Stand: 20.04.2022 06:10 Uhr Corona-News-Ticker: Schulstart ohne Maskenpflicht in Niedersachsen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 20. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI registriert 198.583 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 688,3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 688,3 an (Vortag: 669,9 / Vorwoche: 1044,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 198.583 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 176.303). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 348 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 3,48 an (Donnerstag: 6,41).

Niedersachsen: Schulbeginn ohne Maskenpflicht, aber mit Tests

Nach den Osterferien beginnt heute in Niedersachsen der Unterricht für Schülerinnen und Schüler ohne Maskenpflicht. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte dazu, er halte das Tragen einer Maske aber weiterhin für "hilfreich" - vor allem in der ersten Woche nach den Ferien. Zunächst sind weiter Corona-Tests vorgesehen. Bis zum 29. April sollen sich alle Schülerinnen und Schüler täglich zu Hause auf Corona testen, bevor sie sich auf den Weg in die Schule machen, teilte das Kultusministerium in Hannover mit. Das gelte auch für Geimpfte, Geboosterte und Genesene. Damit sollen Infektionen, die möglicherweise in den Ferien oder über die Osterfeiertage stattgefunden haben, aufgedeckt und Auswirkungen auf den Schulbetrieb verhindert werden. "Dieses engmaschige Vorgehen nach einer Zeit mit vielen Kontakten und weniger Tests ist vernünftig und hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt", sagte Kultusminister Tonne. Nach dem 2. Mai seien keine Tests mehr vorgesehen.

Weitere Informationen Schule in Niedersachsen: Nach Ostern ohne die Maske Selbsttests, Masken, Klassenfahrten: Welche Corona-Regeln gelten an den Schulen im Land? Ein Überblick. mehr

Schleswig-Holstein: Viele Nachmeldungen aus den Ostertagen

In Schleswig-Holstein sind zuletzt 10.844 positive PCR-Tests registriert worden. Darunter sind viele nachgemeldete Fälle von Ostern. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 851,3 (Vortag: 727,7). Im Zusammenhang mit Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle 19 neue Todesfälle gemeldet.

VIDEO: Corona-Infektionen: Sind Inzidenzen noch aussagekräftig? (1 Min)

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Der Corona-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 20. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus