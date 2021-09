Stand: 02.09.2021 06:19 Uhr Corona-News-Ticker: Schuljahr in Niedersachsen beginnt im Regelbetrieb

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 2. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Nachrichten von gestern finden Sie im Blog vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Neues Schuljahr in Niedersachsen beginnt

RKI registriert bundesweit 13.715 Neuinfektionen - Inzidenz bei 76,9

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 305 in Schleswig-Holstein

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist wieder leicht angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Morgen bei 76,9 - am Vortag lag der Wert bei 75,7. Vor einer Woche betrug er 66,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.715 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 12.626 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 33 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 21 Todesfälle.

Niedersachsens Schülerinnen und Schüler starten nach den Sommerferien heute ins neue Schuljahr. Sie müssen sich auf tägliche Corona-Tests und eine Maskenpflicht im Unterricht einstellen. Beginnnen soll das Schuljahr aber überall im Regelbetrieb ("Szenario A"). Ziel sei es, so viel Normalität in der Schule zu bieten wie möglich, hatte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) gesagt. Bis zum 10. September müssen sich Schülerinnen und Schüler an jedem Tag vor der Schule "freitesten". Danach soll auf drei Tests pro Woche umgestellt werden, das Kultusministerium setzt dabei auf Selbsttests. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte oder Genesene. Für alle Schülerinnen und Schüler gilt eine Maskenpflicht im Unterricht. Regelmäßige "Maskenpausen" insbesondere an den Grund- und Förderschulen sollen in den Tagesablauf integriert werden.

305 Neuinfektionen in SH - Inzidenz steigt auf 49,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt nach 305 neu gemeldeten Corona-Fällen bei 49,6. Am Vortag lag der Wert noch bei 47,7, in der Vorwoche bei 47,3. Die Zahl der Neuinfektionen betrug vor einer Woche 262, am Vortag waren es 311. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt damit bei 1.654.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat die Stadt Kiel mit 85,5 (Vortag: 85,1), gefolgt von Lübeck 80,8 (Vortag 80,8) und Neumünster mit 79,8 (Vortag: 93,5). Die niedrigsten Werte gibt es in den Kreisen Schleswig-Flensburg mit 19,4 (Vortag: 20,4), Rendsburg-Eckernförde mit 22,6 (Vortag: 21,2) und Plön mit 28,8 (Vortag: 27,2).

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Donnerstag, 2. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.