Stand: 17.10.2022 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Schule in MV startet mit unveränderten Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 17. Oktober 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Schulstart in MV nach den Ferien: Corona-Regeln bleiben unverändert

Gesundheitsminister Lauterbach gegen kostenlose Bürgertests.

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 722,1 in Niedersachsen, 504,9 in Schleswig-Holstein, 221,8 in Hamburg - bundesweit: 680,9

Schulstart nach Herbstferien - Corona-Regeln bleiben unverändert

Für die rund 160.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute nach einwöchiger Pause wieder der Unterricht. Wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte, haben ungeachtet gestiegener Infektionszahlen die schon vor Beginn der Herbstferien geltenden Corona-Schutzmaßnahmen unverändert Bestand. Demnach gibt es weiterhin keine Maskenpflicht, Corona-Tests sind nur bei Krankheitssymptomen vorgeschrieben. Regelmäßiges Lüften der Klassenräume ist zwar nicht mehr verpflichtend, wird aber weiterhin empfohlen. Von Energiesparmaßnahmen waren Schulgebäude ausgenommen worden.

Lauterbach gegen Rückkehr zu kostenlosen Bürgertests

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen plant die Bundesregierung nicht, die Bürgertests wieder kostenlos anzubieten. Die im Sommer eingeführte Kostenbeteiligung von drei Euro pro Test müsse sein, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Sonntag im ARD-"Bericht aus Berlin". Dabei gehe es auch um die Finanzierbarkeit. Die Gratistests hätten den Staat zuletzt eine Milliarde Euro pro Monat gekostet. "Das ist nicht durchzuhalten. Das ist es auch nicht wert, ehrlich gesagt", sagte Lauterbach. Außerdem würden sie auch noch gemacht, "in dem Maß, wo wir sie benötigen", fügte er an. Bürgertests sind seit Ende Juni nicht mehr für alle gratis, sondern nur noch für bestimmte Risikogruppen und Anlässe.

Hamburg: Kassenärzte verzeichnen moderaten Anstieg bei Corona-Impfungen

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen sind die Impfungen laut Hamburger Kassenärzten wieder mehr gefragt. Derzeit würden rund 6.200 Impfungen pro Woche in den Praxen der Vertragsärzte verabreicht, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) der Nachrichtenagentur dpa. "Die Tendenz ist leicht steigend." Von der Hochphase der Impfkampagne sei man damit aber sehr weit entfernt. Zumeist seien es über 60-Jährige, die sich eine vierte Impfung geben ließen, hieß es.

Sieben-Tage-Inzidenz im Norden

Aus den heute vom Robert Koch-Institut herausgegebenen Daten sind auch die Sieben-Tage-Inzidenzen für die norddeutschen Bundesländer abzulesen. Für Niedersachsen wird der Wert aktuell mit 722,1 (zum Vergleich: Montag der Vorwoche: 649,7) angegeben, für Schleswig-Holstein mit 504,9 (voriger Montag: 503,8) und für Hamburg mit 221,8 (voriger Montag 219,0). Neuinfektionen wurden nicht gemeldet, sie werden wie üblich nach den Wochenenden erst wieder am Dienstag mitgeteilt. Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Bremen veröffentlichen ihre aktuellen Corona-Zahlen heute Nachmittag.

RKI: Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 680,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am frühen Morgen die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland veröffentlicht: Sie liegt demnach bei 680,9. Am vergangenen Montag war der Wert 598,1. Zahlen zu Neuinfektionen wurden - wie derzeit üblich - zu Wochenbeginn nicht gemeldet.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Montag, 17. Oktober 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von vor dem Wochenende können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

