Stand: 02.06.2021 06:52 Uhr Corona-News-Ticker: Schwesig fordert neue bundesweite Obergrenze

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 2. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Schwesig will Corona-Obergrenze

Hamburg: Bürgerschaft berät erneut über Corona-Pandemie

Mertens im Corona-Podcast über Kinderimpfungen: Daten reichen noch nicht

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 81 in Schleswig-Holstein; 4.917 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Spahn: "Nicht übermütig werden"

Das Robert Koch-Institut hat die Risikobewertung auf "hoch" runtergestuft. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnt trotzdem, nicht übermütig zu werden. Bis Mitte Juli will er bis zu 90 Prozent der impfwilligen Erwachsenen ein Angebot zur Impfung gemacht haben. Wie geht es Ihnen? Schütteln Sie schon Hände und gehen ins Theater?

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der Wert lag demzufolge bei 36,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (Vortag: 35,2; Vorwoche: 46,8). Über das offenbar gestoppte Absinken der Inzidenz hatte RKI-Chef Lothar Wieler gestern gesagt, Modellierungen ließen einen leichten vorübergehenden Anstieg erwarten. Das RKI bringe dies mit Öffnungsschritten in Zusammenhang, die die Chancen des Virus erhöhten. Mit einem erneuten exponentiellen Wachstum der Fallzahlen werde bei vorsichtigen Öffnungen allerdings zunächst nicht gerechnet, so Wieler. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 4.917 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 179 neue Todesfälle verzeichnet.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gestiegen

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen leicht gestiegen - von 17,0 (Vortag) auf jetzt 18,0. Das geht aus den aktuellen Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 24,2 gelegen. Im nördlichsten Bundesland kamen innerhalb eines Tages 81 neu gemeldete Infektionen hinzu, eine Woche zuvor waren es 34. Weitere Todesfälle wurden nicht verzeichnet. 80 Menschen lagen am Dienstag den Angaben zufolge mit Covid-19 im Krankenhaus - das waren neun weniger als am Vortag. 24 Corona-Patienten wurden noch auf Intensivstationen behandelt, 23 von ihnen wurden beatmet.

Schwesig will Corona-Obergrenze

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat sich für eine neue bundesweite Corona-Obergrenze ausgesprochen. Sie solle an die Stelle der Ende Juni auslaufenden Notbremse treten, sagte Schwesig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es könne immer wieder passieren, dass es lokale Corona-Ausbrüche gebe. Deshalb brauche es klare Regeln, um vor allem mit Blick auf Virusmutanten schnell zu reagieren. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass die bundesweite Notbremsen-Regelung angesichts deutlich sinkender Ansteckungszahlen zum 30. Juni ausläuft.

Hamburg: Bürgerschaft berät erneut über die Corona-Pandemie

Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute einmal mehr mit den Folgen der Corona-Pandemie. Dieses Mal geht es jedoch vornehmlich um die vom rot-grünen Senat zuletzt beschlossenen Lockerungen bei den Corona-Auflagen. So darf angesichts niedriger Corona-Zahlen unter anderem ab dem kommenden Wochenende die Innengastronomie wieder öffnen. Im Anschluss an die Corona-Debatte wollen die Abgeordnetenihre dreitägigen Haushaltsberatungen fortsetzen.

Endlich wieder in den Vergnügungspark ...

Corona-bedingt war der Freizeitpark Hansa-Park in Schleswig-Holstein fast acht Monate geschlossen. Nun soll es am 18. Juni wieder losgehen. Bis es soweit ist, müssen aber noch viele Vorbereitungen erledigt werden. Die Fahrgeschäfte müssen getestet werden, Handwerker und Service-Techniker sind im Dauereinsatz. Auch die Hygiene- und anderen Schutzmaßnahmen müssen umgesetzt werden. Erst dann dürfen wieder Besucherinnen und Besucher in den Park kommen.

Mertens im Corona-Podcast über Kinder-Impfungen: Daten reichen noch nicht

Sollten alle Kinder ab zwölf Jahren in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft werden? Im NDR Info Podcast Coronavirus-Update hat die Virologin Sandra Ciesek darüber gemeinsam mit Thomas Mertens gesprochen. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) geht davon aus, dass sich das Gremium Anfang der kommenden Woche zu Kinder-Impfungen äußern wird - nach dem Studium aller derzeit verfügbaren Daten. Und das sind laut Mertens noch zu wenige, um belastbare Aussagen darüber zu treffen, ob der Nutzen einer Impfung höher ist als das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung, die bei Kindern nach derzeitiger Datenlage extrem selten auftritt. "Was haben die Kinder für einen Vorteil von einer Empfehlung? Diese Frage muss, so gut das eben möglich ist, gelöst werden", sagt Mertens. "Den Kindern bietet man ja kein Lakritzbonbon an, sondern es ist ein medizinischer Eingriff und der muss entsprechend indiziert sein."

SH: Registrierung für weitere Impftermine ab Donnerstag möglich

Angehörige der ersten drei Priorisierungsgruppen können sich ab Donnerstag (9 Uhr) für Impftermine in Corona-Impfzentren ihrer Wahl in Schleswig-Holstein anmelden. Sie sollen später bei Verfügbarkeit automatisch einen freien Termin zugewiesen bekommen, wie das Gesundheitsministerium gestern mitteilte. Sollte der Andrang auf der Webseite impfen-sh.de zu hoch sein, wird nach Angaben des Ministeriums wieder eine Warteschlange eingeschaltet, die automatisch auf die Website leitet, wenn das Aufkommen es zulässt. Die Registrierungs-Startphase zur Einführung des neuen Systems soll bis zum 7. Juni (13 Uhr) laufen. Danach sollen erste Termine ab dem 9. Juni vergeben werden. Das Ministerium verwies darauf, dass es aufgrund der anhaltenden Impfstoff-Knappheit mehrere Wochen dauern kann, bis Menschen nach ihrer Registrierung auf dem Portal einen Termin erhalten.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute, am Mittwoch, 2. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Blog finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.