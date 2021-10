Stand: 11.10.2021 05:49 Uhr Corona-News-Ticker: Schulstart mit Maskenpflicht in MV

Corona-Tests für die meisten Menschen ab heute nicht mehr kostenlos

Ab heute zwei Wochen Maskenpflicht an Schulen in MV

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 52 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 3.111 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 66,5

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 66,5 gestiegen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 66,5 gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen eines Tages 3.111 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 66,1 gelegen, vor einer Woche hatte sie 64,7 betragen. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um sieben Fälle auf 94.209. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemiebeginn liegt laut RKI bei 4.313.384.

Ab heute zwei Wochen Maskenpflicht an allen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

Nach dem Ende der Herbstferien in Mecklenburg-Vorpommern müssen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer ab heute einige Besonderheiten beachten. So gilt zum Beispiel an den Schulen eine zweiwöchige Maskenpflicht. Außerdem sind die Erziehungsberechtigten beziehungsweise die volljährigen Schülerinnen und Schüler verpflichtet, zum Schulstart eine unterschriebene "Erklärung über das Reiseverhalten" mitzubringen. Dabei geht es um die Auskunft darüber, dass die Schülerinnen und Schüler nicht in einem Hochrisiko- oder Virusvarianten-Gebiet waren und keine Symptome haben, die auf eine Erkrankung mit Covid-19 hinweisen. Bei einem Aufenthalt in einem Hochrisiko- oder Virusvarianten-Gebiet oder bei Covid-19-Symptomen ist unter Umständen eine Quarantäne einzuhalten beziehungsweise sind PCR- oder Covid-Schnelltests als Gesundheitsnachweis verpflichtend.

Corona-Tests für die meisten ab heute nicht mehr kostenlos

Corona-Schnelltests, die Nicht-Geimpfte inzwischen häufig für den Zugang zum Beispiel zu Restaurants oder Veranstaltungen brauchen, sind ab heute nicht mehr für alle gratis. Kostenlos sind sie nur noch für all diejenigen, die sich nicht impfen lassen können oder für die es noch keine allgemeine Impfempfehlung gibt - etwa Kinder unter zwölf Jahren. Für Jugendliche, Schwangere und Studierende aus dem Ausland gibt es Ausnahme- und Übergangsregelungen. Das Argument der Politik für die Änderung der bisherigen Regelung: Eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler sei nicht mehr angezeigt, da allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden konnte und es auch weiterhin jederzeit möglich ist, sich kostenlos gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Nur geringer Inzidenz-Anstieg in Schleswig-Holstein

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt weiter nahezu konstant. Aktuell liegt die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 27,5 nach 27,1 gestern. Dies geht aus Daten der Landesmeldestelle hervor. 52 neue Corona-Ansteckungen wurden gemeldet, 9 weniger als gestern. Weiterhin wurden 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen im Krankenhaus behandelt, 26 von ihnen auf Intensivstationen und 15 mit Beatmung. Diese Zahlen haben sich über das Wochenende nicht verändert. Die Landesbehörde gab die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - unverändert mit 1,2 an. Es wurde kein weiterer Corona-bedingter Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl blieb damit bei 1.693. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wies Stormarn mit 48,2 auf. Am niedrigsten ist der Wert in Schleswig-Flensburg (13,8).

