Corona-News-Ticker: Schwesig fordert verbindlichen Impfplan

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 1. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie in unserem Blog vom Sonntag nachlesen.

Schwesig fordert verbindlichen Impfplan vor heutigem Gipfel

Deutlich mehr Kurzarbeit im Januar

Erste Impfzentren in Niedersachsen nehmen Betrieb auf

AstraZeneca und Biontech wollen mehr Impfstoff liefern

Schleswig-Holstein meldet 183 neue Corona-Fälle, Niedersachsen 308

Das RKI meldet 5.608 Neuinfektionen bundesweit

308 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen sind 308 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus dem Lagebericht des Landes hervor. Gestern waren es 985, vor einer Woche 457 Neuinfektionen. Drei Menschen starben mit oder an dem Virus. Montags sind die Werte oft etwas niedriger, da an den Wochenenden weniger Tests durchgeführt und ausgewertet werden. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Niedersachsen liegt derzeit bei 78. Sie ist regional jedoch sehr unterschiedlich. In Emden liegt sie bei nur 16, in Uelzen hingegen bei 245,7.

Schwesig fordert vor Impfgipfel verbindlichen Impfplan

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), fordert einen verbindlichen Impfplan. Bloße Ankündigungen reichten nicht aus, sagte die Politikerin auf NDR Info. Die Länder brauchten Planungssicherheit für die kommenden Monate. Schwesig sagte, sie erwarte von der Bundesregierung heute verbindliche Informationen dazu, wie viel Impfstoff zu welchem Zeitpunkt geliefert werde. "Mir ist ehrlich gesagt lieber, ich weiß verbindlich wie wenig kommt, als dass es jeden Tag Ankündigungen gibt, die dann vor Ort nicht eintreffen. Das ist ja das, was insbesondere die älteren Menschen jetzt sehr nervös macht." Derzeit habe sie nur Planungssicherheit bis 22. Februar - mit sehr wenig Impfstoff. Erstimpfungen seien daher kaum möglich. "Danach kennen wir keine verbindlichen Lieferungen." Schwesig kündigte zudem an, demnächst auch in Hausarzt-Praxen in Mecklenburg-Vorpommern impfen zu können. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will heute Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Videokonferenz beraten. Daran sollen auch Vertreter der Impfstoffhersteller und der EU-Kommission teilnehmen. Das Treffen beginnt voraussichtlich um 14 Uhr.

Ärztekammerpräsident: Lockerungen, wenn Alte geimpft sind

Kurz vor dem Impfgipfel von Bund, Ländern, EU und Pharmakonzernen hat der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, die neuen Lieferankündigungen der Impfstoffhersteller (siehe unten) auf NDR Info als gute Nachricht bezeichnet. Er äußerte die Hoffnung, dass bis Ende März vor allem alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen gegen das Virus geimpft sind. Sollte dies gelingen, könne man auch mehr Risiko wagen und über eine Lockerung der Corona-Maßnahmen sprechen. Die Impfterminvergabe bezeichnete Reinhardt als etwas "holprig". 80 Millionen Menschen durchzuimpfen sei allerdings auch ein "großes Unterfangen".

Kurzarbeit im Januar deutlich gestiegen

Laut Münchner ifo Institut sind im Januar 2,6 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit gewesen. Das seien 400.000 mehr als noch im Dezember. Demnach sind derzeit 7,8 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit. "Einsamer Spitzenreiter bei der Kurzarbeit blieben die vom Lockdown besonders hart getroffenen Hotels und Gaststätten", erklärte das ifo Institut. Im Gastgewerbe war mehr als jeder Zweite - also 594.000 Menschen - davon betroffen. Den größten Anstieg verzeichnete der Handel: Waren im Dezember noch 260.000 Menschen in Kurzarbeit, waren es im Januar 556.000 Menschen. In der Industrie hingegen ging die Kurzarbeit auf 8,6 Prozent etwas zurück.

5.608 Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 5.608 Neuinfektionen in Deutschland. Damit haben sich insgesamt seit Beginn der Pandemie offiziell 2.221.971 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Menschen, die nach einer Infektion gestorben sind, erhöht sich um 175. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit für ganz Deutschland bei 91. Die montags vom RKI veröffentlichten Zahlen sind häufig unvollständig, da nicht alle Fälle vom Wochenende berücksichtigt werden. Das zeigen auch Vergleichszahlen: Gestern waren 11.192 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Montag vergangener Woche waren es 6.729.

Einrichtung für Quarantäne-Verweigerer in Neumünster einsatzbereit

In Neumünster können ab heute Quarantäne-Verweigerer untergebracht werden. Sechs Plätze stehen in einer eigenständigen Einrichtung auf dem Gelände der Jugendarrestanstalt Moltsfelde zur Verfügung. Die Hürden für eine Einweisung sind hoch: Über eine vom Gesundheitsamt verfügte Unterbringung muss letztlich ein Gericht entscheiden. Die erzwungene Absonderung ist das letzte Mittel nachdem Menschen mehrfach gegen Auflagen verstoßen haben und eine sogenannte Gefährderansprache erfolglos geblieben ist. Der Kreis Segeberg betreibt die Unterkunft und stellt sie den anderen Kreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung. 12 bis 15 Mitarbeiter werden über Honorarverträge beschäftigt. Wie viele Quarantäneverweigerer es gibt, ist nicht bekannt.

Weil kündigt Stufenplan für Lockerung des Corona-Lockdowns an

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat einen an den Infektionszahlen ausgerichteten Stufenplan für die Lockerung der Corona-Einschränkungen angekündigt. Ein entsprechendes Konzept stellte Weil am Abend in der ARD-Talkshow "Anne Will" vor. Das Konzept sei aber "eine Handreichung, kein Automatismus". Es solle, so Weil, "möglichst vielen Menschen ein Gefühl dafür geben, wie es denn sein kann, wenn wir bestimmte Fortschritte erreichen oder auch, wenn wir wieder Rückschläge erleiden." Dem Plan zufolge könnten zum Beispiel Wechselunterricht an den Schulen und uneingeschränkte Trauerfeiern wieder stattfinden, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche unter 100 sinke. Sinke der Wert unter 50, könnten Hotels und Gastronomie den Betrieb wieder aufnehmen, auch der Einzelhandel dürfte mit Hygienekonzepten öffnen, und an den Schulen könnte Präsenzunterricht stattfinden. Bei einem Wert unter 25 dürften Theater und Kinos wieder öffnen, und zehn Personen aus zwei Haushalten könnten sich treffen. Sinke die Inzidenz unter zehn, wäre sogar eine Öffnung von Diskotheken mit Hygienekonzept denkbar. "Wir wollen auf dieser Grundlage entscheiden, landesweit", sagte Weil mit Blick auf Niedersachsen. Er kündigte an, den Vorschlag auch in die kommenden Bund-Länder-Gespräche mit einzubringen.

Biontech verspricht EU bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen ab März

Der Corona-Impfstoff-Hersteller BioTech will ab März die Lieferung seines Covid-19-Vakzins an die Europäische Union erweitern. "Im zweiten Quartal können bis zu 75 Millionen mehr Impf-Einheiten an die EU ausgeliefert werden", schreibt Finanzvorstand Dr. Sierk Poetting. "Um der gestiegenen weltweiten Nachfrage gerecht zu werden, planen wir, im Jahr 2021 zwei Milliarden Dosen unseres Covid-19-Impfstoffs herzustellen. Dafür werden wir die zuvor geplante Produktion von 1,3 Milliarden Impfdosen um mehr als 50 Prozent steigern. Die Maßnahmen, um unsere Produktionskapazitäten zu erweitern, laufen nach Plan."

Hersteller AstraZeneca liefert doch mehr Impfstoff

Der Impfstoff-Hersteller AstraZeneca wird der EU nun doch mehr Dosen seines Corona-Impfstoffs liefern. Das Unternehmen werde seine Lieferungen um eine Woche vorziehen und habe versprochen, die Anzahl der Impfdosen um etwa neun Millionen Impfdosen zu erhöhen, hieß es am Abend von Seiten der EU-Kommission. Damit werden im ersten Quartal nun rund 40 Millionen Dosen bereitgestellt. Ursprünglich war die doppelte Menge vorgesehen. Die EU hatte kritisiert, dass AstraZeneca Großbritannien und andere Nicht-EU-Länder offenbar weiterhin mit ungekürzten Mengen beliefert. Sie hegt den Verdacht, dass der Konzern eigentlich für die EU bestimmte Impfstoffdosen an Drittstaaten exportiert.

Schleswig-Holstein meldet 183 neue Corona-Fälle

Innerhalb eines Tages sind in Schleswig-Holstein 183 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Gestern waren es 304, vor einer Woche 139 gewesen. Sonntags und montags sind die Werte oft etwas niedriger, da an den Wochenenden weniger Tests durchgeführt beziehungsweise ausgewertet werden. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg landesweit um elf auf jetzt insgesamt 888 seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) stieg leicht auf jetzt 80,1. Das geht aus den vom Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichten Daten hervor.

Hohe Erwartungen vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will heute mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über Verbesserungen bei Corona-Impfungen beraten. An der Videokonferenz sollen auch mehrere Bundesminister, Vertreter der Impfstoff-Hersteller sowie der EU-Kommission teilnehmen, die für die gesamte EU Impfstoff bei verschiedenen Produzenten einkauft. Die Beratungen beginnen voraussichtlich um 14 Uhr. Mehrere Ministerpräsidenten sowie Verbände wie der Deutsche Städtetag forderten Klarheit über Menge und Zeitpunkt der Lieferungen von Impfstoffen, damit Impfzentren besser planen könnten. Die Impfungen in Deutschland und der EU hatten kurz vor dem Jahreswechsel begonnen. Begleitet waren die ersten Wochen von Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller, Problemen bei der Terminvergabe und viel Unmut über fehlenden Impfstoff.

Erste Corona-Impfzentren in Niedersachsen starten heute

Heute nehmen die ersten der insgesamt 50 niedersächsischen Impfzentren ihre Arbeit auf. Der Startschuss fällt unter anderem im landesweit größten Zentrum auf dem Messegelände in Hannover. In der umgebauten Messehalle 25 sollen zunächst 450 Menschen pro Tag geimpft werden, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Damit ist das Zentrum aber noch längst nicht ausgelastet. Sobald mehr Impfstoff bereitsteht, könne die Zahl auf täglich 1.000 Menschen erhöht werden.

FDP fordert Rücktritt von Gesundheitsministerin Reimann

Nach dem holprigen Start der Impfterminvergabe in Niedersachsen wird die Kritik an Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) lauter. Nun fordert auch die FDP-Fraktion Konsequenzen. In einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert die Partei die Entlassung von Reimann. "Meine Fraktion sieht mit großer Sorge, dass es im Verantwortungsbereich der Landesregierung in den letzten Wochen und Monaten zu schwerwiegenden Versäumnissen bei der Bewältigung der Corona-Krise gekommen ist", steht in dem Schreiben des Vorsitzenden Stefan Birkner.

Klinik in Husum öffnet für Notfälle und die Geburtshilfe

Die von einem Corona-Ausbruch betroffene Klinik in Husum kehrt ab heute stufenweise zum Normalbetrieb zurück und öffnet für Notfälle und die Geburtshilfe. Die Klinik in Niebüll steht bereits seit gestern wieder vollständig zur Verfügung. Auch die Medizinischen Versorgungszentren mit den Facharztpraxen an beiden Standorten nehmen ihren Betrieb wieder auf. Zuvor hatte es einen zweiwöchigen Belegungsstopp gegeben. Bei insgesamt 200 Patienten und Mitarbeitenden der beiden Kliniken war das Coronavirus nachgewiesen worden.

NDR.de-Ticker am Montag startet

Auch am heutigen Montag, 1. Februar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

