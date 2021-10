Stand: 08.10.2021 11:15 Uhr Corona-News-Ticker: Schulen sollen weiter offen bleiben

Kultusminister-Konferenz: Schulen sollen weiter offen bleiben

2G-Optionsmodell tritt in MV in Kraft

2G oder 3G: Hamburger Weihnachtsmärkte öffnen wieder

Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen wird wirksam

Impfaktion vor WM-Qualifikationsspiel in Hamburg

Deutschland-Tourismus im August fast wieder auf Vorkrisenniveau

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 628 in Niedersachsen , 136 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 10.429 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 63,8

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Vorlesungszeit beginnt in Rostock und Greifswald - mehr Präsenz

Nach den Orientierungsveranstaltungen der vergangenen Tage startet an den Universitäten in Rostock und Greifswald am kommenden Montag die Vorlesungszeit. Mit umfangreichen Corona-Konzepten wollen die Hochschulen wieder mehr Präsenzveranstaltungen für die Studierenden ermöglichen. Die Universitäten setzen etwa auf die 3-G-Regel, also Zugang zu Präsenzveranstaltungen nur für Getestete, Geimpfte oder Genesene, auf Maskenpflicht in Gebäuden oder teilweise auf eine Sitzordnung im Schachbrettmuster für größere Abstände.

RKI-Daten: Wieder mehr Corona-Ausbrüche an Schulen und Kitas

Seit August hat es nach Beobachtung des Robert Koch-Instituts (RKI) wieder vermehrt Corona-Ausbrüche an Kitas und vor allem an Schulen gegeben. Die übermittelte Häufigkeit von Ausbrüchen steige in diesem Jahr etwa zwei Monate früher an als im Vorjahr, geht aus dem Wochenbericht des RKI vom Donnerstagabend hervor. Demnach wurden für die vergangenen vier Wochen 201 Kita- und 481 Schulausbrüche übermittelt. "Beim ansteigenden Trend der Ausbruchshäufigkeit in Kitas und Schulen spielen vermutlich die ausgeweiteten Testaktivitäten und die leichtere Übertragbarkeit der Delta-Variante eine Rolle", erläutern die Autoren. Fälle, darunter auch solche ohne Krankheitssymptome, würden frühzeitig erkannt. An Kitas steckten sich durchschnittlich fünf Menschen pro Ausbruch an, an Schulen vier. Ab zwei Infizierten an einer Einrichtung wird dies als Ausbruch definiert. RKI-Chef Lothar Wieler hatte am Mittwoch bekräftigt, dass nach RKI-Empfehlung die Maßnahmen zum Infektionsschutz an Kitas und Schulen - ebenso wie in Alten- und Pflegeheimen - bis zum Frühjahr 2022 aufrechterhalten werden sollten.

Kultusminister-Konferenz: Schulen sollen weiter offen bleiben

Die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder setzen sich weiterhin dafür ein, dass es in der Corona-Pandemie nicht zu erneuten Schulschließungen kommt. Es sei "unerlässlich, die Schulen offen zu halten und den Präsenzunterricht dauerhaft zu sichern", heißt es in einem Beschluss, den die Minister heute nach Beratungen in Potsdam fassten. Im aktuellen Schuljahr sei es gelungen, trotz Pandemie und Delta-Variante durchweg in allen Ländern vollständigen und kontinuierlichen Präsenzunterricht sicherzustellen. Das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung, Freizeitgestaltung und Zusammenkünfte sei weitestgehend ohne Einschränkungen gesichert. Die Kultusminister-Konferenz (KMK) sprach sich zudem für eine zurückhaltende Quarantäne-Politik durch die Gesundheitsämter aus: Auch bei einer weitgehenden Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen sollten Quarantäneanordnungen "im Interesse eines verlässlichen Präsenzunterrichts" auf tatsächlich infizierte Personen beziehungsweise enge Kontaktpersonen eingegrenzt werden. Ob, wann und wo an Schulen weiter Masken getragen werden müssen, regeln die Länder grundsätzlich selbst. Das gilt auch für Tests. Die KMK appelliert an Erwachsene, sich impfen zu lassen, und empfiehlt es Schülern ab zwölf Jahren. "Eine Impfung gegen Corona ist keine Voraussetzung für den Schulbesuch und die Teilnahme am Unterricht, aber sie sorgt für einen längerfristig sicheren Schulbetrieb in Präsenzform."

Kassenärzte-Chef erwartet Lockerung der Restriktionen

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, erwartet nach der Korrektur der offiziellen Impfquote durch das Robert Koch-Institut (RKI) baldige Lockerungen von Corona-Restriktionen. "Mit einer zu niedrigen Impfquote kann man nun nicht mehr für Corona-Maßnahmen argumentieren", sagte Gassen der "Bild"-Zeitung. "Der Freedom-Day rückt näher." Die Impfquote unter den Erwachsenen in Deutschland ist einer neuen RKI-Erhebung zufolge höher als bislang angenommen. Es sei "in der Erwachsenenbevölkerung von einem Anteil mindestens einmal Geimpfter von bis zu 84 Prozent und einem Anteil vollständig Geimpfter von bis zu 80 Prozent auszugehen", hieß es am Donnerstag in der Auswertung des neuen Impfquoten-Monitorings (Covimo).

Deutschland-Tourismus im August fast wieder auf Vorkrisenniveau

Hotels und Pensionen in Deutschland haben bei den Gästeübernachtungen im Ferienmonat August fast wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Die Übernachtungszahlen lagen nur noch um 3,1 Prozent unter dem August 2019, wie das Statistische Bundesamt heute in Wiesbaden mitteilte. Mit 56,1 Millionen waren es auch 13,4 Prozent mehr als im August 2020. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im August dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,7 Prozent auf 51 Millionen. Bei Urlaubern aus dem Ausland hingegen waren es mit 5,1 Millionen trotz eines Zuwachses um 10 Prozent noch 52,7 Prozent weniger als im Jahr vor der Corona-Krise. Von Januar bis einschließlich August des laufenden Jahres verbuchten Hotels, Pensionen, Ferienunterkünfte, Campingplätze und andere Unterkünfte insgesamt 180,3 Millionen Übernachtungen. Das waren 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Wegen der Corona-Pandemie galt in einigen Bundesländern teilweise bis Juni ein Übernachtungsverbot für Privatreisende. Das Verbot wurde dann abhängig von der Pandemiesituation vor Ort regional gelockert.

Grünen-Experte Dahmen: Gratistests verlängern und mit Impfberatung verbinden

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hat das Aus der kostenlosen Corona-Schnelltests für alle ab 11. Oktober kritisiert und schlägt stattdessen eine Verknüpfung mit der Impfkampagne vor. "Wer eine Impfberatung annimmt, sollte im Gegenzug einen Gratistest bekommen", sagte der Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. Das Ende der kostenlosen Bürgertests komme zu früh. "Ohne Gratistests werden wir weniger Testergebnisse bekommen, mehr Infektionen werden unerkannt bleiben", warnte Dahmen. "Wir laufen in eine Schattenpandemie." Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten vereinbart, dass das vom Bund finanzierte Angebot für kostenlose Tests für alle enden soll. Da kostenlose Impfungen für alle möglich seien, sei eine dauerhafte Übernahme der Testkosten durch die Steuerzahler nicht länger nötig. Generell gratis bleiben die Tests noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter zwölf Jahren. Dahmen mahnte: "Die Pandemie ist nicht vorbei." Die Impfkampagne stagniere, und die Inzidenz habe sich bei mehr als 60 gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen eingependelt. "Wir sollten der Kehrtwende Österreichs folgen und die Gratistests noch einmal verlängern", sagte der Grünen-Politiker.

Höhere Hürden für Corona-Schnelltests in Hamburg

Ab Montag, 11. Oktober, werden in Hamburg nur noch von medizinischen Anbietern durchgeführte Corona-Schnelltests anerkannt. Wer sich beispielsweise für einen Kino-, Restaurant- oder Konzertbesuch nach dem sogenannten 3G-Modell - also für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete - freitesten lassen will, muss zum Arzt, in eine Apotheke oder zu einem medizinischen Labor. Und man muss für Tests bezahlen, denn die Bundesfinanzierung für die kostenlosen Bürgertests läuft am Montag ebenfalls aus. Ausnahmen gelten nur für Menschen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt. Für Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) ist das ein logischer Schritt: "Der mit Steuermitteln bezahlte Test ist, bis auf wenige Ausnahmen, überflüssig geworden. Er wird durch die für jede und jeden kostenfrei verfügbare Corona-Schutzimpfung abgelöst", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. In den vergangenen Monaten seien die kostenlosen Schnelltests dazu da gewesen, die Ansteckungsgefahr im Alltag zu reduzieren, sagte Leonhard. "Und deshalb waren diese Tests ein wichtiger Bestandteil unserer Abwehrstrategie."

Allein für die Hamburger Schnelltests wurden nach Angaben des Bundesamtes für Soziale Sicherung bis Mitte September rund 156,5 Millionen Euro aufgewendet. Bundesweit waren es demnach mehr als 5,2 Milliarden Euro. In Hamburg wird es nach Angaben der Sozialbehörde weiter rund 100 Orte für Tests im gesamten Stadtgebiet geben.

Guterres: Horten von Corona-Vakzinen der reichen Länder unmoralisch und dumm

UN-Generalsekretär António Guterres hat reiche Länder für das Horten von Corona-Impfstoffen kritisiert. Ärmeren Ländern Vakzine vorzuenthalten und damit eine gerechte Verteilung zu verhindern sei "nicht nur eine Frage des Unmoralischseins, es ist auch eine Frage der Dummheit", sagte Guterres bei einer Online-Pressekonferenz mit dem Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Alle Länder, die bereits mehr als 40 Prozent ihrer Bevölkerung gegen Corona geimpft haben, tun aus Sicht der WHO nicht genug, um das Virus auch mit Impfungen in benachteiligten Ländern wirksamer zu bekämpfen. Ziel der WHO war es, bis Ende September in jedem Land der Welt mindestens zehn Prozent der Bevölkerung zu immunisieren. In 56 Ländern wurde das Ziel allerdings verfehlt - und das "nicht durch ihren eigenen Fehler", wie Tedros betonte. Die ungleiche Impfstoffverteilung "begünstigt die Corona-Pandemie", warnte Guterres. "Sie erlaubt es, dass sich Varianten entwickeln und wild um sich greifen." Er warnte vor Millionen weiteren Todesopfern durch Covid-19 und einem durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Abschwung.

2G oder 3G: Hamburger Weihnachtsmärkte können wieder stattfinden

In diesem Jahr sollen die Hamburger Weihnachtsmärkte wieder öffnen. 18 Märkte hatte die Hansestadt vor Corona - noch ist keiner davon endgültig abgesagt. Im Moment planen die Veranstalter zusammen mit den Bezirksämtern und der Sozialbehörde, welche Corona-Maßnahmen für eine Öffnung notwendig sind. Der Senat will den Veranstaltern ermöglichen, die Märkte mindestens nach dem 2G-Modell zu öffnen. Santa Pauli eröffnet auf dem Spielbudenplatz ab dem 25. November - und zwar für Geimpfte und Genesene. Eine Entscheidung für den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt ist noch nicht gefallen. Die Behörden zeigen sich aber zuversichtlich.

Kultusminister berichten über Ergebnisse ihrer Konferenz

Heute endet in Potsdam die zweitägige Tagung der Kultusministerkonferenz mit einer Abschlusspressekonferenz. Die Vorsitzende, Brandenburgs Kultusministerin Britta Ernst (SPD), stellt die Ergebnisse der Öffentlichkeit vor. Themen der Gespräche der Ressort-Chefs fürs Thema Bildung in den Landesregierungen waren der Schulunterricht unter Corona-Bedingungen, das Aufholprogramm für Schülerinnen und Schüler und der Stand des digitalen Lernens. Im Umfeld der Konferenz waren Forderungen nach einem Ende der Maskenpflicht in den Schulen laut geworden - unter anderem von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und vom Deutschen Hausärzteverband.

Niedersachsen: Keine Vorgaben für Anzahl der Corona-Teststationen

Nach dem Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests in wenigen Tagen wird es in Niedersachsen keine Vorgaben geben, wie viele Teststationen es künftig in einer Stadt oder Kommune geben muss. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Preise für die Tests reguliere künftig der Markt. Nur für Menschen, die nicht geimpft werden könnten oder für die keine allgemeine Impfempfehlungen vorlägen, werde es auch nach dem 11. Oktober weiter kostenlose Schnelltests geben, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). "Da mittlerweile allen Bürgerinnen und Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden konnte und es nach Schließung der Impfzentren weiterhin jederzeit möglich ist, sich impfen zu lassen, ist eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler nicht mehr angezeigt", bekräftigte Behrens.

Impfaktion vor WM-Qualifikationsspiel in Hamburg

Vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Rumänien heute Abend im Hamburger Volksparkstadion (Anpfiff: 20.45 Uhr) gibt es eine Impfaktion. Die Station zur Corona-Schutzimpfung ist von 13.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Der Bus steht in unmittelbarer Nähe der 3,50 Meter großen Bronze-Skulptur von Uwe Seelers Fuß vor dem Stadion. Angeboten werden Biontech und das Janssen-Vakzin von Johnson & Johnson. Den Bus stellt die Hamburger Hochbahn zur Verfügung. Die Maßnahme ist Bestandteil der DFB-Impfkampagne "Schiri, ich hab' schon Gelb", die Anfang September gestartet wurde. Der Kampagne haben sich Bundestrainer Hansi Flick, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, DFB-Kapitän Manuel Neuer sowie seine Kollegen Niklas Süle und Mahmoud Dahoud angeschlossen.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 42,3

In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) im Vergleich zu gestern (42,7) leicht gesunken auf aktuell 42,3. Vor einer Woche war der Wert mit 46,8 angegeben worden. 628 neue laborbestätigte Corona-Infektionen sind landesweit registriert worden (Vortag: 813 / Vorwoche: 673). Die Zahl der Todesfälle in Niedersachsen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um elf auf jetzt insgesamt 5.996.

RKI: Bundesweit 10.429 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 63,8

Die aktuellen Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) weisen bundesweit eine aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von 63,8 aus. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 62,6 gelegen, vor einer Woche bei 64,3 und vor einem Monat bei 82,7. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI den Angaben zufolge binnen eines Tages 10.429 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 11.644 / Vorwoche: 10.118). Deutschlandweit wurden zudem 86 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 94.113.

2G-Optionsmodell tritt in MV in Kraft

Heute tritt die neue Corona-Landesverordnung in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Neu ist ein Optionsmodell für Veranstalter für das 2G-Modell. Wer beispielsweise in seinem Café eine Bücherlesung organisieren will, kann festlegen, dass diese unter 2G-Voraussetzungen stattfindet. Er muss dies vorher beim zuständigen Gesundheitsamt anmelden. 2G bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben, dafür im Gegenzug Vorgaben wie das Abstandsgebot, die Maskenpflicht, Kontakterhebungen, Kapazitätsbegrenzungen und Testungen nicht mehr notwendig sind. Allerdings muss der Betreiber den Zugang kontrollieren.

Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen wird wirksam

Mit einer neuen Verordnung zeichnen sich in Niedersachsen weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen ab. Wenn bei einer Veranstaltung die 2G-Regelung gilt, soll die Besuchergrenze künftig fallen. Bislang lag die Grenze bei 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Wenn also etwa ein Fußballverein nur Geimpfte und Genese ins Stadion lässt, dürfen wieder mehr als 25.000 Fans kommen. In Niedersachsen haben der VfL Wolfsburg und Hannover 96 entsprechende Stadion-Größen. Im Rahmen der neuen Verordnung können außerdem Weihnachtsmärkte nach dem 3G-Modell geplant werden.

Familie verklagt Landkreis Peine wegen Quarantäne auf Schmerzensgeld

Eine Familie verklagt wegen einer aus ihrer Sicht unrechtmäßigen Quarantäne-Anordnung den Landkreis Peine auf Zahlung eines Schmerzensgeldes. Heute Vormittag wird der Fall am Landgericht Hildesheim verhandelt. Im April hatte der Kreis nach Angaben des Gerichts einem Familienmitglied die häusliche Quarantäne auferlegt, weil es Kontaktperson eines Corona-Infizierten war. Beide Parteien streiten darüber, ob diese Anordnung auch für zwei weitere Familienmitglieder galt. Nach Auffassung der Kläger ist die Anordnung auch unrechtmäßig, weil die Quarantäne nach Vorlegen eines negativen PCR-Tests nicht aufgehoben worden sei. Die Einschränkungen hätten immaterielle Schäden verursacht, argumentiert die Familie. Der Landkreis Peine tritt dagegen für eine Abweisung der Klage ein. Nach Angaben eines Gerichtssprechers wird die Zivilkammer heute noch keine Entscheidung treffen.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht auf 27,2

Erneut sind in Schleswig-Holstein etwas weniger Neuinfektionen registriert worden: 136, nach 141 am Vortag und 142 vor einer Woche. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht zurück. Sie liegt nun bei 27,2, nach 27,8 am Vortag. 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen werden aktuell im Krankenhaus behandelt, 26 von ihnen auf Intensivstationen und 15 mit Beatmung. Diese Zahlen haben sich seit vergangenem Freitag nicht verändert. Die Landesbehörde gab die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz mit 1,34 an (Vortag: 1,24). Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit dem Coronavirus, die Zahl der Todesfälle stieg damit in Schleswig-Holstein auf 1.690. In zwei Gebieten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 50: in Stormarn (52,7) und Neumünster (51,3). Am niedrigsten ist der Wert weiterhin in Nordfriesland (13,8).

Lernferien in Hamburg: Nicht nur schulische Defizite aufarbeiten

In Hamburg geht die erste Woche der Herbst-Lernferien ihrem Ende zu. Dieses Lernen in den Ferien war notwendig geworden, weil viele Schülerinnen und Schüler in den insgesamt rund sechs Monaten der beiden Lockdowns vieles in der Schule verpasst haben - nicht nur im Unterricht, sondern auch auf dem Schulhof, im Zwischenmenschlichen. An einer Schule auf der Veddel zeigen sich erste Erfolge im Vergleich zu den Sommer-Lernferien.

VIDEO: Die erste Woche Lernferien (2 Min)

