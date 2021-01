Stand: 28.01.2021 12:53 Uhr Corona-News-Ticker: Schwesig fordert Impf-Gipfel

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, den 28. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Weitere Fälle von Mutationen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Corona-Mutation B.1.1.7 in weiteren Regionen nachgewiesen worden. Betroffen sind neun Menschen in der Stadt und im Landkreis Göttingen, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

246 neue Coronavirus-Fälle in Hamburg

In der Hansestadt ist die Zahl der Corona-Fälle um 246 auf insgesamt 45.789 gestiegen. Gestern waren 411 neue Covid-18-Fälle registriert worden, eine Woche zuvor 306. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 98,1. 26 an Corona erkrankte Menschen sind binnen 24 Stunden gestorben - damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten in Hamburg auf insgesamt 1.029.

Schwesig fordert Impfgipfel - Garg entsetzt über Impfstoff-Knappheit

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat angesichts der noch knappen Corona-Impfstoffe einen nationalen Gipfel gefordert. "Die Länder haben pünktlich ihre Impfzentren und mobilen Teams aufgebaut, die weit mehr Menschen impfen könnten, als das im Moment möglich ist. Wir brauchen Klarheit, wann welche Impfstoffe geliefert werden", sagte Schwesig heute in Schwerin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich für einen solchen Gipfel offen gezeigt.

Auch Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg forderte den Bund auf, die Anstrengungen bei der Beschaffung von Impfstoff zu verstärken. Entsetzt reagierte der FDP-Politiker heute auf die Twitter-Äußerung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), wonach bei der Knappheit des Impfstoffes noch mindestens zehn harte Wochen bevorstünden. "Ich glaube, dass das der Bevölkerung nicht mehr zuzumuten ist", sagte Garg.

1.388 Neuinfektionen in Niedersachsen

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist um 1.388 auf insgesamt 139.579 gestiegen. Gestern lag die Zahl der neuen Covid-19-Fälle bei 1.170, vor einer Woche bei 1.444. Die Sieben-Tage beträgt 82,5. Die meisten Neuinfektionen wurden aus der Region Hannover (+312), Cloppenburg (+59) und Nienburg an der Weser (57) gemeldet. 46 Covid-19-Erkrankte sind binnen 24 Stunden gestorben.

Hamburger Messe mit historischem Einbruch

Die Corona-Krise hat auch die Hamburger Messe in die Knie gezwungen. "Das wirtschaftliche Ergebnis 2020 ist katastrophal. Wir hatten mit einem Umsatz von 114 Millionen gerechnet, jetzt wird es ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag", sagte Messechef Bernd Aufderheide der "Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung". Man habe im Jahr 2020 gerade einmal ein Dutzend Veranstaltungen abhalten können. Aufderheide hofft nun, dass die Messen und Veranstaltungen nach der Sommersaison wieder starten können. Die Hamburger Messe ist 100-prozentige Tochter der Stadt Hamburg.

RKI: Bundesweit 17.553 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt erstmals unter 100

Erstmals seit Ende Oktober liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 100. So wurden in Deutschland binnen einer Woche 98 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an die Gesundheitsämter übermittelt, wie das RKI am Morgen meldete. Damit hat sich die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen seit dem Höchststand kurz vor Weihnachten - die Sieben-Tage-Inzidenz lag am 22. Dezember bei 197,6 - in etwa halbiert.

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem RKI 17.553 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Außerdem wurden mehr als 900 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.

Hotline für Impftermine in Niedersachsen überlastet

Keine zwei Stunden nach Beginn der Vergabe von Impfterminen in den niedersächsischen Impfzentren sind alle Termine vergeben. Es würden jedoch fortlaufend weitere Termine eingepflegt, Impfwillige sollten es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen, hieß es auf dem Internetportal www.impfportal-niedersachsen.de. Alternativ könne man bei der Hotline 0800 9988665 anrufen und sich auf eine Warteliste setzen lassen. Doch die war zum Auftakt am Morgen wie erwartet nur schwer zu erreichen gewesen. "Die Leitungen sind überlastet", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover. Auch bei der Buchung von Terminen über das Internetportal hatte es Verzögerungen gegeben.

Tafeln: "Panik vor dem, was noch kommt"

Die Corona-Krise stellt die Tafeln in Schleswig-Holstein vor Herausforderungen: Durch die Hygienemaßnahmen steigen die Kosten, gleichzeitig kommen immer mehr Hilfsbedürftige.

Unimedizin Greifswald untersucht Corona-Mutationen

Mutationen des Coronavirus sorgen derzeit weltweit für Beunruhigung. Mecklenburg-Vorpommern will mit einem Forschungsprojekt untersuchen, welche Varianten es im Land schon gibt. Dabei geht das Land nach Aussage des Mitinitiators und Leitenden Hygienikers der Universitätsmedizin Greifswald Nils-Olaf Hübner einen deutschlandweit einzigartigen Weg: Die Forscher wollen Gendaten des Virus mit Daten der Gesundheitsämter etwa zu den Umständen eines Ausbruchs kombinieren. Außerdem soll gezielt Material von Proben auf Mutationen untersucht werden, die etwa von auffälligen Ausbrüchen stammen.

Zeugnisse zum Herunterladen oder aus dem Fenster

Für Hamburgs Schülerinnen und Schüler gibt es ab heute Halbjahres-Zeugnisse. Wegen Corona stellt das die Schulen vor besondere Herausforderungen.

Niedersachsen startet Vergabe von Impfterminen

Für Hunderttausende Senioren hat am Morgen die Vergabe von Terminen für die Corona-Impfungen in Niedersachsen begonnen. Anmelden können sich seit 8 Uhr alle Frauen und Männer über 80 Jahre, die zu Hause leben. Sie können unter der Telefonnummer 0800 9988665 oder im Internet auf www.impfportal-niedersachsen.de einen Termin beantragen. Die Landesregierung kündigte an, dass im ersten Schritt höchstens 15.000 Termine in bis zu 30 der 50 Impfzentren vergeben werden können, weil der Impfstoff knapp ist. Der niedersächsische Corona-Krisenstab rechnet damit, dass sowohl die Homepage als auch die Impf-Hotline dem anfänglichen Ansturm nicht gewachsen sein werden. Der Chaos Computer Club kritisiert das Land für digitale Pannen.

Einzelhändler und Mitarbeiter demonstrieren in Rostocker Innenstadt

In der Rostocker Innenstadt wollen Einzelhändler und ihre Mitarbeiter gegen Mittag auf die Probleme ihrer Branche durch die Folgen der Pandemie aufmerksam machen. Die Händler sind wegen des Lockdowns und fehlender Einnahmen zunehmend verzweifelt, bislang gebe es keine nennenswerte Unterstützung, wie der Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz, sagte. Die Teilnehmenden wollten der Öffentlichkeit berichten, dass hier potenziell Arbeitslose stehen, wenn die Bundesregierung nicht bald helfe. Deshalb seien persönliche Beiträge der Betroffenen und ein Demonstrationszug durch die Stadt geplant.

Kieler Landtag berät über Corona-Hilfen und Intensivpflege

Schleswig-Holsteins Landtag berät heute über die Situation von Unternehmen in der Pandemie. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) will über die Auszahlung der Hilfen im Norden berichten. Thema ist aber auch die Situation der Intensivpflege von Menschen, die schwer an Covid-19 erkrankt sind. Die Jamaika-Fraktionen von CDU, Grünen und FDP wollen Krankenhäuser und das Pflegepersonal besser unterstützen. Außerdem soll es im Parlament um die Situation von Studenten gehen.

509 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 509 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Vortag waren es 558. Eine Woche zuvor hatte es 456 Neuinfektionen gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 93,6. Die Zahl der Menschen, die im Verlauf der Pandemie mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 21 auf 815.

NDR.de-Ticker am Donnerstag startet

Auch am heutigen Donnerstag, 28. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Mittwoch: 411 in Hamburg, 558 in Schleswig-Holstein, 1.170 in Niedersachsen, 248 in Mecklenburg-Vorpommern und 80 im Bundesland Bremen; bundesweit 13.202 neue Fälle.