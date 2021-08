Stand: 05.08.2021 06:22 Uhr Corona-News-Ticker: Schulstart in Hamburg mit Masken und Tests

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 5. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

3.539 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz steigt auf 19,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über vier Wochen an - auch heute. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt sie aktuell bei 19,4 - gestern hatte der Wert 18,5 betragen, am Donnerstag vor einer Woche 16,0. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3.539 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren 3.142 Ansteckungen gemeldet worden. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 26 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 21 Todesfälle gewesen.

Wie Hamburg ins neue Schuljahr startet

Mit mehr Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehren, mehr Schulen sowie umfangreichen Schutzvorkehrungen startet Hamburg heute ins neue Schuljahr - zum zweiten Mal in der Pandemie. Trotz steigender Inzidenz könne man ohne Wechsel- oder Distanzunterricht beginnen, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD).

So starten Hamburgs Schüler ins neue Schuljahr Die Schule in Hamburg geht heute wieder los. Wer im Ausland war, muss unter Umständen erst mal draußen bleiben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein überspringt die 30

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat den Wert von 30 überschritten. Neumünster steuert Behördenangaben nach sogar schon auf 70 zu. Landesweit betrug die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner 30,4 (Vortag: 27,5). Es wurden 210 Infektionsfälle neu übermittelt. Vor einer Woche waren es 116 gewesen. Erneut verzeichneten die Behörden keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge 30 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten behandelt (Vortag: 33). Acht von ihnen lagen auf Intensivstationen (Vortag: 7). Hinter Neumünster folgten im Hinblick auf die Inzidenz Pinneberg (44,9) und Lübeck sowie Flensburg (jeweils 44,3). Den niedrigsten Wert gab es im Kreis Schleswig-Flensburg mit 15,4.

Hanse Sail in Rostock wird eröffnet - Motto "Optimistisch anders"

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) werden heute um 17 Uhr im Kurgarten von Warnemünde die Hanse Sail eröffnen. Das 30. Treffen der Traditionssegler und Museumsschiffe steht in diesem Jahr unter dem Motto "Optimistisch anders". Die Pandemie zwingt die Veranstalter zu einigen Eingriffen in das jahrelang erfolgreiche Sail-Programm. So ist die Haedgehalbinsel als Veranstaltungszentrum im Stadthafen von einem Zaun umgeben. Das 60.000 Quadratmeter große Gelände darf von maximal 15.000 Personen betreten werden, die sich zudem an die sogenannten 3G-Regeln "geimpft, getestet, genesen" halten müssen. An fünf Eingängen erfolgen Kontrollen. In Warnemünde und im Stadthafen hat das Rostocker Impfzentrum mobile Impfstationen aufgebaut. Um Menschenansammlungen so weit es geht zu vermeiden, wird es im Gegensatz zu den Vorjahren keine der spektakulären Geschwaderausfahrten geben.

Die Hanse Sail 2021 in Rostock unter Corona-Bedingungen Das bedeutet Einschränkungen für die Besucher im Stadthafen, in sogenannten Erlebnisbereichen und auf den Gästeschiffen.

Diskussion über Corona-Fahrplan für den Herbst

Spätestens zum Herbst hin werden alle Menschen in Deutschland die Möglichkeit bekommen haben, sich kostenlos gegen Covid-19 impfen zu lassen. Doch immer noch zögern etliche, andere hat das Impfangebot möglicherweise aus anderen Gründen noch nicht erreicht. Gleichzeitig steigt die Zahl der Neuinfektionen. Und ein erneuter Lockdown soll verhindert werden. In diesem Zusammenhang hat das Gesundheitsministerium Vorschläge für das am kommenden Dienstag anstehende Bund-Länder-Gespräch aufgelistet. Unter anderem sind Einschränkungen für Ungeimpfte im Gespräch. Beim gestrigen Treffen des Gesundheitsausschusses gab es heftige Diskussionen. ARD-Hauptstadtkorrespondentin Kerstin Dausend fasst den Stand zusammen.

VIDEO: Corona: Mehr Rechte für Geimpfte? (4 Min)

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

Wir halten Sie auch am heutigen Donnerstag, 5. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.