung im Landtag in Schwerin. Wenn es gelinge, die persönlichen Kontakte um 50 Prozent zu reduzieren, bestehe die Chance, innerhalb von fünf Wochen wieder auf ein beherrschbares Infektionsniveau zu kommen und Beschränkungen wieder zu lockern. Dem Landtag liegt ein Antrag mit zahlreichen Restriktionen vor.

Abi-Prüfungen in Niedersachsen nun doch ohne Testpflicht

Rolle rückwärts: Für das am Montag beginnende Abitur in Niedersachsen besteht nun doch keine Testpflicht für Schüler. Bei schriftlichen Klausuren sowie den mündlichen Prüfungen sei kein negatives Testergebnis oder eine ärztliche Bescheinigung erforderlich, so das Kultusministerium in Hannover. Ziel der kurzfristigen Maßnahme sei es, auch den Prüflingen, die sich nicht testen lassen wollen, die Teilnahme am Abi zu ermöglichen, sagte ein Ministeriumssprecher. Landesweit nehmen voraussichtlich 32.000 Schülerinnen und Schüler an rund 450 Schulen an den Abi-Prüfungen teil. Gestartet wird am Montag mit der Klausur im Fach Geschichte. Mit den möglichen mündlichen Nachprüfungen zieht sich die Abi-Phase bis Ende Juni. Für die Prüfungen gelten die bestehenden Hygieneregeln. Aus dem Ministerium wurde zudem dringend an die Schüler appelliert, an Klausurtagen das Testangebot wahrzunehmen.

Leichter Rückgang der Infektionszahlen in Niedersachsen

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat heute 1.917 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Am Donnerstag waren es 2.234. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ging von 126,0 auf 125,6 zurück. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, erhöhte sich um 9 auf 5.115.

Keine Einreise mehr in den Kreis Vorpommern-Greifswald

Auch der Kreis Vorpommern-Greifswald hat ein Einreiseverbot verfügt. Betroffen von der Regelung sind Personen aus anderen Bundesländern und anderen Landkreisen, die ohne "triftigen Grund" anreisen. Das gilt auch für Besitzer von Zweitwohnungen. Wochenendausflüge sind somit tabu. Die Polizei hat Kontrollen angekündigt. Zuvor hatte die Mecklenburgischen Seenplatte ein Einreiseverbot erlassen, das von heute an gilt. Zusätzlich gibt es dort verschärfte Kontaktbeschränkungen, eine nächtliche Ausgangssperre sowie Schließungen von Dienstleistungs- und Kultureinrichtungen.

Impfoffensive für Hamburger Stadtteil Veddel gefordert

Eine Impfoffensive für den Hamburger Stadtteil Veddel fordern Ärzte sowie Sozialarbeiter der dortigen Poliklinik. Auf der Veddel gibt es besonders viele Corona-Fälle - das hatte eine Recherche des Hamburg Journals im NDR Fernsehen ergeben. Gründe dafür sind oft beengter Wohnraum und Jobs, in denen Homeoffice nicht möglich ist. Zudem fahren viele Menschen täglich mit Bussen und Bahnen. Darüber hinaus gibt es im Stadtteil nur wenige Hausärzte. Der Zugang zu Impfungen ist also schwieriger.

Lauterbach: "Inzidenzwert ist von großer Bedeutung"

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat den Inzidenzwert von 100 als Kriterium für schärfere Beschränkungen im Hörfunk-Interview auf NDR Info verteidigt. Den Sieben-Tage-Durchschnitt der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner halte er mit Abstand für den wichtigsten Wert. Daraus lasse sich mit etwa drei Wochen Vorlauf auch die Situation auf den Intensivstationen gut vorhersagen. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes sei eine Minimallösung, so Lauterbach. Jetzt komme es darauf an, den Vorschlag nicht noch zu verwässern. Ausgangssperren seien wirksam, aber das reiche nicht, um die Zahlen wieder zu drücken. Vor allem eine Öffnung der Schulen bis zu einem Inzidenzwert von 200 halte er für ein zu hohes Risiko.

Ullmann: FDP-Fraktion gegen Notbremse

Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann sagte auf NDR Info, seine Fraktion werde den Entwurf für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit der bundesweiten Notbremse in dieser Form auf jeden Fall ablehnen. Problematisch sei zum Beispiel die Ausrichtung am Inzidenzwert, ohne diesen mit anderen Kriterien zu gewichten. Ullmann forderte, statt Ausgangssperren die Gesellschaft psychologisch mehr mitzunehmen und den Menschen auch klare Perspektiven zu geben.

Corona-Ausbruch in Moormerland: Justiz ermittelt noch immer

Knapp ein Jahr nach dem Corona-Ausbruch in einem Restaurant in Ostfriesland im Mai 2020 mit zwei Todesfällen ermittelt die Justiz noch immer wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Mittlerweile seien die Zeugenbefragungen abgeschlossen. Die Auswertung dauere aber noch, so die Staatsanwaltschaft Aurich. Bei einer Feier in einem Restaurant in Moormerland (Kreis Leer) hatten sich mehr als 30 von 50 Gästen mit dem Coronavirus infiziert - zwei starben später. Früheren Angaben zufolge sollen drei Gäste vor dem Eröffnungsabend Symptome gezeigt haben, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuteten.

Hausärzte können Auswahl des Impfstoffs treffen

Hausärzte dürfen den Impfstoff für ihre Patienten künftig selbst aussuchen. Dies stellte die Kassenärztliche Bundesvereinigung laut "Rheinischer Post" in Aussicht. Die Ärzte könnten auf einem Rezept angeben, von welchem Impfstoff sie wie viele Dosen benötigen. "Dies gilt erstmals für die Woche vom 26. April bis 2. Mai, für die der Bund Vakzine von Biontech und AstraZeneca bereitstellen wird", heißt es in einem Schreiben der KBV. Die Bestellmenge pro Arzt sei auf 18 bis 30 Biontech-Dosen und zehn bis 50 AstraZeneca-Dosen begrenzt.

Verkehrsminister beraten über ÖPNV-Hilfen

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern wollen heute Nachmittag die Ergebnisse ihrer diesjährigen Frühjahrskonferenz vorstellen. Ein wichtiges Thema sind - neben dem festgefahrenen Streit über eine Novelle der Straßenverkehrsordnung - die Corona-Hilfen für den Öffentlichen Personennahverkehr. Der ÖPNV hat mit einem massiven Rückgang der Fahrgastzahlen und Verlusten in Milliarden-Höhe zu kämpfen. Der Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz liegt derzeit beim Bundesland Bremen.

Heute spontane Impf-Aktion in Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald öffnet heute sein Impfzentrum in Greifswald auch für Impfwillige, die keinen Termin haben. Das Angebot richtet sich an Frauen und Männer, die 70 Jahre und älter sind oder in der Priorisierung 1 und 2 eingruppiert sind. Den Impfwilligen soll das Präparat von Biontech/Pfizer verabreicht werden. Bislang ist eine solche Aktion mit diesem Impfstoff einmalig in Mecklenburg-Vorpommern. Das Impfzentrum habe sich zu dem Schritt entschlossen, da es zu wenige Buchungen für einen Termin gegeben hat, sagte ein Kreissprecher. Sie hätten die Befürchtung, den Biontech/Pfizer-Impfstoff andernfalls heute Abend entsorgen zu müssen, da er nur fünf Tage haltbar ist.

Biontech/Pfizer: Wohl dritte Impfung innerhalb von zwölf Monaten nötig

Der Chef des US-Pharmakonzerns Pfizer, Albert Bourla, rechnet damit, dass Corona-Impfungen mit dem von Biontech und Pfizer gemeinsam entwickelten Vakzin aufgefrischt werden müssen. Bourla sagte dem Sender CNBC, dass voraussichtlich eine dritte Immunisierung innerhalb von zwölf Monaten notwendig sei. Außerdem könnte jährlich eine weitere Impfung hinzukommen.

Bundestags-Debatte zu Änderungen am Infektionsschutzgesetz

Der Bundestag berät heute in erster Lesung über die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Kern sind bundesweite Regelungen, die bei einer Corona-Inzidenz von 100 greifen. Dann sollen zum Beispiel Geschäfte geschlossen und Kontakte strenger begrenzt werden. Besonders umstritten ist eine nächtliche Ausgangssperre, die etwa in Hamburg bereits gilt. Kritiker bezeichnen sie als unverhältnismäßig. FDP-Chef Christian Lindner sagte im ZDF, die Planungen seien verfassungsmäßig problematisch. Außerdem kritisierte er die alleinige Orientierung am Inzidenzwert. Auch aus den Regierungsparteien CDU/CSU und SPD kommen Bedenken. Der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner sagte der "Rheinischen Post", er halte es für ausgeschlossen, dass seine Fraktion dem Gesetz so zustimmt. Die Ausgangssperren seien zu pauschal, es müsse weitere Ausnahmen geben, etwa für Spaziergänge.

Medienbericht: Konsequenzen für Lehrer bei Test-Verweigerung?

Niedersachsens Lehrern können laut einem Medienbericht bei einer Verweigerung der verpflichtenden Corona-Tests harte Konsequenzen drohen. Eine Weigerung könne bei Beamten "ein Dienstvergehen darstellen, das im Rahmen eines Disziplinarverfahrens geahndet werden kann", sagte Ulrich Schubert, Sprecher des Kultusministeriums, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Auch tarifbeschäftigte Lehrer hätten den Test-Anweisungen Folge zu leisten und müssten sonst womöglich mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechen, so der Bericht. Bisher seien dem Ministerium aber keine Fälle bekannt, bei denen sich Lehrer gegen die Corona-Testpflicht gestellt hätten. Von diesem Montag an müssen sich Schülerinnen und Schüler sowie das Personal zwei Mal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause auf Corona testen.

MV: Landtag entscheidet heute über harten Lockdown ab Montag

Mecklenburg-Vorpommern geht ab Montag voraussichtlich in einen harten Lockdown. Das ist das Ergebnis des gestrigen MV-Gipfels. Alle Kitas und Schulen im Land sollen in den Notbetrieb gehen. Ausgenommen sind Abschlussklassen. Der Einzelhandel sowie die körpernahen Dienstleistungen sollen größtenteils schließen. Neben Geschäften für den täglichen Bedarf sollen nur Friseursalons, medizinische Fußpflege und Baumärkte offen bleiben. Private Treffen sollen außerdem nur noch mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts erlaubt sein. Auf diese und weitere Maßnahmen hatten sich gestern bei einem sogenannten MV-Gipfel die Regierung mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Medizin geeinigt. Die Pläne sollen heute im Landtag diskutiert und anschließend beschlossen werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird eine Regierungserklärung abgeben.

UKE-Studie untersucht Spätfolgen von Corona-Erkrankungen

Viele Menschen kämpfen nach einer Covid-19-Erkrankung noch lange mit Beschwerden. Lungenarzt Hans Klose vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) leitet die zweijährige Studie mit 150 Teilnehmenden.

Bundesweit 25.381 neue Corona-Infektionen registriert

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 25.381 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren es 29.426 neue Fälle, am Freitag vor einer Woche 25.464. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI wie am Vortag bei 160,1. Vor vier Wochen lag er bei 95,6. Laut RKI starben in Deutschland 247 weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Insgesamt sind es jetzt seit Beginn der Pandemie 79.628.

Schleswig-Holstein meldet 362 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt weiter

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 362 neue Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 45 weniger als am Vortag und 32 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zu gestern leicht von 77,5 auf 76,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Mittwoch lag der Wert bei 77,7. Weiterhin überschritten bei der Inzidenz zwei Kreise die kritische Marke von 100: das Herzogtum Lauenburg (151,0) und Segeberg (106,1). Die niedrigsten Zahlen gab es in den Kreisen Nordfriesland (31,9) und Plön (38,1).

MV: Glawe bittet pensionierte Ärzte und Pfleger um Hilfe

In Mecklenburg-Vorpommerns Krankenhäusern wächst der Druck auf Ärzte und Pflegekräfte wegen der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) appellierte an ehemalige Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, in den Kliniken bei der Patientenversorgung mitzuhelfen. "Jeder, der sich dazu bereit erklärt, ist gerne gesehen", sagte er. "Wir brauchen qualifiziertes Personal, um die Herausforderungen der nächsten Wochen bewältigen zu können." Es helfe bereits, wenn sich ehemalige Medizin-Fachkräfte für zwei oder drei Wochen oder einen Monat zur Hilfe bereit erklärten. In dieser Zeit könnten sich die Kollegen, die heute im Dienst seien, erholen, sagte der Minister. Auch müssten andere dringende Operationen abgearbeitet werden.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland am Donnerstag: 2.234 in Niedersachsen, 458 in Hamburg, 407 in Schleswig-Holstein, 334 in Mecklenburg-Vorpommern, 191 im Land Bremen und 29.426 bundesweit.