Stand: 13.03.2021 06:26 Uhr Corona-News-Ticker: Schwesig lädt zu Impfgipfel in MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 13. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Gedenk-Gottesdienst in Kiel im Livestream um 17 Uhr

Schwesig lädt zu Impfgipfel in MV

Schleswig-Holstein meldet 234 Neuinfektionen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Schwesig lädt zu Impfgipfel in MV

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat heute zu einem Impfgipfel eingeladen. Mit Kommunalpolitikern und Hausärzten wolle sie über mögliche Veränderungen beraten. Da die zweite Prioritätsgruppe für Impftermine freigegeben sei, fehle es an Impfstoff. "Das ist das Kernproblem", sagte Schwesig am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Sie wolle Hausärzte möglichst schnell einbinden und die Terminvergabe verbessern. "Es wird aber nichts daran ändern, dass wir nicht alle Personen, die in der Kategorie zwei sind, sofort impfen können. Das will ich zur Ehrlichkeit sagen. Aber, ich glaube, wir können es wieder besser aufstellen", so Schwesig.

Asyl-Unterkünfte: Corona-Regeln einhalten schwer gemacht

Unterkünfte für Asylsuchende und Geflüchtete sind oft eng belegt. Abstand halten ist hier schwierig. Ein weiteres Problem, wenn es Erkrankungen gibt, sind Sprachbarrieren.

VIDEO: Corona: Schwierige Bedingungen in Flüchtlingsunterkünften (3 Min)

Gottesdienst in Kiel live auf NDR.de

In der Kirche St. Nikolai zu Kiel findet heute um 17 Uhr ein Gedenk-Gottesdienst für die Opfer der Corona-Pandemie statt. Sie können den Gottesdienst hier im Livestream verfolgen. Neben Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt werden auch Bischof Gothart Magaard (Sprengel Schleswig und Holstein) und Erzbischof Stefan Heße (Erzbistum Hamburg) den Gottesdienst gestalten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird sich auf digitalem Wege am Gottesdienst beteiligen.

234 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind 234 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das meldet das Gesundheitsministerium in Kiel. Gestern waren 273 gemeldet worden, vor einer Woche 191. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 48,6. Vier Menschen sind mit dem Virus gestorben. In den Krankenhäusern des Landes lagen 182 Corona-Pateinten, 53 davon auf der Intensivstation.

Corona-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 13. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Freitag: 1.203 bestätige Neuinfektionen in Niedersachsen, 273 in Schleswig-Holstein, 339 in Hamburg, 165 in Mecklenburg-Vorpommern und 98 in Bremen. Bundesweit 12.834.