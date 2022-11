Stand: 22.11.2022 06:39 Uhr Corona-News-Ticker: Schutzverordnungen von 2020 auf dem Prüfstand

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 22. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Corona-Schutzverordnungen

Bilanz zum Hamburger Kreuzfahrtjahr 2022

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 279,2 in Niedersachsen ; 190,8 in Schleswig-Holstein; 178,9 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 183,2 - 41.676 Neuinfektionen registriert

Das Bundesverwaltungsgericht wird heute seine Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit früher Corona-Schutzverordnungen aus dem Jahr 2020 verkünden. Dabei geht es um Verordnungen, die Sachsen und Bayern im März und April jenes Jahres erlassen hatten. Darin waren unter anderem Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen festgelegt worden. Mehrere Menschen hatten dagegen geklagt. Die Vorinstanzen hatten unterschiedlich entschieden: Das sächsische Oberverwaltungsgericht hatte die Maßnahmen als verhältnismäßig eingestuft. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte dagegen festgestellt, dass die Ausgangsbeschränkungen zu strikt und damit unverhältnismäßig gewesen seien. Die "triftigen Gründe", aus denen man damals in Bayern noch seine Wohnung verlassen durfte, seien zu eng gefasst gewesen. Über die Revisionen gegen die Entscheidungen wird nun das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden.

Die Kreuzfahrtbranche scheint die Corona-Delle mittlerweile überwunden zu haben. Viele Menschen buchen wieder Urlaub auf dem Schiff. Entsprechend oft haben auch in Hamburg die großen Passagierschiffe angelegt. Heute will die Cruise Gate Hamburg GmbH Bilanz für das Kreuzfahrtjahr 2022 am Standort an der Elbe ziehen. Das Unternehmen ist für den Betrieb der Kreuzfahrtterminals und die Vergabe der Liegeplätze in der Hansestadt zuständig.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 190,8

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 190,8, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Gestern hatte die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 198,3 gelegen, vor einer Woche betrug sie 249,1. Es wurden 1.556 Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden sieben weitere Todesfälle verzeichnet.

Sieben-Tage-Inzidenz Niedersachsen steigt auf 279,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Niedersachsen liegt nun bei 279,2, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 267,1 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 293,7. Es wurden 6.109 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 24 weitere Todesfälle gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz Hamburg liegt bei 178,9

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Hamburg liegt nun bei 178,9, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 168,5 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 182,7. Es wurden 924 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 183,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 183,2 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 179,6 gelegen (Vorwoche: 212; Vormonat: 625,1). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI seit gestern 41.676 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 47.179) und 199 Todesfälle (Vorwoche: 219).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 22. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Montag nachlesen.

